Ensalada de Grillos: Pies de plomo

Tocó entrevistar al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, quizás uno de los morenistas más encumbrados en la actualidad.Aunque todavía recibe ataques contra su labor en la capital chiapaneca (lo cual es normal, pues no se puede quedar bien con todos cuando se gobierna) es imposible regatear los resultados conseguidos.

Fue eso lo que le permitió convertirse en el primer presidente municipal de Chiapas que logra la reelección de manera consecutiva y sin tener que cambiar de color partidista.

¿Los éxitos cosechados no han hecho que en algún momento Carlos Morales pierda el piso? Preguntó este tecleador al político con raíces coitecas, en una conversación desarrollada en el segundo piso de palacio municipal.No porque ayuda mucho la experiencia acumulada, respondió quien gusta de practicar varias actividades deportivas como atletismo (trote), basquetbol, gimnasia y bicicleta.

Ligado a lo anterior consideró respetable que algunos políticos se tomen fotos practicando algún deporte; sin embargo, opinó que se tiene que ser auténtico, es decir, no utilizar las actividades deportivas u otras, solo por pose, sino tener congruencia.

Con avances en pavimentación de calles, alumbrado público, recolección de basura (con la colocación de más de 11 mil contenedores) y rehabilitación de plantas tratadoras de aguas residuales el exdiputado federal tiene futuro político.

Aunque en algún momento dijimos que el munícipe tuxtleco podría estar incluso entre los que aspirarían a buscar la candidatura a la gubernatura, su suerte parece estar echada: él buscará una senaduría de la República.En la conversación, prudente como es, Carlos Morales no confirma la posibilidad de ir por una curul en la Cámara Alta, pero tampoco cierra la puerta.

El alcalde tuxtleco, quien tiene cercanía con Claudia Sheinbaum Pardo, una de las contendientes más fuertes para la candidatura presidencial de Morena también es bien visto en Palacio Nacional, pero, sin duda, sus resultados hablan.

Por ahora, cuenta, le gustaría, cuando termine su gestión, caminar por la ciudad, saludar a sus vecinos de la colonia Las Palmas y ser un poco más conocido, pero sin dejar de tener los pies en la tierra…¿Al centro?Y mientras las tres “corcholatas” más avanzadas andan moviéndose como si ya estuviéramos en 2024 y dándose hasta por debajo de la lengua, el presidente de México soltó una afirmación que seguramente destanteará a muchos.

“Yo me voy a jubilar, me retiro, pero esto es un proceso que se echó a andar. Y sí puede ser que haya un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo; decía don Daniel Cosío Villegas: ‘El estilo personal…’. Quién sabe, vayan a ver mañaneras, quién sabe si vayan a hacer denuncias así”, afirmó, de acuerdo con una nota de la reportera Adriana Esthela Flores, del Instituto Mexicano de la Radio.¿Qué habrá querido decir el mandatario con esta declaración?Que sepamos, el único que tal vez encajaría en esta idea de gobernar más hacia el centro sería Marcelo Ebrard, quien es bien visto por el gran capital y gobiernos extranjeros fuertes, en particular por Estados Unidos, pero también por una clase media que siente que la 4T no les ha hecho justicia.

Opinólogos, analistas y correligionarios de Morena siguen viendo a Claudia Sheinbaum Pardo como la consentida de Palacio Nacional, a Adán Augusto López Hernández como “el tapado” y a Marcelo Ebrard Casaubón como alguien que ya está fuera de la “ecuación”.

¿Pero y si es todo lo contrario? ¿Y si es como el mismo canciller ha dicho en varias entrevistas? El funcionario considera que el único de los aspirantes que ya recibió el poder de manos de AMLO en una ocasión fue él en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por ahora el mandatario mexicano ha comenzado a echar toda la carne al asador y ha pedido a sus seguidores dar a Morena y aliados la mayoría en el Senado y Cámara de Diputados; sin embargo, qué andará pensando con eso de que su sucesor podría virar al centro…

Aderezos- Y mientras en Tuxtla Gutiérrez y muchos otros municipios hace un calorón marca diablo, en San Cristóbal de Las Casas se dejó caer tremenda lluvia con granizo.

Imágenes muestran que algunas “pelotas de hielo” eran del tamaño de un limón. Bendito cambio climático…

– En el Día del Maestro todo nuestro reconocimiento para aquellos que decidieron entregar su vida al noble oficio de enseñar desde las aulas. Especialmente a aquellos que lo hacen por vocación y no porque tienen un salario aceptable y muchas vacaciones…

– A propósito del sistema educativo, en algunos estados del país andan sugiriendo prohibir los corridos tumbados que canta un muchacho (Peso Pluma) que hace alarde de la delincuencia organizada, sin saber cuán dolorosa es la realidad para miles de mexicanos que la viven en carne propia…