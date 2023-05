Ensalada de Grillos: Rugidos

Ciro Castillo

El viernes en la noche tuvimos la oportunidad, como miles de chiapanecos, de acudir a disfrutar de uno de los grupos de música norteña más importantes en la historia de este país: Los Tigres del Norte.



Esta “banda”, integrada básicamente por hermanos, tiene una gran conexión con el público de México y de otras naciones, principalmente porque posee éxitos que hablan como dicen ellos “de la mera verdad”.



Los originarios de Mocorito, Sinaloa, aunque algunas de sus canciones hacen alusión al tema del narcotráfico, parecen “ligth” con respecto a la época actual donde hay extrema violencia, como la ocurrida en Ensenada, Baja California, este fin de semana, donde un grupo armado acribilló a al menos 10 personas durante un rally de autos.



Los Tigres del Norte, cuyo nombre, han dicho ellos mismos, se lo deben a un agente de la Patrulla Fronteriza, quien los bautizó como “The Tiger”, en una de sus primeras idas a la Unión Americana, le cantan también a eso, a la migración.



El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha echado mano de algunas de sus canciones como “De América yo soy”, del compositor Enrique Franco, para enarbolar su bandera anti yanqui, que le viene bien a su discurso.



“Porque América es todo el continente

Y el que nace aquí es americano

El color podrá ser diferente

Más como hijos de Dios somos hermanos”.



La otra melodía que lleva por título “Somos más americanos”, la cual es una especie de himno para todos aquellos que alguna vez han sentido el mismo rechazo que muchos nacidos en Estados Unidos parecen tener para quienes nacieron de este lado del río Bravo, a quienes culpan de todo, especialmente cuando hay tiempos electorales.



“Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo.



Y nos quitaron a Texas, Nuevo Mexico, Arizona y Colorado.



También voló California y Nevada con Utah no se llenaron,

El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron

Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo

Somos de todos colores. Y de todos los oficios Y si contamos los siglos

Aunque le duela al vecino, somos más americanos, que todititos los gringos”, dice la letra de esta canción que López Obrador ha puesto en su conferencia para azuzar cuando hace reclamos al gobierno del país de las barras y las estrellas…

Distraídos

Ahora bien, y lejos de la excelsa presentación de Los Tigres del Norte, deja mucho qué desear la organización de este tipo de eventos por parte de Producciones Ugarte, cuyo dueño se sigue enriqueciendo con estos eventos.



Si bien no se puede negar que hay una importante derrama económica dentro y fuera del Foro Chiapas, también hay que señalar que existe una desorganización y descoordinación con cuerpos de Protección Civil, incluso de la propia Cruz Roja Mexicana.



El viernes, en el acceso hubo momentos de desconcierto y pudo generarse hasta una “avalancha humana” por la lentitud en el acceso a este recinto, así como la falta de preparación de la seguridad privada contratada para este tipo de eventos.



Peor todavía, dentro del llamado Foro Chiapas, que se ha deteriorado bastante desde su construcción en el sexenio de Manuel Velasco, hubo una rechifla para los organizadores porque quienes compraron boletos para el área preferente en la zona Norte no podían tener visión suficiente.



Hubo decenas de “colados” que obstruyeron la visibilidad de los que estaban en las gradas, quienes argumentaban y con razón, que habían pagado por un boleto.



Hubo incluso, personal de Cruz Roja, Protección Civil y seguridad privada, que estaba más entretenido y preocupado por grabar un video del concierto que por hacer su trabajo.



Los organizadores ignoraron los reclamos, lo que pudo derivar en una estampida de esta zona que estaba repleta de al menos 200 personas.



Muchos representantes de los medios de comunicación ingresaron a hacer su trabajo y se retiraron, pero hubo personal de algunas radiodifusoras que permanecieron afectando la visibilidad de los presentes.



Suele decirse que siempre se tapa el pozo hasta que se ahoga el niño y por eso aquí el llamado para que en estos magnos eventos se tomen medidas preventivas, pues nadie quiere que ocurra una tragedia…

Aderezos

-El senador Eduardo Ramírez Aguilar, a pesar de que no para en caminar por Chiapas y establecer alianzas locales, tampoco deja de hacer tareas legislativas. Recientemente informó de una reunión con el Embajador de Colombia en México para fortalecer la cooperación internacional…

-El que también no para es el titular de Obras Públicas, Ángel Torres, quien en estos días juntó a más de una decena de presidentes municipales que juraron respaldo al aspirante presidencial, Adán Augusto López Hernández, a quienes muchos siguen viendo como “la corcholata” que puede mantener el equilibrio…

-Y al que no podemos perder de vista porque es uno de los más cercanos al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es el diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, quien, a pesar de ser ahora representante del titular de Gobernación en Oaxaca, no ha parado de caminar por el terruño…

