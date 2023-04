Ensalada de Grillos: Un váguido

Ciro Castillo

Lo hemos escrito en múltiples ocasiones: se puede no estar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y la forma en que ha conducido a la nación; sin embargo, es imposible dejar de reconocer que es amo y señor de la política mexicana actual.

Siempre encuentra la forma de “sacar agua” hasta de abajo de las piedras, aún en las peores circunstancias.

El domingo 23 de abril corrió como lumbre la noticia de que el Presidente de México había contraído covid-19, por tercera ocasión.A partir de una nota del Diario de Yucatán, quien manifestó el titular del Poder Ejecutivo había tenido un “desvanecimiento”, comenzaron las especulaciones, principalmente porque el fundador de Morena en 2014, a quien le encantan los reflectores, solamente “atajó” la información con un tuit, a diferencia de las ocasiones anteriores cuando “el bicho” lo alcanzó.

Mas aún, su vocero presidencial, Jesús Ramírez, afirmó que no había habido tal desvanecimiento. No es lo más correcto; sin embargo, así funciona la política en México: la oposición que anda buscando de qué rama colgarse y los medios de comunicación, además de las redes sociales, se llenaron de hipótesis y teorías.

Hubo exagerados que dijeron que el Presidente había quedado paralizado de un lado del cuerpo.

Otros, que un equipo de médicos expertos en cardiología lo estaban atendiendo en Palacio Nacional.Unos más, que había sido trasladado de emergencia a Estados Unidos, precisamente por una afección en el corazón.

Hubo otros que consideramos que tenía covid-19, pero que estaba dando “una ayudadita» para posicionar a Adán Augusto López Hernández, quien cuatro días seguidos ha encabezado la conferencia mañanera y estuvo en los reflectores.

Él es, ahora, según muchos analistas, el fiel de la balanza, el caballo negro, el tapado del mandatario mexicano y no le hacía mal una placeada en la conferencia matutina.

El covid-19 habría caído como anillo al dedo para esos fines.

Sin embargo, fue tanta la presión y la especulación, que AMLO, este miércoles, fiel a su estilo, salió a dar la cara y lo hizo a través de las redes sociales con un video de 18 minutos.

Volvemos al principio, se puede no coincidir con sus formas y sus dichos, pero es imposible negar que es “un mago” del manejo de las situaciones políticas y así lo demostró una vez más…Se me bajó la presión»Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de “váguido”, dijo, quitado de la pena y con cierta ironía en sus palabras.

Es cierto, su semblante no era el mejor, pero ya bien sabemos que el coronavirus deja “medio chafirete”, además de que AMLO es un hombre que no para de tener actividad toda la semana, aunque se duerma temprano. Entre broma y en serio, aseguró que una vez médicos lo atendieron por el “desmayo transitorio”, éstos propusieron trasladarlo en camilla y pidieron la autorización del titular de la Sedena, Luis Crecencio Sandoval quien les indicó que hicieran lo que tuvieran que hacer; sin embargo, él se opuso, y “los charoleó”.

Aceptó que lo trasladaran a México, pero lo hizo sentado en la ambulancia aérea.Adelantó que para aprovechar el tiempo ya elaboró dos borradores para los discursos que habrá de dar el Primero de Mayo, Día del Trabajo y el 5 de Mayo, por la Batalla de Puebla.Al respecto, el titular de Salud, Jorge Alcocer, había adelantado que este viernes o a más tardar el lunes, el tabasqueño será dado de alta.

«No hubo ninguna afectación en el corazón, el cerebro ni nada, decidí venir a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia área, pero no en camilla, venia yo consciente…Empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación, es como decirles ahora: muerto tú que matáis goza de cabal salud”, manifestó el mandatario, quien caminó por los pasillos de Palacio Nacional para mostrar que se encuentra bien.

Reiteramos, queda claro que el fundador de Morena tiene la capacidad de guiar la agenda de la discusión nacional, incluso estando enfermo.

También queda claro que no hay nadie como él para conducir la conferencia matutina, la cual, podría llegar a su fin cuando concluya el sexenio…

Tuitazos para AMLO-“Lo repetimos durante días y no quisieron escuchar: algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios. Frente a la avalancha de mentiras, @lopezobrador_ hoy mandó un profundo mensaje al pueblo de México. Nuestra lucha es por la vida, y el Presidente es nuestro ejemplo”Adán Augusto López Hernández-

“Nos da enorme gusto verlo bien, presidente. A tod@s l@s que especularon, hay que recordar que tenemos mucho presidente y que las mentiras le hacen lo que el viento a Juárez. Nos vemos pronto, querido presidente”Claudia Sheinbaum Pardo-“Muy buena noticia ver bien a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador , ánimo y abrazos !!”Marcelo Ebrard Casaubón

Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7En Twitter: @EnsaladadeG