Ensalada de Grillos: Maveco ya fue

Ciro Castillo

Entre la clase política del terruño y entre quienes siguen la huella del Jaguar suena una evidente campaña sucia orquestada desde el escritorio de Manuel Velasco, en contra de Eduardo Ramírez Aguilar.

Aunque el “meco” se da golpes de pecho cuando está en presencia de Claudia Sheinbaum, la realidad es que está jugando a las contras porque quiere obstaculizar el segundo piso de la 4T que también se construye desde Chiapas.

Aquel muchacho que jugaba a las carreritas cuando inauguraba una obra en su sexenio no se da cuenta que ya fue.Si suena el río y es porque agua trae, y se sabe que Velasco ha mandado atacar legal y mediáticamente a ¿su amigo? ERA, para intentar quitarlo del camino, cuarto para las 12.

Más bien parece ambición y patadas de ahogado, además de envidia, claro.Quiere, como ya se sabía desde los tiempos de la contienda interna, imponer a Sasil de León, a quien cree su empleada.

Lo peor, para la senadora que habría solicitado licencia en la Cámara Alta, es que se la está llevando entre “las patas” y la expone ante Claudia Sheinbaum, quien tiene fama de que “calladita, calladita”, pero no olvida.

Todos saben, entre los que siguen la política aldeana de cerca, que “El Güero” es capaz de todo y para muestra, la exhibida que en su momento propinó al mismísimo hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que tampoco deben haber olvidado en Palacio Nacional.

Su modito

Manuel Velasco, fiel a su estilo, cree que le “jugará” su cabeza a la cúpula de Morena y a quienes ostentan el poder ahora, pero lo que podría lograr es que le saquen sus trapos al sol, que vaya que son bastantes.

A pesar de que las reglas en el proceso interno de Morena fueron claras, Maveco está dando “sombrerazos” porque sabe que su “maximato” que intentaba simplemente ya no podrá ser.Los tiempos que se respiran en Chiapas son otros.

Al “Güerito” y un reducido séquito que no se atreve a llevarle la contraria todavía no les queda claro.

El Verde, con Velasco Coello, ya fue, pero pasó a la historia como una llamarada de petate, y, precisamente, quien le prendió lumbre fue él con sus acciones. En 2018, con él, perdió más del 80 % de las alcaldías que tenía ganadas en Chiapas.

Por cierto, a la senadora Sasil de León, quien no quedó bien parada porque no tuvo la madurez para reconocer el triunfo, en público, de ERA, debiera reflexionar porque también está cabalgando en el lomo de un venado.

Vasta recordar una publicación de Animal Político con fecha 2 de julio del 2019, para advertir lo que podría suceder si la legisladora sigue apostando a un sueño guajiro…ERA, la contraparte

En las últimas entregas hablamos de la estatura política adquirida por el ahora precandidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, durante su estancia en el Senado de la República.

Ese crecimiento está íntimamente relacionado con una palabra que, en ocasiones, solamente se adquiere con los golpes que nos da la vida y se llama madurez.

Todos tendríamos que alcanzar cierta madurez durante nuestro caminar, pero esta no llega con el paso del tiempo, como sucede con las frutas que alcanzan “su punto” en determinado momento, sino con la experiencia, además de “maestros” que nos encontramos en nuestra formación, sin quitar, claro el mérito y enseñanzas de los padres.

Se es maduro cuando aceptamos nuestras debilidades y concedemos capacidades a otro, aunque este no coincida con nuestras formas de ver al mundo.

Se es maduro cuando comprendemos que hay situaciones que no podemos controlar y que tenemos que aprender a dejarlas pasar.

Que fluyan.Se es maduro cuando aprendemos a gozar del triunfo sin pisotear a los otros y cuando aceptamos los fracasos como un aprendizaje más y no como una derrota de la no podemos celebrar nada…

Aderezos

Parece que la disputa por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez está cada vez más cantada. Si no ocurre una sorpresa, quedará entre el extitular de la SOP estatal, Ángel Torres y el extitular del Transporte estatal, Aquiles Espinosa.

