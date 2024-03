Ensalada de Grillos: Mujeres

Ciro Castillo

A muchos nos costó entender la importancia de la equidad de género para cualquier sociedad como la mexicana.

De hecho, algunos todavía no lo han entendido.

Las mujeres, cada una a su modo y desde su trinchera, han dado una larga, larguísima batalla, para conseguir la equidad, y, es cierto, hay logros, pero todavía falta mucho por conseguir.



Estamos en la antesala de que México tenga, por primera vez en su historia, una mujer Presidenta, y eso quizá pueda todavía incrementar las acciones y programas que impulsen al sector femenino, que representa más del 50 por ciento del padrón electoral.

Ya existen avances, como el hecho de que en el país hasta 2023 había 10 gobernadoras, la mayoría emanadas de procesos electorales en los que fue la población quien decidió en las urnas darles el mando, quizá con la certeza de que “es tiempo de mujeres” o que ellas pueden hacer más cosas a la vez que nosotros los hombres.

Hay más diputadas federales que antes, más senadoras, más cargos públicos ocupados por ellas.

Las vemos ahora, con mayor naturalidad, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, liderando a gremios como la Cámara de la Construcción, que antes era como “cosa de hombres”.

Las vimos hace unos días, representando a México en la Copa Oro de fútbol y derrotando a su similar de Paraguay, y nos emocionamos casi igual que cuando juega el Tricolor varonil que siempre nos deja en el ya merito. Luego perdieron con Brasil, pero ellas ahí están en más ámbitos sociales.

Las vemos tomando decisiones como el hecho de no tener hijos o dedicar su vida a la ciencia y a la medicina.

Las vemos en el Cuerpo de Bomberos, en las distintas policías, las vemos en los talleres mecánicos, las vemos haciendo trabajos que hace muchos años no eran para ellas, por qué, pues porque así lo dictaban las normas sociales.

Las vemos en todas partes porque es tiempo de mujeres, pero también porque se lo han ganado a pulso, con su esfuerzo, con su temple, el mismo temple y valor que se necesita cuando llega el momento del parto, pero todavía falta mucho por conseguir…

En cifras

Datos del reportero de Cuarto Poder, Daniel García, indican, por ejemplo, que según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM), Chiapas ocupó el primer lugar como la entidad con el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados más altos con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), fue equivalente al 62.1 % en 2022.

En otras palabras, muchas mujeres siguen ahí, desde su trinchera, aportando, pero sin que su trabajo reciba alguna remuneración o, al menos, cuente en las estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalla también, a propósito del 8M, que las mujeres presentan la mayor tasa de participación en el sector informal con el 39.7 % de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO), es decir, muchas de ellas, porque no tuvieron la oportunidad de concluir una carrera o porque siguen haciendo dobles o triples tareas, siguen laborando en la informalidad.

“En Chiapas, la PEAO estuvo integrada por dos millones 204 mil 223 personas, de las cuales un millón 498 mil 588 son hombres y 705 mil 635 son mujeres, representan respectivamente 68 % y 32 % del total de la población ocupada.

Además, 66 mil 080 mujeres en subocupación en Chiapas, Refiere población ocupada con la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de su trabajo de lo que su ocupación actual le permite 77 mil 192 pesos anuales, es el valor que cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados”, dicen los datos estadísticos recuperados por Daniel García.

Una cifra que nos debería preocupar e incomodar a todos tiene que ver con la violencia hacia las mujeres que llega a la muerte, el feminicidio. “Chiapas entre 2019 y 2023 el número de feminicidios se incrementó en 0.75 %, siendo esto que al cierre del año 2019 se habían cometido 20 y para finales de 2023 esta cifra aumentó a 35”.

En otras palabras y volviendo al principio de nuestro texto: hay grandes avances en la participación de las mujeres, sí, pero todavía existe mucho camino por recorrer…

Aderezos

-Desde el lado que se mire, no hace nada bien a nuestro país que un supuesto cártel del noroeste salga a declarar en un video que “deslindan” al Presidente de México del supuesto financiamiento de su campaña en 2006. La pequeña pieza que circula en redes sociales da margen al sospechosismo y a la especulación…

-Lo dicho, el partido RSP Chiapas se la jugó con el hoy virtual candidato a la gubernatura del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Este sábado por la tarde “los nuevos rojos” le entregarán la constancia como su abanderado para los comicios del 2 de junio…

(Foto: Tomada de la Cuenta de X @6enpunto)

