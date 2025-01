Ensalada de Grillos: Nueva ERA, un mes

Ciro Castillo

Fue hace un mes que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó posesión del cargo y definitivamente hay un viraje total en la forma de conducir las riendas de la entidad.

Algunas voces, pocas realmente, quieren poner en duda lo conseguido hasta ahora en el sexenio que ha sido denominado coloquialmente la Nueva ERA, como si cambiar el destino de un estado que siempre ha sido calificado como difícil de gobernar fuera cosa de la magia de los Reyes Magos.

Eso sí, y a propósito de estos personajes, la celebración del seis de enero, así como el 24 y 31 de diciembre, fueron distintas en diversas regiones de la geografía estatal, pues continúa creciendo la esperanza de que las cosas, si bien han mejorado, pueden mejorar todavía más.Hacer una evaluación de lo conseguido en el primer mes de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha insistido en que no quiere hacer historia, sino escribirla, es prematuro.

Si habláramos en positivo, seguramente encontraríamos mucho por comentar, pero aún es pronto. Si habláramos en negativo, también nos quedaríamos cortos y estaríamos siendo egoístas porque no estamos dando el beneficio de la duda a un gobierno, cuya principal figura ha demostrado con creces que tiene ganas de hacer bien la tarea, sin olvidar que ha puesto sobre la mesa mucho “producto de gallina”.

El valor mostrado por el nacido en Comitán es digno de reconocimiento a un mes de actividades, pues si bien, seguramente tiene un equipo que cuida su seguridad, siempre correrá riesgos, pero un gobernante está obligado a tomar decisiones.

Es precisamente el tema de la estrategia de seguridad es el más llamativo porque ha sido cacareado por el gobierno en turno, pero, además, ha sido notorio el despliegue de policías que integran el grupo Pakal, además de elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Marina y Fiscalía, sin embargo, hay otros en los que significativamente sigue avanzando, pero será al corte de los 100 días cuando tengamos una idea de lo conseguido y de lo que se puede conseguir.

Eso sí, y lo volvemos a recordar, Ramírez Aguilar no tendrá empacho en quitar de su gabinete a quienes no estén a la altura de las circunstancias y, sobre todo, no se apeguen a la Nueva ERA…

Infraestructura

El lunes, el mandatario chiapaneco presidió la instalación del Gabinete de Infraestructura, durante la cual se presentó el Plan Chiapas-Balam, cuyo objetivo, se dijo, es “fomentar el desarrollo integral y sostenible del estado a través de proyectos que contemplan la construcción y modernización de vías de comunicación, escuelas y hospitales, así como la ampliación de la cobertura de vivienda digna”.

Después de la seguridad, a la par de aspectos educativos como el combate al analfabetismo, ERA ha destacado que dará un fuerte impulso a obras orientadas “a fortalecer el turismo, la seguridad y el crecimiento económico, con un enfoque en la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la seguridad, la protección civil y el desarrollo social y económico”, sin descuidar, la necesidad de mejorar la conectividad urbana y rural.

“Estamos comprometidos con el desarrollo de obras prioritarias que sirvan al pueblo, fomentando la participación social y la prosperidad compartida. Daremos a conocer todo lo que haremos en materia de infraestructura, en los rubros de escuelas, vivienda, hospitales y otros, en beneficio de las personas más pobres. Estos son los temas, nuestra agenda de gobierno está muy clara”, indicó, además de recordar una de las obras prioritarias en las que ha insistido una y otra vez: la construcción del tramo carretero Palenque-Ocosingo, cuya edificación será de impacto social que cuenta con el respaldo de 29 comunidades.

Este proyecto, aseguró, contribuirá significativamente a mejorar la conectividad y a impulsar las actividades sociales, económicas y turísticas de la región.

Otro de los proyectos insignia en el sexenio de ERA es el llamado Cablebús de Tuxtla Gutiérrez, el cual, además de mejorar la conectividad de los capitalinos podría ser un gran atractivo para el turismo.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, a quien hemos reconocido en este espacio, pues proviene del gremio constructor (antes fue dirigente de la CMIC), afirmó que todos los integrantes de este sector del gabinete se han propuesto “ser un referente nacional en infraestructura de calidad, sostenible, resiliente e inclusiva”…

Aderezos-

Los titulares del Poder Legislativo, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, se reunieron con Albania González Pólito, secretaria de Movilidad y Transportes, donde analizaron el documento “Armonización de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, el cual seguramente contiene aspectos a mejorar este gremio que siempre está en la polémica.-Ambos legisladores indicaron:

“sostuvimos una reunión con líderes transportistas de la región de Frontera Comalapa para dialogar sobre temas clave del sector”.

Se espera que en los próximos días se reanude el servicio entre Comitán y ese municipio fronterizo colindante con la Sierra…Síguenos:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7