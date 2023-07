Ensalada de Grillos:Día de campo

Ciro Castillo

Me incluyo entre los que piensan que, a como están las cosas, Morena repetirá el triunfo presidencial en 2024, aunque, a diferencia de antes, no será un día de campo.La irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez en la escena político – electoral cambió en panorama en el que solamente se hablaba de los seis aspirantes a ser los abanderados de la coalición Morena, Verde y PT, particularmente, ya sabemos, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon y Adán Augusto López Hernández. Aunque varios que querían encabezar el Frente Amplio por México (FAM), como Lily Téllez, José Ángel Gurría y Claudia Ruiz Massieu se bajaron de este tren porque no estaban muy convencidos con el “método de elección”, este grupo ha robado parte de la conversación.

Tanto ha impactado la inclusión de Xóchitl Gálvez que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha tenido que destinar largo tiempo de sus mañaneras para “golpear” a la oposición.

Lo último que hizo fue mostrar un video en el que la senadora panista, malhablada y desenfadada, aparece allá por 2015 presumiento estar en una fiesta de Diego Fernández de Ceballos, entre otros personajes.

El Presidente, convertido en el mayor promotor de la continuidad de la Cuarta Transformación, ha dejado por días el tema de sus “corcholatas” y se ha enfocado en mostrar a los mexicanos que todos los que ahora están en el FAM son parte de lo que durante toda su carrera ha llamado la “mafia del poder”.

Insistimos, parece sumamente complicado que, con la popularidad del mandatario mexicano aun en su quinto año de gobierno, con el uso de los programas sociales y con lo adelantado que van sus tres principales aspirantes a sucederlo en la silla presidencial, el triunfo de le pueda escapar a Morena; sin embargo, como dijimos hace unos meses, este arroz no se ha cocido y tampoco será como se había llegado a pensar un día de campo…

Encuestitis

Ya sabemos, como dijo Adán Augusto en días pasados, que muchas encuestas sirven para mantener la sonrisa de quién la paga; sin embargo, algunas indican que la contienda al interior de Morena se ha cerrado.Así como el bloque opositor ha entrado en el juego con la irrupción de Xóchitl Gálvez, quien, por cierto, hace uso efectivo de la llamada inteligencia artificial, en Morena la cosa está color de hormiga.

Varias casas encuestadoras siguen diciendo que es Claudia Sheinbaum quien se mantiene a la cabeza, seguida de Marcelo Ebrard y así parece ser el gusto desde Palacio Nacional; sin embargo, otras ponen al revés las preferencias.

Una más reciente de Opinión-Pública difundida por Índigo Data, afirma que quien ha repuntado grandemente es Adán Augusto López Hernández, a quien, eso sí, se le mira cada vez más en forma y a la ex jefa de Gobierno de la CDMX parece como si la hubieran sacado de su zona de confort.

Estas cifras que corresponden a la tercera semana de recorridos por el país indican que Sheinbaum tendría 32.33 por ciento en la preferencia; López Hernández 31.9 por ciento y Marcelo Ebrard 27.1 por ciento. Más abajo quedan Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco Coello.

El sondeo que se aplicó a mil personas en 32 entidades federativas mediante una “encuesta robot” solo indica algo que ya suponíamos: mientras más tiempo pasa y más dura el recorrido, la pelea va ser más cerrada entre los tres principales aspirantes de Morena.Así como muchos siguen viendo que Claudia Sheinbaum es la consentida de Palacio Nacional por varias razones, entre ellas que AMLO quiere pasar a la historia como el primer presidente en entregar la banda presidencial a una mujer, también hay quien piensa que Adán Augusto es el tapado.

Tan cerrada está la cosa que Marcelo Ebrard, a pregunta de los “malosos” reporteros, dijo hace unos días que si el uso de la encuesta para definir al aspirante presidencial no es muy claro se corre el riesgo de una ruptura…Aderezos-

Así está la situación de complicada: un grupo armado amenazó de muerte al conocido periodista de nota roja en Ciudad de México, Carlos Jiménez, quien ya tiene protección de parte de autoridades de seguridad; sin embargo, lamentó, el principal problema sigue siendo la impunidad…

-Sigue caliente el ambiente en el municipio de Pantelhó, complicado desde hace varios años.

A pesar de una serie de especulaciones, el miércoles fuerzas federales, Guardia Nacional y militares, ingresaron para mostrar que todo está en la normalidad…

-En el municipio de Huixtán, un papá y su niña de tres años fueron encarcelados por “usos y costumbres”. Las décadas pasan y la situación sigue igual o peor en nuestras comunidades indígenas, donde, eso sí, también permea la violencia…

