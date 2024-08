Ensalada de Grillos: Rayito de luz

Ciro Castillo

La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no está en duda. Él sabe seducir a quienes, además de una “sobadita” vía programas sociales, creen y seguirán creyendo en su palabra.

Ahora bien, pese a ese logro que no se debe más que a él mismo, el fin de sexenio está convulso.

Tres cosas, podríamos decir, han sacudido los últimos 50 días de su mandato que concluye en el primer minuto del 1 de octubre:Uno, la detención (pactada o no) de Ismael Zambada en un aeropuerto de Texas, Estados Unidos, y las primeras “revelaciones” que el hombre que había pasado 50 años en “la oscuridad” ha comenzado a hacer.

Dos, la rebelión en el Poder Judicial, primero porque seguramente hay intereses económicos y de poder que están jugando su última carta para impedir esta reforma, pero además, porque en verdad los miles de trabajadores temen que sean truncados sus ingresos y el estatus adquirido durante años de trabajo.

Tercero, situaciones de violencia como las que ahora se viven en ciertas regiones de Chiapas, donde es evidente que hay una orden muy arriba para que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano no se confronten con ningún grupo armado.

Ello ha provocado que familias tengan que huir.Su sexenio cerrará con casi 200 mil homicidios y más de 50 mil desaparecidos.

Podríamos decir y con razón, que quizá son muertes generadas por confrontaciones entre grupos delictivos, pero también ha habido inocentes que han caído.Mientras llega la fecha en que AMLO entregue la banda presidencial a la primera presidenta de México (que también es creación suya, políticamente hablando), gran parte de la sociedad mexicana parece albergar una esperanza de que cuando Claudia Sheinbaum Pardo asuma el poder, por los modos, algo ha de cambiar.

La reacción de López Obrador cuando estalló el paro de labores en el Poder Judicial Federal fue la descalifación y hasta cierta sorna. Al contrario, Claudia Sheinbaum fue firme en su postura, aunque aceptó que tienen derecho a la protesta.

Este jueves también mandó una mínima señal de que la desaparición de los organismos autónomos (al menos la discusión del tema) podría aplazarse.

Hay como un rayito de luz de que, al menos la estrategia de seguridad que fue resumida en “abrazos, no balazos”, tendrá un giro que podría ayudar a que México tome otro rumbo…

Qué nervios

El tema de la reforma al Poder Judicial, en la cual destaca mucho la idea de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto directo, efectivamente no todos los mexicanos les interesa y no todos lo entienden.

De ambas partes (oficialismo y oposición) se habla “conforme” les ha ido en la feria.

El problema, a nuestro parecer, es que nuevamente se mete un ruido innecesario respecto a la estabilidad del país, lo que puede ahuyentar inversiones extranjeras que tanta falta hacen para generar empleos.

Es cierto, este poder, aunque también el Ejecutivo y Legislativo tienen sus queveres, goza de muchos privilegios, pero una cosa es clave: la carrera judicial.

Otro asunto, por qué tanta prisa en hacer la reforma antes de que se vaya al presidente de México. Por qué no queda esta tarea para que la realice Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué no ella es la que gobernará?Además de la situación, vuelve a quedar un mal sabor de boca entre quienes pudieran estar a favor y en contra. Nuevamente se mira un México dividido, polarizado.

Una especie de “bronca” entre ricos y pobres.La cosa no es para menos que hasta los embajadores de Estados Unidos y Canadá han metido su cuchara.

Claro que no les corresponde y México es un país autónomo, pero ellos están haciendo su chamba, pues seguramente a decenas si no es que cientos de inversionistas les inquieta qué pasará cuando se avalen estas y otras reformas constitucionales.

Nos parece que sí, AMLO es el creador del movimiento que lo llevó a su sexenio y ahora a Claudia Sheinbaum, pero de qué sirve que deje los nervios de punta en una nación que de por sí es “caliente”…

Aderezos-

Lo volvemos a reiterar: la situación que se vive desde hace unos dos años en la frontera de México con Guatemala es un asunto que rebasa al gobierno estatal, no porque no tenga la capacidad de actuar, sino porque es parte de una decisión nacional que implica que los militares y ahora también guardias nacionales no se confronten con los grupos organizados de la delincuencia para evitar un “baño de sangre”.

La pregunta es hasta cuánto se podrá estirar la liga en la recta final del sexenio cuatroteista…-Para muchos el subcomandante Marcos, bueno para las cartas, es un fantoche que se encuentra hasta “pasado de moda”.

Lo anterior no quiere decir que sus dichos no tengan notoriedad, sobre todo en la prensa internacional. Esta semana emitió dos pronunciamientos en los cuales atacó con todo a quien vive en palacio nacional, a quien llegó a comparar con los recalcitrantes expresidentes del viejo PRI…

