Ensalada de Grillos: Tanteando el agua

Tres aspirantes a convertirse en coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación coincidieron en Chiapas en las últimos días, pero comenzaremos con Marcelo Ebrard Casaubon, quien visitó el jueves San Cristóbal de Las Casas.

El excanciller mexicano estuvo acompañado de su esposa en el Valle del Jovel para abrir una de las 200 casas violeta que pretende establecer en todo el país.

Es evidente que quiere congraciarse con el sector femenino, uno de los que más continúan estando en la vulnerabilidad y si no nos cree píquele al Google y se encontrará con la desgarradora historia de Milagros Monserrat, una mujer que, en León, Guanajuato, porque no traía nada para entregar a su asaltante, terminó asesinada a cuchilladas.

Se desangró en plena calle el día de su cumpleaños.La compañía de Rosy, su mujer, y el hacer suyo el color violeta lleva esa intención del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien durante una entrevista concedida al periodista Jonathan Lozada, para Cuarto Poder, consideró que solo con una verdadera igualdad de género se llevará a la Cuarta Transformación al siguiente nivel…

Seguridad y salud

Entre las reglas que estableció Morena para ir a los recorridos se encuentran que no deben atacar a los rivales y también deben abstenerse de hacer propuesta para que el INE (como dice AMLO) no los vaya “a cepillar”.

Todas las “corcholatas”, principalmente los que puntean, es decir Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López han sido cuidadosos al respecto; sin embargo, el ex titular de Relaciones Exteriores ha querido marcar diferencia.

Así lo hizo al ser el primero en renunciar a su cargo y empujar para que los demás lo hicieran.

Sugirió debatir, y aunque no aceptaron su propuesta, ahí la dejó y la ha mantenido sobre la mesa.

Por esa razón, desde hace unas dos semanas, ha comenzado a “tantear el agua” y soltado algunas propuestas.

En la plática con Cuarto Poder se centró por ejemplo en el tema de la seguridad, el cual ya había abordado con su Plan Ángel. “…en el tema de la seguridad, qué vamos a hacer con el tema de la delincuencia y los ataques”, dijo, sin dar un golpe, pero aceptando que este es uno de los pendientes del sexenio que se enfila a la recta final.

“En el tema de seguridad hay 200 mil elementos de la Guardia Nacional para entrarle. Ahora lo que planteo es démosle la tecnología que necesitan para tener superioridad sobre los delincuentes. La delincuencia significa el mayor problema, la fuerza más negativa que puede haber en una sociedad y más si hay impunidad porque entonces se van expandiendo.

En la CDMX me tocó ser secretario de seguridad, conviví mucho con la policía, cambiaron muchas cosas…Metimos tecnología. Un día Andrés Manuel (quien era Jefe de Gobierno entonces) me dijo por qué no tenemos cámaras… bajó con el índice delictivo y logramos de 2002 a 2012 que la Ciudad era el patito feo, de eso pasamos a una de las ciudades más seguras del país y en eso tuvo que ver mucho la tecnología.

Me dediqué a poner 15 mil cámaras…”, contó Marcelo, como diciendo, hemos hecho cosas, pero falta por hacer y hay que aceptarlo.En el tema de acceso a salud, también planteado en días recientes, afirmó: “lo que tenemos que hacer es un sistema universal de salud.”

“Lo que buscas es proveer de esos servicios a todos. La mayor parte de los países europeos tardaron décadas en hacerlo, el Presidente está tratando de hacerlo desde el Seguro Social.”Habló de producir nuestras propias vacunas como lo hace India y también “no olvidar las lecciones del covid19”.

“La necesidad es la madre de muchas virtudes. Yo viví el estrés de conseguir las vacunas. Los países que producen vacunas son muy pocos, no pasan de cinco. Yo creo que México debe aprovechar esa lección, pero a futuro nosotros debemos tener la tecnología para producir las vacunas como un tema de seguridad nacional”, dijo Ebrard Casaubon, quien, sin decirlo abiertamente, intenta atraer a esa gente de clase media que vive en una especie de orfandad…

No sabemos cuál sea la intención de Roberto Albores Gleason de anunciar su incorporación a las filas del Partido del Trabajo (PT), pero no cayó bien entre los internautas. ¿A qué jugará? ¿Quiere una curul? ¿Para quién jugará el comiteco? -La senadora Sasil de León Villard, desde días antes de la llegada de Claudia Sheinbaum estuvo anunciando su visita.

Es evidente que busca colocarse a la derecha de la corcholata más querida de Palacio Nacional, pero no fue la única que hizo su tarea…

-Zoé Robledo no hizo acto de presencia en la visita de Claudia Sheinbaum, pero fue notorio que su estructura se volcó a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella misma, en franca alusión al oriundo de Tuxtla soltó que tocará a su sexenio consolidar el IMSS-Bienestar, organismo sobre el que ahora recaen los servicios de salud tras el fracaso del Insabi…Síguenos

