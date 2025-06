Ensalada de Grillos: Salir por piernas

Ciro Castillo

Ahora que todos estamos gozando el gran desempeño que ha tenido el mexicano Isaac del Toro en una vuelta ciclista de Italia, podemos aplicar aquella frase que también se usa en el futbol: salir por piernas.

Además de este muchacho que a sus 21 años está construyendo su propia historia (que nada tiene que ver con el sistema institucional del país), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo que “salir por piernas” cuando le preguntaron si sabía si Andrés Manuel López Obrador votará este primero de junio.

-Presidenta, ¿tiene conocimiento si el expresidente va a votar en la elección?, le preguntó uno de los reporteros que asisten a la conferencia mañanera.

“No tengo conocimiento. Es importante: sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces no podría decirles si él va a votar o no va a votar”, contestó, con un gesto que pareció delatarla.

Por su risita, los malpensados pensamos que sí tiene algún tipo de comunicación con el exmandatario, quien, eso sí, no sabemos si dejará su finca en Palenque, Chiapas, este domingo, para salir a emitir su voto.

No podemos perder de vista que quien inició todo este “merequetengue” de la elección de los integrantes del Poder Judicial Federal mediante el voto popular fue él.

Algunos hasta consideran que más que tomar una decisión con la cabeza, la tomó con el hígado, pues habría sido en reacción a actitudes como la que tuvo en su momento la ministra Norma Piña, quien durante un acto público no se paró cuando el mandatario acudió y todos le rindieron pleitesía.

La mandataria mexicana, quien ha tenido buenas jugadas, por ejemplo, en respuesta a los ataques del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, ha tenido también que salir por piernas con el tema de la CNTE, un grupo, cuyos líderes jamás tendrán llenadera.

El miércoles dijo que habría que esperar al diálogo de los maestros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, SEP y el Issste, pero hasta la noche, no había arreglo y el futuro del parón en la Ciudad de México es incierto…

La Sierra

Al contrario, quienes ya no han tenido que salir por piernas son habitantes de la región Sierra de Chiapas, hasta donde volvió a regresar el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para reafirmar su compromiso con la seguridad, la salud, el desarrollo y el bienestar de la gente.

La situación en esa parte del estado, aunque no hay que cantar victoria definitiva, ha cambiado diametralmente en casi seis meses de la llamada Nueva ERA, pues recordemos que en esa zona algunas familias tuvieron que huir a Guatemala porque sencillamente ya no se podía vivir ahí.

“Antes de que finalizara el año 2024, nos comprometimos a restablecer la paz, y le hemos cumplido a Chiapas y a la Sierra. No vamos a bajar la guardia; seguiremos de frente con valor y sin miedo. Vamos a cumplirle a los habitantes porque merecen vivir mejor y se les atienda sus necesidades. Queremos que a nuestro gobierno lo recuerden por la paz y porque hicimos las cosas bien”, apuntó en Motozintla, donde estuvo acompañado por los titulares de la FGE, Jorge Llaven Abarca y de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.

En Amatenango de la Frontera, otro de los lugares que estuvo asediado por la inseguridad, constató los servicios que se ofrecen, una vez que la paz ha vuelto.

“Nuestro compromiso es leal y honesto con nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con las Fuerzas Armadas y con todo Chiapas; por ello, no fallaremos en nuestra búsqueda del progreso y el bienestar de todas y todos”, expresó Ramírez Aguilar, quien conversó cara a cara con habitantes.

Volvemos al principio de nuestro texto, ojalá que los pobladores de municipios como Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motozintla y otros de la Sierra, en verdad tengan una paz permanente y no tengan que salir por piernas, de madrugada, huyendo, algunos sin rumbo…

Aderezos

-El tema de la prevención del gusano barrenador tiene su explicación en lo que no se hizo en el sexenio pasado, a nivel federal, aunque también tiene mucho qué ver el gobierno de los Estados Unidos. Programas como este, en materia de sanidad animal, parece que se “congelaron” porque, simplemente no hubo recursos para ello. Ahora estamos pagando las consecuencias. Chiapas es la entidad que más casos de “miasis” en humanos ha registrado…

-Otra de las acciones en materia de salud que se dejaron de realizar, quizá por la pandemia del covid19, pero también porque las autoridades bajaron la guardia, es la vacunación para enfermedades como tosferina y sarampión. A la fecha hay muertes por este tipo de males que, se supone, ya estaban erradicados…

