Ensalada de Grillos:Boca florida

Ciro Castillo

No es la primera vez que la diputada federal por Chiapas, Patricia Armendáriz, se mete en un escándalo en las redes sociales, las cuales son una especie de termómetro de lo que sucede en el país.

Lo hemos dicho hasta el cansancio: nadie “estamos vacunados” contra un resbalón en las distintas plataformas donde los internautas no perdonan y difícilmente se les va una.En el caso de la hija de un exgobernador de Chiapas, quien duró en el cargo ocho días, parece que le dieron una sopa de su propio chocolate o simplemente que le cobraron la forma grosera en que trató a un grupo de lacandones.

Se puede estar de acuerdo con la manera en que se conduce un funcionario o en este caso líderes de la Selva Lacandona, quienes, efectivamente no son hermanitas de la caridad, pero tampoco se les puede tratar con insultos y mentadas.

En un audio que acaparó las redes sociales se escucha a una iracunda Patricia Armendáriz, quien cobró cierta fama por haber participado en un reality show (Shark Tank) en el que se fomentaba el emprendedurismo.

“Síganle creyendo que van a seguir mamando del gobierno; no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes”, se escucha decir a la iracunda legisladora quien incluso azota la mesa en la que atendía a los descendientes mayas.“¡Cállate! […] Te pagué un abogado, 15 mil pesos mensuales le pagué a tu p*t* abogado”, dice la legisladora de Morena al interlocutor, Chankim Colocho, quien le dice que les está faltando el respeto.

“Estoy hasta la madre”, complementa la diputada, cuyos orígenes son Comitán, la tierra de Belisario Domínguez y Rosario Castellanos.

La justificación

Aunque en un video difundido también en redes sociales, la diputada, quien ha dicho que aspira a ser candidata a la gubernatura de Chiapas, se disculpa, el resbalón marca Diablo no se lo quita nadie.

No se trata, como ella justifica, de que haya pagado “de su bolsa” un abogado para beneficiar a los lacandones o que estos le estén pidiendo proyectos personales en vez de comunitarios.

Se trata de que ella es una diputada federal, una mediadora, una conciliadora.

Además, aunque en algunas redes sociales algunos internautas le defendieron diciendo que tenía razón, no puede un funcionario, cualquiera que sea, agredir así a una o unas personas.

De ninguna manera se justifica lo que ella calificó como salirse de sus casillas.

“Ya era la tercera sesión que tenía con los lacandones, en donde llegaban y me decían que no querían un centro Ecoturístico, que ellos querían dinero para poner su propio hotel; ese fue el resultado de la tercer sesión (sic), misma en donde yo sinceramente me salí de mis casillas porque principalmente me reclamaron que yo tenía la obligación de hacer cosas para ellos.

Yo les he dado dinero de mis propios recursos y siguen pidiendo más”, dijo en su defensa…Cae Tovilla Carpio

Y hablando de defensa, el que va necesitar una buena defensa es el exalcalde de Teopisca, Abel Tovilla Carpio, quien fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).El sábado había trascendido la detención de quien ha gobernado Teopisca al menos tres veces, pero fue hasta la noche cuando la FGE lo confirmó mediante un comunicado en el que indica que se le acusa de los delitos de “Motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado.

”Elementos del Grupo Táctico de Intervención y personal adscrito a la Comandancia Regional Zona Fronterizo Sierra, así como de la Coordinación de Inteligencia de la FGE llevaron a cabo la detención del imputado en la ranchería Bachalcajom, del municipio de Comitán de Domínguez, a la altura del crucero que conduce a Las Rosas, dice el informe.

Tras dar cumplimiento a la orden de aprehensión, el imputado fue puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica, complementa…

Aderezos

-Aunque nos ocuparemos de ello en estos días con mayor detenimiento, el senador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró su Casa de Enlace Legislativo este domingo en Tuxtla Gutiérrez y, bárbaro, se desbordaron las pasiones de quien aspira a ser el próximo gobernador de Chiapas.

El comiteco mostró que trae todas las canicas en el bolsillo…

-Zoé Robledo ha apretado el paso. Este fin de semana se difundió información de una millonaria inversión en los municipios de La Independencia y Comitán para mejorar unidades médicas rurales.

Además, estuvo en un evento en Las Margaritas donde lo acuerpó Citlali Hernández, secretaria general de Morena…-El que no ha quitado el dedo del renglón en los últimos días es el titular de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. No quiero ser gobernador, voy a ser gobernador, afirmó el conocido Pepe Cruz…

