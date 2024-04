Ensalada de Grillos: Horas serenas

Ciro Castillo

El lunes millones de mexicanos, entre ellos varios miles de chiapanecos, estábamos atentos al gran Eclipse Total de Sol 2024, sin duda, una maravilla astronómica pocas veces vista y vivida como ahora, en medio de tanta tecnología.

Mientras ello ocurría, en los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, las miradas y la atención fueron acaparadas no por el fenómeno astronómico, sino por el Jaguar Negro.

El candidato a la gubernatura de Chiapas por una coalición de nueve partidos políticos, Eduardo Ramírez Aguilar, llevó como ya lo hizo en otras regiones un mensaje de esperanza y de paz.

Ingresó a una zona que ha quedado desde hace unos dos años en medio de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que quieren el control de la frontera con Guatemala, siempre porosa y jugosa.

Sin tener el detalle, nos atrevemos a decir que oficialmente ningún político de renombre había podido ingresar a esta zona limítrofe con Centroamérica.

Seguramente tomando las previsiones y arreglos necesarios, Eduardo Ramírez se presentó, primero en Frontera Comalapa, donde, frente al edificio de la presidencia municipal y ante una multitud, mandó un mensaje de paz y ofreció que no dejará abandonada a esta región.

Tras expresar que tenía muchas ganas de estar en Comalapa y recibir vítores de ¡gobernador, gobernador! ERA, como se le conoce popularmente, dijo estar convencido de que esta zona tiene que recuperar su vínculo comercial con Centroamérica.

“… que aquí en el Distrito de Riego vuelvan a tener esa actividad agrícola, la papaya, el maíz, el frijol, todo lo que aquí se da es una tierra muy productiva…”, manifestó, mostrando conocimiento respecto a dónde estaba parado…

Todos caben

Al abordar el tema político, expresó, cuidando cada palabra que utilizaba, pues se trataba de enviar un mensaje de unidad, que tendrá un acercamiento con todos los que van a competir.

“Va a haber un acercamiento permanente con quienes están compitiendo o van a competir; yo no soy partidario de establecer concejos municipales, soy partidario de que el pueblo elija de manera libre espontánea quién quiere que sea su próximo presidente o presidenta municipal”, soltó el Jaguar Negro.

“…voy a estar permanente aquí, voy a regresar nuevamente a Comalapa en la campaña y queremos hacer un evento en el Distrito de Riego, quiero que los pueblos se mantengan en unidad que no haya divisiones…”, prosiguió, en un mensaje que no tuvo desperdicio.

Tras contar la historia del exgobernador Bernardo Palafox, quien está llamado a ser el próximo mandatario chiapaneco afirmó: “…estoy empeñado en ser un gobernador que trascienda y me siento acompañado del rostro, de la esperanza de ustedes, yo no le pertenezco a un partido, no le pertenezco ni siquiera a mi familia, yo le pertenezco a esa esperanza que ustedes me van a depositar…”

“Seré un gobernador que visitaré permanentemente a Comalapa y a toda la región sierra, soy un hombre de fe y soy un hombre de compromiso, tenía mucho deseo de reunirme con ustedes…”, reiteró, arrancando aplausos de la multitud que le veía, en muchos sentidos, sorprendida.

Además de insistir en que construirá la unidad desde los ejidos, expresó que en “Comalapa hay voluntad” y, agregó, ”no queremos que Comalapa dé la noticia siempre que hay conflicto, queremos que Comalapa mande la noticia de la unidad, de la paz…”

El anuncio

Como cierre y antes de ir a Chicomuselo, el aspirante a la gubernatura adelantó que quizá en 15 días, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum irá a Motozintla y Tapachula, por lo cual, cruzará por Frontera Comalapa…

Ya parado en la tierra de los siete jaguares, reiteró que buscará la pacificación para que toda la Sierra florezca, y advirtió: “… yo no voy a ser un gobernador que haya pisado esta tierra y nunca más volverá a venir, nunca más el pueblo de Chicomuselo va a estar olvidado, me van a tener a mí, me van a tener a mí”.

De inmediato, cerró con otro mensaje de esperanza y aliento: “Tenemos que empezar por tener la fe y el valor de que sí podemos y yo voy a ser un gobernante que caminaré al lado del pueblo, que voy a luchar junto con el pueblo”.

Aderezos

-Aunque no son las formas, pues se pasa a pisotear la justicia, habitantes de Taniperlas, municipio de Ocosingo, retuvieron al alcalde con licencia, Gilberto Rodríguez de los Santos, a quien acusan de falta de palabra. “El Conta Gil” fue alcalde del Verde y ahora busca reelegirse por “el guinda” que todos quieren…

-Ayer, autoridades anunciaron un despliegue de más de mil elementos para reforzar la seguridad en regiones como la Fraylesca, además de Ocozocoautla y Berriozábal. En lo que pudo haber sido una primera reacción, se reportaron “choques” de elementos de la GN, soldados y policías con grupos armados. Dicen que después de la tormenta llega la calma…

