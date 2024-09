Ensalada de Grillos: Últimos días

Ciro Castillo

Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar con el presidente municipal saliente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, quien está a punto, como muchos otros, de concluir su mandato.

Fuera de cámaras le pregunté cómo se sentía con la entrega del mando en la capital chiapaneca.

En su caso, es hasta ahora el único alcalde que se ha reelecto por un segundo periodo de tres años en “conejolandia”, cosa que ya no se podrá repetir, si es que se concreta la reforma electoral que ha promovido Claudia Sheinbaum Pardo, la cual, precisamente quiere evitar el reeleccionismo en cualquier nivel.

El munícipe, quien eso sí, ha sido congruente con sus principios desde décadas atrás, se declaró satisfecho con lo conseguido, aunque sí, está, por decir lo menos, inquieto con la continuidad de lo hecho.

Ha resaltado y está a la vista de todos el saneamiento en el río Sabinal, que atraviesa a Tuxtla Gutiérrez.Logramos, comentó, eliminar unas 44 mil cargas directas a este afluente, al cual ha vuelto la flora y fauna.

Algunas zonas del río Sabinal ya tienen presencia de peces que han sido reintroducidos, además de una gran cantidad de aves que simplemente no podían habitar en un lugar donde la peste era permanente, sobre todo en temporada de calor.

Carlos Morales, un apasionado de las carreras pedestres, también resaltó lo conseguido con el sistema de recolección de basura, el cual incluye a miles de contenedores, los cuales evitan que los desperdicios queden dispersos en las calles.

No falta, por supuesto, quien meta hasta escombro al interior de estos botes cuadrados de plástico que, eso sí, no se limpian solos y requieren mantenimiento.

Además del orden financiero que se consiguió, pagando deudas heredadas por gobiernos anteriores, resaltó avances en mejora de la imagen urbana, con parques, domos, limpieza y arreglo de bulevares, así como la colocación de miles de luminarias.

El nacido en el municipio de Ocozocoautla pero avecindado en la colonia Las Palmas desde hace muchos años, suena para ocupar algún cargo en el gobierno federal, aunque él se declara enamorado de su terruño, la capital del estado, una vitrina política para los políticos que quieren trascender, claro, si hacen bien las cosas…

AMLO no te vayas

En Oaxaca, como en otros lugares donde Andrés Manuel López Obrador se ha presentado durante su “gira del adiós”, algunas personas le han gritado que no se vaya y que siga en la Presidencia de la República.

Claro que en muchos de los halagos manifiestos en lonas que se colocaron al lado de las calles y avenidas que recorrió el mandatario, por ejemplo, en tierras oaxaqueñas, interviene la mano del gobernante en turno, sin embargo, es cierto que hay gente que está convencida de que el tabasqueño debería perpetuarse en el cargo.

Él disfruta de esas “loas” y se deja querer. En el fondo quizá quisiera quedarse, pero congruente con lo dicho, tiene que expresar que él es juarista, pero también maderista, es decir, está a favor de la no reelección, además de que también, abiertamente ha expresado que su maquinaria está algo cansada.

A unas horas de la elección en Morena, donde Luisa María Alcalde sería la sucesora de Mario Delgado, pero también estaría en la estructura Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, el mandatario saliente se despidió de las tierras oaxaqueñas, de las cuales se declaró enamorado.Igual que Claudia Sheinbaum lo ha dicho de viva voz, en algunas lonas colocadas en su trayecto, indicaron que darán continuidad al legado de la 4T.

Apenas el viernes, el fundador de Morena se paseó a bordo del Tren Maya, acompañado de personajes locales como el gobernador saliente, Rutilio Escandón y el entrante, Eduardo Ramírez, quienes mostraron que, quizá no son del mismo costal, pero sí están en el mismo proyecto transformador…Aderezos

-Y ocurrió como se esperaba: Luisa María Alcalde fue electa sin problema como dirigente nacional de Morena y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización. Quedó claro, también y eso no se puede negar, quién manda en el partido guinda.

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una mensaje que fue leído por el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido”, les dijo…-Claudia Sheinbaum Pardo no se quedó atrás. Asistió y presentó un decálogo para la nueva estructura, a pesar de que dijo que sería su último discurso ante los militantes y simpatizantes de este partido surgido en 2014, pues a partir del primero de octubre gobernará para todos los mexicanos, incluso para quienes no votaron por ella.

Unidad, honestidad y sencillez, no al amiguismo, no al influyentismo y no nepotismo, ni tampoco el sectarismo o el exceso de pragmatismo sin principios, les pidió…

