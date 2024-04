Ensalada de Grillos: ¿Nos va ir bien?

Ciro Castillo

Nos va ir muy bien, soltó Claudia Sheinbaum Pardo cuando le preguntaron sobre el segundo debate presidencial que se realizará el próximo domingo en Ciudad del México, con Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes seguramente irán por todas las canicas."Ya se están corrigiendo los errores", remató respecto a este tema, que tanta polémica generó después del primer round, donde ella y la opositora del PAN, PRI y PRD, cruzaron acusaciones.Así iniciaba su gira por Chiapas, donde, en dos días visitó seis municipios, comenzando el sábado por Tila, Chilón y Las Margaritas.En el camino nos detuvieron en varios lugares, presumió vía redes sociales la abanderada de Morena, PT y PVEM, a quien la atajaron con una cartulina en la que señalan al verdecologismo de "simular".Acompañada en todo momento por Eduardo Ramírez, candidato a la gubernatura por una coalición de 9 partidos, Claudia se dejó querer. "Ya no me pertenezco", ha dicho antes.Repartió saludos de mano, abrazos y permitió selfies con cuanto tuvo la oportunidad de estar cerca de quien prometió, no solo dar continuidad a los programas sociales, sino mejorarlos. "Si queremos que siga la transformación, que sigan los programas sociales, que aumenten los programas sociales, que le vaya todavía mejor a Chiapas y a nuestro país, mirando siempre por los más humildes, por quienes más lo necesitan, entonces hay que votar 6 de 6 por los partidos de nuestro movimiento'', soltó en Tila, donde también estuvo presente el aspirante al Senado, Pepe Cruz y la senadora con licencia, Sasil de León, quien poco a poco se pone "suavecita", luego de regatear el triunfo interno de ERA en Morena. Tras ofrecer mejores condiciones de vida para quienes se dedican a la siembra y cosecha del café en esta región (de los mejores, por cierto), la puntera en las encuestas aseguró que llegará a la silla presidencial no para beneficiar a unos cuantos sino a la multitud.Más tarde, ya en el tercer acto y ante miles de margaritenses, otrora bastión del PRD, El Jaguar advertiría: estamos ante la primera mujer Presidenta de México, al tiempo de recordar el reinado de la Reyna Roja en la era maya…Por la SierraLlegó el domingo y los ojos estaban puestos en el traslado de Claudia Sheinbaum de Comitán a Motozintla, pasando por Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera y Chicomuselo. Antes de iniciar el traslado, encabezó una conferencia de prensa y un emotivo mitin en la tierra de El Jaguar, quien mostró uno de sus rostros más sensibles a saludar a su mamá (en silla de ruedas) durante el acto y presentarla justo delante de la candidata presidencial.Que el machismo recalcitrante quedará atrás con el triunfo de la primera mujer Presidenta de México, soltó la abanderada de Morena, Verde y PT, en la tierra de Rosario Castellanos, una adelantada a su tiempo."Con ese pensamiento les digo que vamos a llegar a la Presidencia, por primera vez en 200 años de la República va a haber una mujer en la Presidencia, pero no llego sola, llegamos con nuestras ancestras, llegamos con nuestras madres, llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas para reconocer el papel de las mujeres mexicanas en la historia, en la vida pública, reconociendo la diversidad, la igualdad, pero sobre todo reconociendo que, con este triunfo, el machismo en nuestro país va a quedar en el pasado", dijo Sheinbaum Pardo, quien más tarde encabezaría un mitin en Motozintla y cerraría su andar por Chiapas, en Tapachula, ya entrada la noche.Aunque ya lo había adelantado en la conferencia de prensa, reiteró que la Frontera de Chiapas con Guatemala será un polo de desarrollo.Eduardo Ramírez le refrendó su apoyo y aseguró que no defraudará la confianza y será siempre leal a su liderazgo."Queremos que usted esté en los temas de la República, para eso nos puso el pueblo y no vamos a deshonrar su confianza, vamos a ser siempre hombres y mujeres leales a su liderazgo, a su trabajo", expresó El Jaguar, antes de emprender el camino hacia la Sierra…Aderezos-Antes de viajar a Chiapas, donde este lunes y martes tendrá varias actividades, la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, se reunió con hijos de personas que han sido víctimas de la violencia. Dijo que hay, de acuerdo con datos de organizaciones sociales, 13 mil 431 niños asesinados en hechos violentos durante este sexenio, así como unos 250 mil menores huérfanos del covid19…-En Ciudad de México, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, que encabeza el chiapaneco Ricardo Aguilar, presentó una nueva propuesta de "valoración" del magisterio, la cual pretende alejarse de la idea punitiva acuñada en el sexenio pasado, pero también marca distancia del llamado USICAMM, el cual, en voz de maestras y maestros, sigue siendo casi "pan con lo mismo"…