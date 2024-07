Ensalada de Grillos: Trump reloaded

Ciro Castillo

Dice un refrán muy conocido: lo que no mata engorda. Y aplica perfectamente para lo ocurrido a Donald Trump, quien el sábado 13 de julio fue blanco de un atentado que, para su fortuna, solamente le causó una herida en la oreja derecha.

Era de esperarse que este acontecimiento condenado por “el mundo entero”, incluidos Andrés Manuel López Obrador (presidente saliente de México) y Claudia Sheinbaum Pardo (próxima mandataria mexicana), fortaleciera más la candidatura del republicano, quien el jueves, después de cuatro días de convención fue ungido para buscar por segunda vez la presidencia de Estados Unidos.

Después del atentado y del largo discurso de 90 minutos pronunciado para aceptar ser candidato, pocos se acuerdan de las escandalosas acusaciones en su contra, como el hecho de haber pagado a una actriz de la industria porno para que guardara silencio de su relación.

Al contrario, parece que tenemos a un Trump reloaded…

Trump encumbrado

Una amplia crónica de la Agencia AP relata lo acontecido en la Convención Nacional Republicana que llegó a su fin el jueves por la noche en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, donde Donald Trump pronunció un largo discurso.

Dice el texto que el hombre de 78 años, evidentemente adoptó un discurso más “suave” y moderado, incluso con breves llamados a la unidad, pero eso no evitó que se lanzara fuerte en temas como la migración.

Tras hacer un recuento de la forma en que casi fue asesinado (seguramente recomendado por sus asesores e intentando sacarle todo el jugo político posible), volvió a centrarse en las críticas contra quienes ingresan a Estados Unidos de manera ilegal.

“Si no hubiera movido mi cabeza en ese último instante, la bala del asesino habría alcanzado perfectamente su blanco. Y yo no estaría aquí esta noche. No estaríamos juntos”, expresó, para posteriormente acusar una “invasión de migrantes” a su país.

Seguro de que ese discurso le ha dado resultados electorales, manifestó que de volver a la Casa Blanca aplicará aranceles porque Trump recuerda cuando amenazó a México con aranceles porque “Estados Unidos primero”…

Ataca a Marcelo

Y sí, era cuestión de tiempo para que Donald Trump recordara cuando amagó a México con la aplicación de aranceles, en caso de que el gobierno de AMLO no enviara soldados y guardias nacionales para contener la migración en la frontera sur.

Acompañado de J. D. Vance, quien es el candidato republicano a la vicepresidencia, el cual tiene un discurso igual o más duro que Trump respecto al tema migratorio, el magnate recordó, según información de El Universal: “hicimos algo muy fuerte con México, cuando estaba construyendo el muro, les dije que debían darnos 28 mil soldados”.

Trump reloaded recordó la negativa del gobierno mexicano y entonces les habría dicho: “si no lo hacen, les impondré un arancel de 25 % a cualquier auto que envíen a Estados Unidos y entonces será de 50 % y luego de 75 % y luego de 100 % y el caballero que representaba al presidente, el presidente es un gran tipo, ya no es presidente, pero es un gran sujeto, era un gran tipo, aún lo es”.

En referencia a Marcelo Ebrard, entonces titular de Relaciones Exteriores y próximo secretario de Economía, dijo que cuando él lo amagó el morenista regresó y le dijo: “Señor presidente, nos encantaría darle soldados para proteger su muro, libre de impuestos, por supuesto, así es como obtuve esos grandes números en esa hermosa gráfica (…) Nos dieron todo. Gané.

Conseguí todo de México”…Siendo Trump el patán que siempre ha sido agregó: “Y entonces esta persona estúpida, con un IQ bajo, una persona con un IQ bajo, te garantizo que es el IQ más bajo, de 50 o 60, y está negociando contra Putin; presidente Xi, de China; Macron, de Francia (…)”. Aunque hubo una reacción de Claudia Sheinbaum, la próxima mandataria mexicana, en evidente respaldo a Marcelo Ebrard, queda claro que este será el tono de Donald Trump de aquí hasta las elecciones de Estados Unidos en noviembre, no porque vaya a concretar sus amenazas, sino porque le reditúa políticamente hablando…

Aderezos

-El próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, presentó un reloj inteligente, el cual, además de tener múltiples aplicaciones como otros tantos que hay en el mercado, pretende ser pieza clave para mejorar la seguridad para mujeres y niñas.

A reserva de conocer mejor el proyecto, este aparato tendría un botón de pánico que mandará una señal a una central de emergencias, la cual enviaría elementos en auxilio en tiempo real…

-El viernes la tecnología jugó una mala pasada a millones de personas en el mundo, principalmente a grandes empresas que prestan servicios.

Las aerolíneas, por ejemplo. Lo que habría sido una falla en una actualización de Microsoft paralizó a miles de personas en aeropuertos como el de la Ciudad de México, por citar uno. Los memes llovieron como “pan caliente” aunque hubo uno que se llevó el Oscar. Es viernes y Windows lo sabe, decía…

