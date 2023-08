Ensalada de Grillos: Revuelo en la granja

Ciro Castillo

El sorpresivo anuncio de que Zoé Robledo no irá por la gubernatura de Chiapas, al menos no en 2024, causó tremendo revuelo entre la clase política de la entidad, sobre todo por la manera en que ocurrió.

Fue el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (a quien le encanta dar nota) el que hizo el anuncio desde su conferencia mañanera, antes de irse a desayunar, el lunes.

Si el director del Seguro Social “le planteó” que quería quedarse al frente de este organismo sobre el que ahora recae (mediante el IMSS-Bienestar) todo el sistema de salud del país hasta el final del sexenio, por qué se aguantó la noticia.

No comer ansias Ojo, porque algunos ya empezaron a sacar conjeturas apresuradas, AMLO mostró que él tiene las riendas de la política nacional, en especial de Morena y es pragmático.

Va por los números, por quien le garantice el triunfo, y un triunfo contundente, más que por afectos y amistades.

Muchas veces López Obrador ha elogiado el trabajo de Zoé Robledo; sin embargo, eso no bastó para que se empecinara en impulsarlo para la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas.

Nótese, tampoco dijo que en la entidad tendrá que ser una mujer (por aquello de la paridad de género) quien tenga que resultar ungida.

Como su pecho no es bodega, de creerlo así lo hubiese soltado.Hay nueve entidades que están en juego y varios analistas nacionales coinciden en que Chiapas, Puebla y Tabasco irán encabezados por varones y en las demás entidades faltantes se optará por la equidad de género.

Nada está escrito, claro. En política, menos…

El abrazo de AMLO“Zoé Robledo pues es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad. Pero me dio un gusto enorme, y esto yo creo que lo van a entender los chiapanecos. Yo se los reconozco mucho, y le agradezco a los chiapanecos y le agradezco a Zoé, y yo creo que le agradecemos todos los mexicanos”, soltó el Presidente, quien, insistimos, sabe que Morena necesita muchos votos en 2024 y ganar terreno en las cámaras de diputados y senadores, de lo contrario, no se encargaría él mismo de confrontar a la más fuerte del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez y hacerle marcaje personal.“…me buscó (Zoé) que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar…Le di un abrazo, porque uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación, y no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales, por encargos”, expresó AMLO, dejando fríos a muchos que ya daban por hecho que Robledo Aburto sería candidato a la gubernatura…

Escenarios

Hay muchos escenarios tras la noticia de que Zoé Robledo concluirá el sexenio en el IMSS.

Primer escenario. El escenario ideal para Morena, para López Obrador, para quien sea candidato presidencial y para Chiapas, tiene nombre y apellido: Eduardo Ramírez Aguilar.

Es él, el senador originario de Comitán, quien garantiza un triunfo contundente para el “partido guinda”, quien, insistimos, más que nunca, requiere afianzar la victoria.

El legislador ha tenido un gran crecimiento en la política nacional, pero, además, tiene toda una trayectoria.Segundo escenario.

Más complicado, sería que Morena optara por género, y entonces quien más posibilidades tendría de ser la candidata, sin duda, sería Sasil de León Villard.

Claro que, entonces podría ocurrir que ERA no se disciplinara y buscaría conformar un frente.

Tercer escenario. Otro de los personajes que ha crecido mucho a base de trabajo y al que no se le puede quitar la vista de encima es el titular de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. Aunque ahí también cabría ver las reacciones de Sasil y el propio ERA, esta posibilidad crece y seguirá creciendo.

Otros escenarios. Hay otros que alzan la mano y que tampoco puede ser descartar. Jorge Llaven Abarca, si el verde encabeza la coalición Morena, PVEM y PT.Los hermanos Morales Vázquez, comenzando por Carlos, alcalde de Tuxtla, aunque él ha expresado su interés de ser senador. Hay otros jugadores más, pero las posibilidades decrecen y quizá ellos estén en cargos de alcaldes, diputados locales y diputados federales…

Aderezo

Lo dijimos arriba en el texto, Eduardo Ramírez ha madurado en su andar por la política nacional y ayer lo volvió a demostrar.

Fue prudente tras el anuncio de que Robledo Aburto no va por la gubernatura de Chiapas.

“Aquí no se trata de aspiraciones personales, sino el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y en segundo momento, quien gane la presidencia”, dijo en entrevista con Salvador García Soto.

“Yo tengo un gran reconocimiento a su trabajo”, agregó respecto del director del IMSS.“Yo ratifico mi compromiso, mi casa y mi destino es Chiapas. Estaré presente en el momento que la convocatoria se abra y registrarme para alcanzar la candidatura y el gobierno de Chiapas”, remató…

