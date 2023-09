Ensalada de Grillos: Señora X

Ciro Castillo

Había contado que a Xóchitl Gálvez la recuerda este “tecleador” porque en sus tiempos de reportero de a pie, cuando ella era funcionaria del gabinete de Vicente Fox, estuvo en Chiapas y palabras más, palabras menos, dijo que los chiapanecos éramos unos mensos porque estábamos desaprovechando el café que en lugar de orgánico debiera llamarse orgásmico.

Fue en una entrevista banquetera.Este sábado, ya convertida en la pre aspirante de la coalición PAN, PRI y PRD, la todavía senadora estuvo en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, donde, sin huir mucho a las preguntas de los reporteros soltó que confía en la gente más que en los partidos políticos.

La hidalguense, con su lenguaje jovial y florido, aseguró tener unos ovarios del tamaño de unas toronjas, y respondió a los periodistas que le cuestionaron de la presencia de los dirigentes en Chiapas del PAN, Carlos Palomeque Archila; del PRI, Rubén Zuarth Esquinca y del PRD, José Antonio Vázquez Hernández.

“¿Sabrá doña Xóchitl Gálvez qué tipo de fichitas le acompañaron en la conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez? De los tres “líderes” partidistas no se hace uno”, publicamos en nuestras redes sociales y de inmediato hubo reacciones de burlas y de críticas, particularmente contra Carlos Palomeque, quien sigue “rumiando” lo poquito que queda del blanquizul en Chiapas.

A eso tiene que enfrentarse la senadora, quien en una cosa tiene razón: ella vino a ponerle sabor a una contienda que se antojaba ya como un día de campo para la “corcholata” que resulte electa en la alianza Morena, PVEM y PT.Gálvez, quien este domingo recibió “la constancia” para construir el Frente Amplio por México, sabe que en las filas del PAN, del PRI y del PRD hay varios impresentables con los que la gente no iría ni a la esquina.

Claro que ella, como se dice coloquialmente, tendrá que “tragar sapos” y aguantar de aquí hasta que inicie oficialmente el proceso electoral 2024 y así tener algo de posibilidad de competir con la aplanadora “guinda” que, bien sabemos, hoy depende de un señor que vive en Palacio Nacional y que, justo el fin de semana anduvo trepado en tres vagones de su Tren Maya, el cual, espera tener completamente listo antes de que lleguen Santa Clos y los Reyes Magos.

Que no dijo lo que dijoEn Tuxtla Gutiérrez, donde tuvo una rueda de prensa y un evento con empresarios por la tarde, la ungida por el Frente Amplio rechazó que ella haya dicho que los chiapanecos son flojos para trabajar.

“Quiero precisar algo que se dijo fuera de contexto, cuando trataron de decir que yo decía que no trabajaban los chiapanecos, claro que trabajan, pero de una manera distinta; cuando el presidente Fox quiso poner maquiladoras, yo le advertí que ese modelo no iba a funcionar en San Cristóbal y tan no funcionó que fracasó”, indicó, de acuerdo con la publicación del reportero de Cuarto Poder José Ortega.

Ya en San Cristóbal de Las Casas, donde tuvo un acto público frente al Arco del Carmen, ofreció un replanteamiento de los llamados acuerdos de San Andrés Larráinzar, en caso de que gane la Presidencia de la República, lo cual, en este momento aún se antoja cuesta arriba, más no imposible. “… tenemos que volver a hacer realidad los acuerdos de San Andrés; ya se les acabó el gobierno, ya se van y traicionaron a los pueblos indígenas y se los digo desde aquí, desde San Cristóbal de las Casas.

El (el presidente) se comprometió y no cumplió. Así es que tache. Por eso tiene que llegar una mujer a hacer realidad este sueño», manifestó, ataviada con sus trajes ya clásicos que hacen alusión a los pueblos de México.

«Desafortunadamente hubo varios pendientes que no hicieron posible que hubiera un pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas», manifestó la empresaria, quien el día del informe presidencial, tras la presencia de la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, para entregar el documento, se apoderó de la tribuna legislativa y sacó jugo a la popularidad de la cual goza en este momento…

Aderezos-

En menos de lo que canta un gallo, Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto informe de labores, con un mensaje enviado desde Campeche.

Lo que dijo, ya lo sabemos.

Lo único quizá nuevo es que aseguró que en Dos Bocas ya se está produciendo gasolina mexicana…-Y que se sube al Tren Maya para supervisar un tramo de 150 kilómetros. Aunque su emblemática obra sigue siendo cuestionada y genera dudas respecto a si se entregará en diciembre de este año, ya rodó sobre las vías, aunque sea a paso lento…-Volvemos a preguntar: ¿a qué juega el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado? Ha insistido en las últimas semanas en que el movimiento naranja es el único que puede derrotar al movimiento guinda. ¿Será?Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7