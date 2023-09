Ensalada de Grillos: Manojo de nervios

Ciro Castillo

La noche del lunes los equipos de Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon y Adán Augusto López Hernández eran un manojo de nervios.

Los ponemos en ese orden, porque los expertos que analizan la política nacional y las fuentes allegadas a Presidencia de la República siguen creyendo que así es la “querencia” de parte de Andrés Manuel López Obrador.

El que también estaba entre la espada y la pared era el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cuyos llamados a al unidad y al respeto de este proceso parecían no tener eco.

Desde el inicio de las encuestas, pero especialmente el fin de semana, aumentaron las denuncias de presuntas irregularidades, sobre todo, de los operadores de Ebrard contra los de Sheinbaum. El excanciller expresó que estaba preocupado por la situación en la interna y que mantendría informados a sus seguidores, y, por supuesto, a los medios de comunicación que escudriñan un proceso al que todavía se pone en duda.

Las acusaciones de “dados cargados” seguían hasta el lunes, cuando, se había dicho, faltaban horas para que se diera a conocer quién sería él o la coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación.

Mientras medios como El Universal reportaban un “aceleramiento” de la recepción de los paquetes de las encuestas, en las redes circulaban “filtraciones” de los sondeos que ponían a Marcelo Ebrard por arriba de Claudia Sheinbaum.

Otras teorías aún sostenían que ante la evidente disputa entre el excanciller y la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, un tercero en discordia, Adán Augusto López Hernández, sería la mejor opción. Tendría que darse, para que lo anterior sucediera, una especie de candidatura de unidad.

La presión aumentaba conforme se acercaba la hora de anunciar a la “corcholata” ganadora porque, en el Frente Amplio por México (FAM), a jalones y estirones, pongánle el calificativo que quieran, ya hay una “pre candidata” que se ve fuerte y con posibilidades de aumentar más en las preferencias electorales.

Son horas difíciles en Morena. Del resultado de la elección interna depende su futuro. Tienen que generar la idea de que fue un proceso democrático y efectivamente donde no hubo dedazo…

Juego naranja

Sigue el jaloneo en Movimiento Ciudadano respecto hacia qué bando se inclinarán en la contienda electoral de 2024, o, si de plano se la jugarán por cuenta propia.

El poderoso gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, parece mantenerse firme en su inclinación hacia ir con el Frente Amplio por México, tanto así que ya sostuvo una reunión con Xóchitl Gálvez.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien es una especie de “junior de la política” ha expresado que el movimiento naranja debe ir solo.

Ha lanzado críticas contra la vieja política y alzado la mano para ser el abanderado de este partido, cuyo amo y señor es Dante Delgado, quien también pareciera querer ser candidato presidencial.

Algunos “opinólogos” consideran que Samuel García estaría haciéndole un favor a Andrés Manuel López Obrador al sugerir que con partidos como el PRI, ni a la esquina.

Cuentan que es buena la relación que AMLO mantiene con el gobernador neoleonés, quien querría que el Presidente repita la inédita asistencia que tuvo al Estado de México para el informe de actividades del gobernador saliente Alfredo del Mazo.

Muchas preguntas siguen surgiendo respecto a la postura de Movimiento Ciudadano, partido que, pese a su presencia en dos estados importantes no parece tener la fuerza suficiente como para hacerle contrapeso a Morena en 2024.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pareció ser más prudente y decidido al respecto. Este inicio de semana expuso sus argumentos para no alzar la mano para la sucesión presidencial.

Clarito lo dijo: no quiere romper la solidez que hasta el momento muestra el Frente Amplio por México, pero además, fue realista, cosa que se agradece al indicar que le falta experiencia en la política y en el servicio público…

Aderezos

-El “destape” de Javier May para la gubernatura de Tabasco desde la palestra que significa la conferencia mañanera qué repercusiones puede tener para Chiapas. ¿Si a El Edén le darán paso al exdirector del Tren Maya, entonces aquí en el terruño el Grupo Tabasco tendrá prioridad? Y de ser así el doctor Pepe Cruz lleva ventaja…

-El senador Eduardo Ramírez Aguilar sigue como pez en el agua haciendo su tarea legislativa, sin desaprovechar que pronto presentará su informe de actividades legislativas. En esa coyuntura y sin caer en los inmensos anuncios espectaculares, su rostro comienza a ser más visible en muchas regiones del estado…

-Sonó en las últimas horas: Carlos Morales Vázquez arrancará su andar por todo Chiapas en busca de convertirse en senador de la República. La tarea no es sencilla, pero sus resultados en Tuxtla Gutiérrez, como hemos dicho antes, lo respaldan y avalan. Muchos no tienen ni qué presumir…

