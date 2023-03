Ensalada de Grillos: Marcelo Confiado

estoy seguro que ganaré la encuesta interna de Morena”, afirmó contundente Marcelo Ebrard Casaubón, mientras sostenía entre las manos su libro autobiográfico “El Camino de México”, el cual tiene un costo de entre 300 y 400 pesos, según la plataforma en la que se quiera comprar.—Me quieres decir que estás seguro de que serás el próximo Presidente de México, cuestionó el experimentado periodista Joaquín López Dóriga.—Completamente seguro, remató el Canciller mexicano, quien durante una larga entrevista de más de media hora presumió que este libro sí lo escribió él, no como otros.Igual que Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México jura lealtad al Presidente de México; sin embargo, y aunque cuida sus palabras él hace una diferencia: va por el voto de las clases medias, las mismas a las que AMLO en su conferencia mañanera ha calificado en varias ocasiones como aspiracionistas. Marcelo Ebrard (sin que hayamos leído el libro) propone ampliar a esa clase media, aunque ofrece, pues dice que ya lo hizo una vez en Ciudad de México, dar continuidad a los programas sociales del tabasqueño que vive en Palacio Nacional.Cuestionado por Joaquín López Dóriga respecto a que habrá “dados cargados” en la interna de Morena, reiteró que la o las encuestas deben ser avaladas por los contendientes o sus equipos. El canciller mexicano (quien consideró que los ataques de Estados Unidos hacia México y su gobierno son producto de las campañas electorales) volvió a pedir que todos los que aspiran a ser candidatos presidenciales por Morena renuncien al cargo para estar en igualdad de circunstancias. Se quejó que, mientras la SRE tiene un presupuesto de unos seis millones al año, Claudia Sheinbaum tiene unos 2 mil millones en el mismo período para hacerse notar.Ante la insistencia del periodista respecto a qué pasaría si Marcelo Ebrard no sale ungido como el partido “guinda” y si existe la posibilidad de que busque una postulación por una coalición u otra fuerza política, el presidenciable reiteró que confía en su popularidad, además, dijo, yo nunca he traicionado a López Obrador y lo conozco desde hace más de 24 años…¿Zigzaguear?Muchos analistas del acontecer nacional han recuperado lo dicho por el Presidente de México el sábado 18 de marzo durante la conmemoración del Aniversario 85 de la Expropiación Petrolera.Tras hacer una referencia histórica al apoyo que Lázaro Cárdenas del Río brindó a la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no del general Francisco J. Múgica, soltó que nada de zigzagueos. Pero qué quiso decir. A quienes nos gusta el futbol sabemos que zigzaguear es como decir driblar, pero en política esa misma palabra podría significar “titubeo”. Alguien que no se va derecho en sus propósitos o decisiones sino que está dudoso. Algunos creen que AMLO se refirió con ese mensaje, particularmente a Marcelo Ebrard y al zacatecano, Ricardo Monreal, aunque, ambos, a su modo, ya se desmarcaron.“Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno.No a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías.Por eso, en nuestro mandato se combate la corrupción, existe un gobierno austero, sin lujos y todo lo ahorrado se destina a financiar los Programas de Bienestar…”, dijo López Obrador.¿Habrá querido decir que él apoyará a un candidato que le garantice la continuidad de su proyecto que él bautizó como 4T? A mí no me viene el saco, dijo Monreal y casi lo mismo repitió Ebrard. ¿Y entonces a quién se refirió el fundador de Morena?Aderezos-Algo no cuadra entre quienes han manifestado que se oponen a la construcción del Circuito Interior en Tuxtla Gutiérrez. Parece que las protestas tuvieran un trasfondo y una mano que mueve la cuna. Tienen “tufo” político…-Por cierto, el día que un grupo de activistas llegó para reventar la sesión de Cabildo en la capital chiapaneca integrantes de la Canaco Tuxtla reconocieron que este gobierno municipal, el de Carlos Morales, aunque todavía muchos lo regatean, ha dado resultados en varios aspectos…-En el Senado hicieron renunciar a Miguel Ángel Osorio Chong del cargo de coordinador. Lo dicho, el PRI no ha entendido que ha perdido la confianza de millones de mexicanos y sus integrantes siguen peleándose por migajas…Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7En Twitter: @EnsaladadeG(Foto: Tomada del Twitter de Marcelo Ebrard/Aparece con su esposa Rosy, durante la presentación de su libro)