Ensalada de Grillos: Navidad, esperanza

Ciro Castillo

Y de nuevo estamos en la antesala de una de las celebraciones religiosas más importantes del mundo: la Navidad.

Son millones de creyentes y “medio creyentes” que se vuelcan a celebrar el nacimiento de Jesucristo, según establece el llamado calendario gregoriano.

Pero lejos de una temporada en la que se trata de estar con los amigos y la familia, además de compartir lo mucho o lo poco que se tiene, sin olvidar las deudas que se generan por los regalos y las comilonas, estamos, al menos en Chiapas, llegando a una celebración con un buche de esperanza…

Nueva ERA

Hace un año, para estas fechas todavía no se sabía quién sería el próximo gobernador de la entidad, sin embargo, ahora que estamos en el comienzo de una Nueva ERA, con Eduardo Ramírez Aguilar al frente, hay confianza de que las cosas pueden variar en un aspecto que hemos venido machacando y machacando porque es clave en el desarrollo de cualquier colonia, ciudad, estado o nación: la seguridad.

De qué sirve que una persona que se ha esforzado en su trabajo o negocio adquiera, por ejemplo, un vehículo, si no puede salir a carretera sin el temor de que le será despojado.

La seguridad permite que haya desarrollo en materia de turismo, cultura, inversiones y toda una serie de actividades.Por esa razón, el principal reto desde que asumió la gubernatura para El Jaguar, ha sido este tema y ha descansado el trabajo en los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quienes han afirmado que su único compromiso es con la gente y, por obvias razones, con quien los puso en el cargo.

Han advertido que todos, incluidos ellos, están bajo escrutinio, es decir, si no dan el ancho en la tarea encomendada, irán de regreso a casa.La tarea no es fácil, no implica tener una varita mágica y los resultados serán poco a poco, además de que se requiere de la participación de todos los sectores sociales.

Por ahora, en la antesala de la Navidad, es tiempo de que todos hagamos un alto y pensemos: cómo puedo ayudar a la seguridad y, por qué no, ser autocríticos, qué hemos dejado de hacer para que esto pasara.

El camino de El Jaguar está trazado pero una sola persona no puede cargar a un estado en sus hombros y hacer magia…Chiapanequidad

Hace poco confesábamos que fue hasta escuchar al experto en indigenismo, Natalio Hernández Xocoyotzin, cuando comprendimos qué significa la palabra Chiapanequidad, impulsada por Eduardo Ramírez Aguilar desde que estaba en campaña.

El escritor de origen náhuatl decía durante la presentación del libro “Del indigenismo al humanismo”, que la Chiapanequidad tiene que ver con que cada uno de los que vivimos en la entidad nos sintamos orgullosos de lo que somos y de la riqueza de idiomas que tenemos, así como de la gastronomía y la vestimenta.

Parte de ese impulso que Ramírez Aguilar, originario de Comitán, y conocedor de la idiosincrasia de los pueblos originarios, quiere dar, se vio reflejado este sábado con el Desfile de las Culturas del Festival “El Mequé”.

Este primer esfuerzo pretende rescatar todo el bagaje cultural que hay en las distintas regiones de Chiapas y conjuntarlo para exponerlo, ni siquiera a los mexicanos o al visitante extranjero, sino a nosotros mismos que lo terminamos por perder de vista.

Aunque debemos advertir que faltó un poco de mayor organización y proyección de este primer festival, al menos para este tecleador, fue conmovedor ver a decenas de familias apreciando los distintos trajes regionales, así como las danzas.

Unos tigres que forman parte de la danza del Calalá, originaria de Suchiapa, tomaban el pavimento sobre la avenida Central de la capital chiapaneca, justo frente a una cadena de farmacias y un banco, mientras mamás y la niñez trataban de captar el momento con un teléfono celular.

La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez y el coordinador general ejecutivo de la Sectur, Segundo Guillén Gordillo, atestiguaron el paso de los contingentes, el cual fue transmitido desde la cuenta personal en Facebook del gobernador Eduardo Ramírez, quien quiso demostrar así la importancia que para él tiene este tipo de manifestaciones culturales…

Aderezos

-El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, no ha dejado de caminar las colonias de la capital chiapaneca. Nos dijo en una entrevista en tiempos de campaña, que el desarrollo de la ciudad se realizaría de afuera hacia adentro, es decir, comenzaría en las zonas más alejadas, donde no ha dejado de pavimentar calles…

Aprovecho estas últimas líneas para desear una Feliz Navidad a mis lectores de Cuarto Poder y de todas las plataformas que replican Ensalada de Grillos. Que estas fechas llenen de amor y armonía a nuestras personas más queridas y a todas las familias. Ánimo, ya falta poco para el Año Nuevo…