Ensalada de Grillos: Humanismo

Ciro Castillo

Yo lo viví, no me lo contaron, dijo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Carlos Moreno Guillén, cuando se le preguntó sobre cómo ha encontrado al Poder Judicial, a más de 20 días de su llegada a este cargo.

Se refiere a que, cuando ejercía funciones de notario público, se topó con portazos y burocratismo en uno de los tres poderes del Estado, lo cual quiere decir que hay todo un reto para lograr mejoras…

Justicia con humanismo

Tras precisar que hablar de humanismo no es un slogan político, sino toda una filosofía, afirmó que ese es también uno de los principales desafíos en su gestión.

Quiere que los servidores públicos del Poder Judicial, quienes “se alquilan” por un salario pongan al centro a la gente que llega, no por gusto, sino porque tiene la necesidad de denunciar un ilícito o afectación su persona o patrimonio.

Llegan como víctimas y a veces vuelven a ser victimizados, lamenta Moreno Guillén, en una entrevista que este “tecleador” tuvo la oportunidad de realizar en TVO, de Cuarto Poder, el jueves de la semana que concluyó.

Claro, dice el magistrado, quien gusta de hablar coloquialmente, para que haya esa atención correcta y humanista, el personal del Poder Judicial también requiere de condiciones mínimas para desempeñar sus funciones.

Cuenta que durante los recorridos (suspendidos por el periodo vacacional para el personal de base, no para los nuevos funcionarios) la principal demanda fue la mejora en los baños.

Además de anunciar que, precisamente en esta pausa por el periodo decembrino, habrá una remodelación de estas áreas, lamenta que antes de su llegada los trabajadores hayan tenido que llevar sus propios insumos para ir al baño.

Promete que, en la medida de las posibilidades, buscarán dar incentivos al equipo que forma parte de las distintas áreas del Poder Judicial, y aclara: no todos los funcionarios son malos.Si entrar en detalles, confirma que Chiapas también tendrá su reforma en materia judicial, lo cual implica que en su momento habrá elecciones.

Prefiere no adelantar nada porque la decisión de los tiempos y el detalle de esta legislación que a nivel nacional fue polémica, quedará en manos del Poder Legislativo, a quien respeta, aclara…

Seguridad, asunto de todos

Durante la conversación con Cuarto Poder, Juan Carlos Moreno Guillén deja patente su confianza de que las cosas en materia de seguridad tendrán una mejora en las próximas semanas, meses y años.

Explica que ha participado en la llamada mesa de seguridad y ha conocido a detalle de lo que se está realizando, sin relevar nada, por obvias razones, sin embargo, precisa: lograr un avance es tarea de todos.

Los jueces, por ejemplo, sin violentar la Constitución deben dar prioridad a las sentencias que tienen que ver con la materia.

La paz, opina, es uno de los reclamos más sentidos de la población chiapaneca que están siendo escuchados en la Nueva ERA.

“Ya me he reunido con los jueces, sobre todo, los jueces penales, y les he dicho esto. Imagínate qué sucedería si la Secretaría de Seguridad del Pueblo hace investigaciones, detenciones; la Fiscalía integra las carpetas investigación y los pone a disposición del juez y el juez no lo vincula proceso, no libera la orden, entonces todo el esfuerzo quedaría en vano.

“Lo que sí estamos haciendo, es velando para que todas estas detenciones y puestas a disposición estén legalmente hechas, que estén cabalmente cumplido los extremos legales”, dijo en la entrevista que también fue publicada en la versión impresa de Cuarto Poder y redactada por el reportero Adolfo Abosaid.

Queda claro y deberíamos todos reflexionar al respecto: alcanzar los niveles de seguridad que requiere nuestra colonia, barrio, ejido, pueblo, ciudad y estado, necesariamente implica la participación de todos.

Y no se trata de “rebelarse” y agarrar las armas, pues esa es una tarea del Estado, sino de denunciar lo que haya que denunciar, aunque fuese por la vía anónima (el Poder Judicial tiene esos canales, por ejemplo) y de reconocer cuando algo se está haciendo bien…Aderezos-Las acciones y actitudes que han tomado los titulares de la Fiscalía General del Estado, Jorge Llaven Abarca y de la Secretaría de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, han sido aplaudidas por muchos sectores sociales de la entidad, sin embargo, y quizá con justa razón, algunos ciudadanos aún tienen dudas.

Ambos funcionarios, como hemos venido diciendo, son los pilares que sostienen la estrategia de seguridad de la Nueva ERA, pero de poco servirá si no les damos el beneficio de la duda, todos, como sociedad…—Ambos han encabezado acciones como un cateo en el municipio de La Concordia, donde localizaron más de una decena de cuerpos, pero también señales de que quieren hacer las cosas de diferente manera.

Por ejemplo, el titular de la SSP visitó a un policía que había sido atropellado. Pocas veces los altos manos muestran su solidaridad con tanta claridad…

