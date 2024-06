Ensalada de Grillos: Nubarrones

Ciro Castillo

Mientras varias regiones del país se alistan para lo que podría ser el primer huracán de la temporada, en el escenario político continúa el debate respecto al paquete de reformas que serían la cereza en el pastel del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su autollamada Cuarta Transformación.

Hay una especie de nerviosismo en los mercados de valores y la posición del peso frente al dólar se mantiene inestable.Aunque el mandatario mexicano saliente ha dicho que “le valen” los mercados de valores, es necesario tomar en cuenta que los inversionistas ven como un retroceso dejar que sea “el pueblo” quien, por voto, elija a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial…

El método de la encuesta

Por su parte, Claudia Sheinbaum, con Mario Delgado, dirigente de Morena a su lado, presentaron los resultados de tres encuestas realizadas el fin de semana para darle credibilidad a esta reforma en particular, pues resulta como la más cuestionada.

Existen todavía muchas dudas sobre cuál sería la forma para aterrizar esta reforma constitucional. ¿Cómo le harían para que la gente votara algo así como unos mil 600 cargos que estarían en juego? ¿No se corre el riesgo de que a puestos que requieren experiencia y carrera arriben inexpertos, improvisados o amigos del partido en el poder?Un meme cuya figura central es el gobernador saliente de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hace pensar lo que algunos sectores, al menos los opositores creen que pasará con una posible reforma al Poder Judicial.

Al contrario, el argumento de Morena y aliados, quienes han mandado señales de que llueva, truene o relampaguee llevarán la propuesta de reforma constitucional al Congreso de la Unión, es que se acabará la corrupción.Critican que malos jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han liberado criminales o dictado sentencias que favorecen a poderosos, pero van en contra del “pueblo”…

En manos del pueblo

Por ahora, aún con los resultados de tres encuestas presentadas el lunes, el proyecto reformista impulsado por AMLO sigue hacia adelante.

Las dos preguntas que más conclusiones nos pueden llevar a sacar son dos, a nuestro parecer: Una, cuando a los encuestados por dos empresas encuestadoras y la de Morena, les preguntaron si estaban enterados de la propuesta de reforma al Poder Judicial de Claudia Sheinbaum y López Obrador, entre el 49 y 51 por ciento respondieron que no.

¿Quiere decir, que a pesar del debate y de lo mucho que se ha hablado sobre el tema, a la gente le importa poco este tipo de legislaciones que se quedan en una cúpula?La otra, cuando a los sondeados les preguntaron ¿cómo usted cree que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La respuesta, que era obvia, entre el 69 y el 75 por ciento respondieron que “por elección del pueblo de México”.

Conforme avance el tiempo y se conozcan más detalles de la forma en que se llevarán a la realidad las reformas constitucionales, las cuales todo apunta a que pasarán con un poquito de presión de parte de Morena y aliados, además de uno que otro seducido en el Senado, no podemos negar que hay nubarrones…

En coro

Este martes, Claudia Sheinbaum se reunió con los legisladores de Morena (diputados y senadores), que asumirán a partir de septiembre, ante quienes expuso cuáles son sus prioridades legislativas.

Bajita la mano, la mujer que será la primera presidenta de México, les mandó un recado de cómo pretende conducir su sexenio,Las reformas de pensiones Issste, al Poder Judicial, para mujeres 60-64 años, la de beca universal para educación básica y el fin a la reelección de legisladores y alcaldes, son lo más importante para la virtual mandataria mexicana.

A pesar de otros temas abordados, un momento que llamó la atención fue cuando la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, les pidió ponerse de pie y a coro, repetir lo que dijo es la esencia de la Cuarta Transformación: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Estaban, a su lado, personajes como Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, entre otros, además de los nuevos legisladores.

La pregunta es cuántos de los que estaban ahí y pronunciaron la frase se “mordieron la lengua”…

Aderezos-Y el intenso calor empieza a dar tregua con la presencia de las lluvias. Los incendios forestales, por fortuna, también han menguado con los fuertes aguaceros.

Ahora habrá que cuidarse del mal tiempo, pues el riesgo de inundaciones, arroyos y ríos crecidos, así como del destape de alcantarillas, aumenta.

-Insistimos, ahora que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha expresado que impulsará una reforma constitucional para que los alcaldes no sean reelectos, ojalá que alguien le sugiera que se aplique un candado para que no haya reelección aunque se cambien de partido y también que se eviten los cacicazgos. Hay munícipes que si bien no se postulan, imponen a familiares tan cercanos como hijas, hijos y hasta esposas…