Ensalada de Grillos:Capotazos



Ciro Castillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien apenas emitió un mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno, se la vive capoteando los disparates que llegan desde el otro lado de la frontera.

Mientras estaba por recibir la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, bateó los dichos del presidente norteamericano, Donald Trump, quien dijo que él ofreció a su ejército para combatir a los cárteles de la droga en la nación mexicana pero que ella le dijo que no porque les tiene miedo.

“Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles.

“Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos”, expresó el republicano a una reportera del medio Daily Caller, el martes.

Durante la mañanera del miércoles, insistimos, cuando faltaban minutos para recibir a Marco Rubio, la presidenta mexicana fijó postura al respecto.

¿Qué responde sobre las acusaciones de que usted tiene miedo a los cárteles y por eso no acepta la ayuda?, plantearon a Sheinbaum Pardo.

“Va a haber buena relación. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y pues no, no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona”, matizó la mandataria estos dichos del presidente de los Estados Unidos, para no caer en una polémica.

La realidad es que los funcionarios norteamericanos parecen tener, como muchos políticos, un doble discurso. Dicen una cosa en corral y otra cuando están fuera.

En la visita de Marco Rubio a México, quien parece haber sacado buena raja es la presidenta mexicana, pues se habla de un acuerdo en materia de seguridad, pero en equilibrio; claro, insistimos, no tendrían por qué confiar en las promesas, pues, dicen una cosa en su territorio y cuando están fuera y en el papel, parece que el discurso cambia…

La culebra de viento

Si algo hemos elogiado en este espacio es que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sabe dar la cara cuando hay temas que son delicados. Los aborda de frente.

Esto se vio reflejado con los acontecimientos de San Cristóbal de Las Casas donde al menos un “tornado” habría dejado una serie de daños materiales y, por fortuna, solo una persona lesionada.

El mandatario reaccionó pronto y se hizo presente en la colonial ciudad, donde estos fenómenos climatológicos, aunque no son nuevos, deberían servir para tomar acciones preventivas, además de reflexionar sobre el cambio climático.

La “culebra de viento” que también se conoce en lugares como Comitán tendría que servir para revisar las construcciones, especialmente aquellas basadas en el uso de láminas y estructuras. ¿Qué tan seguras son?

Volviendo al tema central de esta parte del texto, Eduardo Ramírez encabezó personalmente la evaluación de los daños, acción que fue celebrada por los internautas, quienes, por el contrario, hicieron trizas a la alcaldesa Fabiola Ricci, a pesar de que ella también caminó por los sitios con afectaciones.

“Somos una autoridad de tiempo completo que responde a todas las necesidades de la ciudadanía. La ayuda llegará a todas las colonias y familias afectadas”, dijo ERA, quien, el jueves volvió a subir a la ciudad coleta para continuar con las tareas en las que fue visible la participación de corporaciones policiacas, pero también de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Mientras se ordenaba las acciones de limpieza, de igual forma se sugirió la suspensión de clases en algunas escuelas que resultaron con algún tipo de daño.

Es verdad que un gobernante no es “supermán” y su presencia podría llegar hasta estorbar porque hay un equipo que le acompaña, sin embargo, su cercanía permite que la gente se sienta cobijada y que los funcionarios no echen la flojera ni traten de hacer negocio en tiempos de crisis…

Aderezos

-El fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, anunció la captura de al menos tres personas que participaron en la rapiña contra un camión que se salió de la carretera en el tramo Pijijiapan-Tonalá. Qué bueno que se procedió de esa manera porque ello generará un precedente y ojalá que la gente muestre un poco de civilidad y solidaridad…

-El mismo titular de la FGE también confirmó la detención de un “bromista”, a quien se le ocurrió generar una falsa alarma de bomba en las instalaciones de Medicina en la Unach. Gerardo “N”, quien hasta podría perder su chamba por el “chiste”, tuvo que pedir una disculpa pública como parte de la reparación del daño…

