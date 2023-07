Ensalada de Grillos: Perder la cabeza

Ciro Castillo

Voy a perder la cabeza por tu amor// Porque tú eres agua// Porque yo soy fuego y no// Nos comprendemos.

La primera vez que escuché esta canción interpretada por José Luis Rodríguez “El Puma” tenía unos 10 años y en realidad no alcancé a comprender lo que los autores querían decir. Sonaba en la escuela el viejo tocadiscos a la hora del recreo y solo sabía que algo llamaba mi atención de esa melodía.

Voy a perder la cabeza por tu amor// Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo// Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso// Voy a perder la cabeza//Violencia descontrolada

Hago todo ese preámbulo romántico solamente para hacer referencia a que pareciera que los habitantes de este país hemos perdido la cabeza. O bueno, quizá no todos, pero sí un gran sector de la población.

Jamás pensé estar de acuerdo con el ahora pre aspirante presidencial, Gerardo Fernández Noroña, pero lo estoy.

Él aceptó que la estrategia en materia de seguridad ha fracasado.Aunque, fiel defensor de Andrés Manuel López Obrador, acusó una tergiversación de la estrategia de “abrazos no balazos”, aceptó lo que ya es innegable: este sexenio es el más violento desde que se tienen estadísticas al respecto.

Esta semana se superó la cifra de 160 mil homicidios en el sexenio de AMLO, lo cual supera los números de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, sin contar con unos 40 mil desaparecidos reportados.

Fernández Noroña, igual que otros de los aspirantes como Marcelo Ebrard y su Plan Ángel, aseguran que podrían revertir la situación; sin embargo, en este momento, lamentablemente el asunto se ve cuesta arriba.

Por eso insistimos en que, parece como si en este país hubiésemos perdido la cabeza y, también, claro, la capacidad de asombro ante tanta violencia…

Violación tumultuaria

Cuando leí en la red social Twitter que una niña había sido abusada sexualmente por 67 hombres (así lo demostraron pruebas de ADN) no lo podía creer.

Se me pusieron, igual que a muchos que seguramente leyeron la noticia que habría sucedido en abril de este año, los pelos de punta.

Fue una niña migrante que habría cruzado México en compañía de sus padres pero estos fueron asesinados y ella violentada.“… la menor quedó con vida junto a su mamá, quienes fueron halladas por las autoridades días después, y en ese momento le fue practicada a la menor un examen médico”, dice el relato de varios medios de comunicación que advierten que el hecho había pasado inadvertido, pero, de nuevo, muestra el grado de violencia al que se ha llegado.

Podríamos criticar al consumo de drogas, pero, ¿será eso en realidad? ¿O qué será?Agresión a maestra

En las redes sociales y en casi todos los canales de televisión se hizo viral un video en el que una maestra es golpeada por unos padres de familia que llegan a un kínder del Estado de México a reclamar “abuso” contra su hijo.

Quien recibe la agresión en la entrada del preescolar relató después que ella no era la maestra del pequeño, quien, contempló el hecho a todas luces violento.

La profesora auxiliar contó que el hombre iba armado y que, bajo amenazas, la obligó a pedir perdón de rodillas al niño “por una marca” que el pequeño tenía.

Con este comportamiento de parte de ambos padres, quienes hasta el miércoles estaban detenidos, qué se puede esperar del futuro de un menor.

Algo que es muy cierto en el contexto de violencia en el que vivimos es lo siguiente: la escuela es una formadora pero la educación, la verdadera, se mama en casa…

Cuitláhuac García

Semanas atrás relatábamos que el gobernador de San Luis Potosí, del Verde, por cierto, había dicho que “le gustaba correr sangre” en respuesta a algo que no le pareció de los medios de comunicación.

Algo, no igual, pero sí similar ocurre con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, quien cada que no le gusta algún dicho en los medios reacciona airadamente. No ha llegado al grado de la violencia física, pero poco le falta en un México en el que todo mundo parece estar “al tentar” y muchos han perdido la razón y la cabeza…

Aderezos-

Tiempos de piquetes de ojo. El diario Reforma publicó en su portada que el senador, Eduardo Ramírez posee en departamento de 22 millones de pesos en CDMX.

Él, como no es manco y es vivo para el discurso, respondió de inmediato en una pieza de video que solamente es un arrendatario. Agregó, con jiribilla, que ya sabe “de parte de quién”, porque sigue firme en sus aspiraciones y su destino es Chiapas.

Como saben, dijo, que vamos bien en las encuestas y no hemos colocado ni anuncios espectaculares, están atacándonos…

-Siempre he escrito que los expresidentes debieran ser enviados a su casa, por ley, además de imponerles un voto de silencio.De los únicos que han cumplido recientemente, está Enrique Peña Nieto, mientras Vicente Fox, termina regando el tepache cada que abre su bocata.

Según él quiere ayudar a las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, pero en realidad, con sus dichos, podría perjudicarla. Mejor que cierre el pico…Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7