Ensalada de Grillos: La diferencia



Ciro Castillo

Este martes 30 de septiembre, mientras estábamos a unas horas de que se cumplieran los primeros 12 meses de gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, rindió su primer informe de gobierno.

Destacó una serie de ejes, como Infraestructura y desarrollo urbano; Seguridad y protección ciudadana; Crecimiento económico, Cultura, recreación y deporte; Salud, bienestar y medio ambiente, pero sobre todo resaltó que el suyo ha sido un gobierno cercano a la gente.

Es precisamente este último aspecto el que nadie puede discutir o regatear al munícipe, quien desde campaña dijo que estaría en el territorio y no en el escritorio, y en eso ha cumplido…

Una calle hace la diferencia

Con programas como Calles Felices, ya van unas 200 con más de 330 millones invertidos, también ha cumplido con su idea de que para mejorar la ciudad hay que comenzar en las colonias periféricas y de ahí hacia el centro. No es que el centro no importe, pero donde más carencias hay son en zonas populares donde una vialidad bien pavimentada e iluminada hace la diferencia.

“A través de más de 78 mil metros cuadrados de bacheo, beneficiamos a miles de automovilistas y transportistas. Asimismo, levantamos más de 12 mil metros cúbicos de escombro generado a causa de las lluvias, en distintas zonas de la ciudad.

“Hemos arrancado la rehabilitación del Mercado Público Municipal ‘Dr. Rafael Pascacio Gamboa’, con una inversión de 13.5 millones de pesos, con lo que además se reactivará la economía local y mantendremos viva la tradición de ir a comprar en familia”, citó como ejemplos de este eje.

Además de recordar que pronto Tuxtla contará con el Parque Ecológico Chiapanequidad Coyatoc, un nuevo pulmón verde para la recreación, deporte y convivencia familiar, resaltó trabajos de embovedados de los barrios como San Roque, San Pascualito y San Agustín, así como el trabajo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), el cual en un año atendió 5 mil reparaciones de fugas y cambió casi 11 mil metros de tubería.

El otro punto que es clave y tenía que resaltar Ángel Torres consiste en la seguridad, rubro, en el cual, a pesar de que ha habido problemas también hay notables reducciones en la percepción, dadas a conocer por autoridades federales y estatales.

Resaltó aquí la compra de “12 patrullas Police Interceptor equipadas con cámaras de videograbación de la más alta tecnología, 8 cuatrimotos, 100 cámaras corporales, y la entrega de mil 200 uniformes de calidad” para los policías.

“El 90 % de nuestros elementos están certificados, lo que significa mayor confianza del pueblo en sus autoridades en nuestra nueva policía capitalina”, dijo el munícipe, quien elogió los distintos operativos que se han llevado a cabo, en coordinación con autoridades estatales y federales, pero también resaltó la labor de áreas como Protección Civil, sobre todo en la temporada de lluvias que aún no termina…

Enroques y conjeturas

Toda una “rebambaramba” (citando al cronista Perro Bermúdez) se había dado por la renuncia de Luis Ignacio Avendaño a su curul y salida de la presidencia del Congreso del Estado. Algunos especuladores dijeron que iría a la Secretaría Agricultura, sin embargo, finalmente fue enviado a tomar las riendas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), en el cual, sus titulares nomás no han dado una.

No es un secreto que el legislador saliente es muy cercano al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien por alguna razón lo envió a dirigir este organismo del cual dependen los servicios de salud para sectores como el magisterial.

Las conjeturas sobre este hecho no se hicieron esperar y quizá por esa razón El Jaguar Negro acudió el mismo miércoles al recinto legislativo para un par de inauguraciones, pero también para dejar claro su peso entre los tres poderes.

Al final asumió la presidenta del Congreso del Estado la diputada de Morena, Alejandra Mendoza Guillén, quien recibió ataques porque, dicen, pertenece a determinado grupo político.

Mario Guillén Guillén se mantiene al frente de la Junta de Coordinación Política y todos tranquilos en el Poder Legislativo.

Que cuál será el futuro político de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Todavía es muy pronto para sacar conjeturas. Lo que hubo son enroques, jugadas, movidas de piezas…

Aderezos

-Otra vez le hicieron una travesura a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien envió una iniciativa para modificar la Ley de Amparo al Senado de la República y ahí le agregaron el término de retroactivo, lo que contraviene a la Constitución Política. Ella reaccionó expresando su desacuerdo en la mañanera del jueves; sin embargo, quién se tomó estas “atribuciones”…

-El fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, informó que los homicidios dolosos bajaron 74 por ciento en Chiapas en el mes que concluyó. La comparativa la hizo con respecto a lo ocurrido entre enero y noviembre de 2024. Sin duda, una gran noticia, aunque como lo ha dicho el propio mandatario chiapaneco, la paz es una tarea diaria…

