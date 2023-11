Ensalada de Grillos:Cautivador

Ciro Castillo

Muchos, de hecho, son millones de mexicanos que lo siguen dudando, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece haberlo experimentado de primera mano, casi podríamos decir que, en carne propia.

Nos referimos a la capacidad seductora que posee el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene una popularidad altísima cuando ya está en la recta final de su gobierno.

Es verdad, un amplio sector de la población: algunos desencantados porque el tabasqueño no fue lo que ellos imaginaron, y otros porque simplemente son oposición, critican por todo al fundador de Morena, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Siendo objetivos, algo tiene López Obrador que le ha permitido tener de su lado a millones de simpatizantes que no le regatean nada y, por el contrario, le permiten todos sus hierros.

El viernes pasado, en la recta final de la cumbre de líderes de la llamada APEC, el presidente Joe Biden (en tono de broma) le confesó a su homólogo Andrés Manuel López Obrador una “preocupación” tras la cena del jueves.

En San Francisco, California, y ante todos los presentes, el demócrata soltó, de acuerdo con lo informado por “El Universal”:

“Qué gusto verte de nuevo. Tuvimos una cena anoche. Te lo dije, te sentaste a un lado de mi esposa, estuviste tan cautivador que me estaba preocupando que le gustaras más que yo”.

Las palabras del mandatario de Estados Unidos, a quien se ha señalado de tener resbalones por su senilidad, hicieron que el presidente mexicano tuviera una leve sonrisa. Aunque parece algo simple o sinsentido, podría estar en ese halago hecho por Joe Biden, el secreto de la popularidad de AMLO, quien a pesar de que ha fracasado en temas como la seguridad, tiene un público que le perdona todo.

Lo seduce.¿Qué habrá hecho o dicho AMLO en la cena con Biden y su esposa, como para que el mandatario estadounidense hiciera esa broma?¿Peor tantito, cómo lo habrá expresado, tomando en cuenta que no domina el idioma inglés?

Podemos estar en desacuerdo con mucho de lo prometido y no cumplido por López Obrador, pero una cosa sí tenemos que aceptar, no hay y quizá no habrá en los próximos años un político mexicano con esa habilidad para conectar con un amplio sector de la sociedad mexicana…

La cumbre

En lo correspondiente a la cumbre, lo primero que hay que decir es que fue un logro que Andrés Manuel López Obrador acudiera a este encuentro.Haberse encontrado con los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canada, Dustin Trudeau, es importante para la nación mexicana.

Al oriundo de Tabasco no le gustan este tipo de viajes al extranjero, sobre todo cuando vivimos en una economía global y México es uno de los grandes socios comerciales de estas naciones.

Los temas abordados, sobre todo con Joe Biden, son los que a él interesan: tráfico de drogas (fentanilo, preocupa mucho) y tráfico de humanos.Al respecto, de acuerdo con “El Universal”, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a seguir apoyando el combate al tráfico de drogas sintéticas y la migración ilegal.

“México está comprometido sinceramente a seguir ayudando con todo para evitar el tráfico de drogas, en particular la entrada de fentanilo y otros químicos. Estoy seguro que vamos a seguir avanzando en esta muy buena relación que tenemos”, dijo el líder del “morenismo”, quien muchas veces ha reclamado en sus conferencias la falta de acciones de parte de los Estados Unidos para evitar el consumo de drogas entre sus habitantes.

Biden, por su parte y en su carácter de anfitrión, destacó la colaboración que su gobierno ha tenido con el de López Obrador.

“Estamos trabajando codo a codo para combatir el tráfico de armas, combatir y abordar el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides, incluido el fentanilo, lo cual, cuando hablemos en privado, quiero contarles mi gran conversación con Xi Jinping [presidente de China] sobre ese tema”, expresó.

Igual que lo hizo el mandatario chino, el demócrata resaltó el liderazgo que ha tomado López Obrador en la región latinoamericana sobre el tema migratorio.Conclusión: quizá mucho de lo expresado durante la cumbre no se aterrizará, pero queda claro que estos encuentros le vienen bien al presidente en turno, en este caso a López Obrador, con todo y su popularidad que mantiene con los suyos…Aderezos-Sigue la “operación cicatriz” de parte del ahora coordinador estatal de los Comités de Defensa de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar, quien el viernes fue el blanco de las miradas durante la sesión del Consejo Estatal de Morena.

Todos se quieren tomar la foto con el senador. Algunos lo hacen de forma legítima porque se alegran de su triunfo, pero otros creen que están ganando “impunidad”…

Se viene la batalla por la designación de los candidatos a alcaldes. Destacan, por supuesto, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula. Los nombres que sonaban más podrían no tener eco por los ajustes en la 4T. A esperar…