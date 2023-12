Ensalada de Grillos: Mal educados

Ciro Castillo

Todos se dan golpes de pecho por los resultados de la llamada Prueba PISA, la cual mide la capacidad de alumnos de tercer grado de secundaria, quienes, en promedio, tienen 15 años de edad.

“Dos de cada tres estudiantes en México no lograron realizar operaciones matemáticas simples, mientras que uno de cada dos no comprendió una lectura y en ciencias uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia”, dice la nota del diario La Jornada, uno de los fieles apoyadores de la 4T en este sexenio.

Detalla que en la Prueba Estandarizada de la Dirección de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó el penúltimo lugar.

“Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados 10 años antes, en 2012”, destaca el medio nacional, como tratando de “vacunar” un poco lo hecho en este sexenio.

Y en realidad tiene cierta razón, el problema de la educación se viene arrastrando desde tiempo atrás. Ni priistas ni panistas encontraron una manera de mejorar.

Por ejemplo, al magisterio en lugar de empoderarlo con mejores prestaciones y capacitación, se le usó y sigue usando como herramienta política, lo que impidió que ellos abonen a una mejor calidad educativa, aparte de que sus líderes traen su propio juego.

Agreguemos la apatía de parte de quienes somos padres de familia por participar y exigir mejor educación para los niños, que luego son adolescentes y universitarios.

Y como los problemas educativos son multifactoriales, agreguemos los problemas graves de pobreza que siguen existiendo, sin dejar de lado la situación de inseguridad que también influye y los recientes efectos de la pandemia que vivimos.

En el reporte se “da cuenta de que en matemáticas la reciente caída revirtió la mayoría de los avances observados durante el periodo 2003-2009, y las puntuaciones promedio se acercaron a las observadas en 2003 o 2006.

“En los últimos 10 años, el porcentaje de adolescentes que se quedaron en el nivel más bajo de competencia aumentó de 55 a 66 % en matemáticas, de 40 a 47 % en lectura y de 47 a 51 % en ciencias”, detalla la información.

Estos resultados, aunque no se los podemos cargar solo a este gobierno, sí debieran tomarse en serio y no, como AMLO, minimizarlos porque provienen de los tiempos del neoliberalismo.

La educación, como muchas otras áreas de la sociedad, no puede seguir inventándose cada sexenio. Tiene que haber un plan de mediano y largo plazo…

Normalistas

Y a propósito de educación, qué pensará nuestro amable lector respecto de la recurrente “mala educación” de parte de normalistas de varias instituciones, pero principalmente de la Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez.

Si los reportes de Educación son precisos (no creemos que tengan necesidad de mentir) la institución recibe suficientes recursos cada año.

Cierto, y lo hemos escrito en este espacio desde hace sexenios, en la “Mactu” la mayoría de los estudiantes provienen de estratos pobres; sin embargo, eso no justifica su actitud siempre hostil contra las instituciones.

Lo que es peor, ya agarraron de su “puerquito” a empresas como Coca-Cola, Bimbo, Barcel, Sabritas, Pepsi Cola, entre otras, quienes resultan sumamente dañadas cada que los alumnos son azuzados para salir a las calles a “protestar”.

Muchos no creemos que los muchachos, por iniciativa propia, agarren como deporte la protesta violenta que termina por afectar a terceros. Suelen ser empresas particulares, pero reportes extraoficiales indican que el miércoles en una refriega con la policía dos “civiles” resultaron lesionados.

La pregunta no es nueva y tiene mucha lógica: ¿si los normalistas, quienes en un futuro serán maestros en las escuelas del interior de Chiapas, se comportan de esa manera, qué les espera a sus alumnos?

En no más de una ocasión, vecinos de la colonia Plan de Ayala, donde se ubica la Normal Mactumactzá, han pedido su reubicación porque las broncas son frecuentes…

Aderezos

-Este viernes a las 11:00 horas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas emitirá un mensaje con motivo de su quinto informe de labores. Acudirá para ello a las instalaciones del Congreso del Estado. El originario del municipio de Venustiano Carranza se enfila a la recta final de su sexenio, el cual se ha caracterizado por la seriedad en sus acciones y la disciplina financiera, que no son poca cosa…

-El exgobernador de Durango, Omar Fayad, tuvo un ataque de sinceridad durante su comparecencia ante senadores, quienes lo ratificaron como embajador de México en Noruega. El priista aceptó que no tiene ningún tipo de conocimiento del tema relaciones exteriores, pero confió en que su experiencia política le servirá mucho. Soltó incluso que tiene cédula de maestría y que la de doctorado no la ha tramitado; lo dijo por aquello de que quieran hablar mal de él…

