Ensalada de Grillos: Primeros invitados

Ciro Castillo

En el anuncio de los primeros integrantes del próximo gabinete presidencial que hizo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sin duda llamó la atención de la designación de Marcelo Ebrard Casaubón en la Secretaría de Economía.

Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica, era de esperarse, porque hasta hace poco fue la fiscal general de la Ciudad de México y ahora senadora electa.

Es muy cercana a la exjefa de gobierno capitalina.Alicia Bárcena Ibarra a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, digamos que fue una sorpresa porque muchos ignorábamos que se trata de un personaje ligado al tema del cuidado del medio ambiente.

En Chiapas algunos hasta festejaron porque trascendió que ese espacio sería ocupado por Manuel Velasco Coello por su perfil de "ecologista".Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, era también algo que se veía venir, por su paso en la UNAM y por su representación de México ante la ONU. Había sido antes designado como el coordinador del proceso transición, lo que generó especulaciones de que podría ser titular de Gobernación, pero no fue así.Rosaura Ruiz Gutiérrez, a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, sí fue una gran sorpresa, pues se le veía yendo a Secretaría de Educación, pero Claudia Sheinbaum elevó de rango al tema de la ciencia, pasándola de un Conacyt a una secretaría.Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura, aunque es un personaje poco conocido, también ya se veía venir su nombramiento, pues había hecho acto de aparición en varios medios de comunicación abordando los temas que se analizaron en los foros conocidos como diálogos.Pero Marcelo Ebrard en Economía, aunque ya se había hablado de la posibilidad, especialmente porque será quien se ocupe de renegociar asuntos establecidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mostró que los políticos deben aprender el difícil arte de tragar sapos.El exaspirante a ser el candidato de Morena y aliados a la Presidencia de la República acusó a la misma Claudia Sheinbaum de utilizar los programas sociales para salir ungida, además de amenazar con salirse del partido guinda y crear otra opción política, pero no, ahí estuvo este jueves, en la presentación de la primera parte del gabinete con su caradura. Fue incluso quien emitió un pequeño mensaje a nombre de los primeros invitados…Señales claudistasEn el primer paquete de integrantes de su gabinete, Claudia Sheinbaum pareció mandar un mensaje de que las decisiones las tomará ella y, por ningún motivo, Andrés Manuel López Obrador, como algunos han especulado.Quizá el mensaje más contundente radica en darle mayor importancia a la ciencia y la tecnología, algo que pareció minimizar el presidente saliente, quien, lejos de impulsar esta área, le cortó las alas al Conacyt.Mucho se ha dicho, incluso por el propio López Obrador, que Claudia Sheinbaum es una científica, sumamente preparada y como tal, se espera que algunos aspectos los aborde de una manera diferente, sin desairar a los expertos en distintos temas.El otro mensaje que, a nuestro parecer, envía quien será la primera presidenta de México, consiste en que en las designaciones tendrá mucho que ver el perfil.Sorprendió así con el nombramiento de Alicia Bárcena, quien, a pesar de ser muy conocida por su trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene un pasado en el sector medio ambiental, además de su paso por la Cepal.Pocos sabíamos que su perfil original tiene que ver con el cuidado y defensa del ambiente. Ella es licenciada en Biología y tiene estudios de Maestría en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard.El tercero de los mensajes que manda a Sheinbaum Pardo tiene que ver con la operación cicatriz. Entonces sí es cierto que limó asperezas, sobre todo con un Marcelo Ebrard, quien, como referimos líneas arriba, hubo un momento en el que estiró la liga y amagó con irse de Morena…Aderezos-El virtual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, parece estar tomando las cosas con calma, pero no ha dejado de trabajar en el proyecto de gobierno que encabezará a partir de diciembre. Ha sostenido reuniones con varios personajes, entre ellos con Martí Batres, jefe de gobierno de Ciudad de México. Busca retomar acciones de gobierno exitosas para replicarlas en la entidad…-Con el Jesús en la boca estaban habitantes de Tamaulipas, ante el eventual impacto del primer ciclón tropical de la temporada la mañana del jueves. Para su fortuna, Andrés no golpeó tan fuerte. Se convirtió, aunque cobró al menos cuatro vidas en Nuevo León, un alivio para esta entidad que ha padecido mucha sequía en los últimos años. La naturaleza da y también quita, ni duda cabe…