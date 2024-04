Ensalada de Grillos: Hasta cuándo

Ciro Castillo

Tocó subir a San Cristóbal de Las Casas y es inevitable entrar en preocupación por el visible daño que se está ocasionando al ambiente en esta emblemática ciudad que también sufre otros problemas, como la inseguridad.

El problema comenzó hace años con la deforestación de los bosques de pino que se ubican alrededor de la súper carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal, la cual, por cierto, todavía no terminan de ampliar después de mucho tiempo trabajo y accidentes.

Es cierto que tras el alzamiento armado de 1994 los grupos indígenas se empoderaron, pero algunos para mal. Entendieron que podría haber distintas formas de ganarse la vida y cayeron en la banalidad.

Con tal de tener más tierras para la siembra de distintos productos, alrededor de la autopista se pueden observar cerros completamente pelones y áridos.

Lo que es peor, la bruma que cubre a Tuxtla Gutiérrez, a causa de los incendios forestales en los alrededores también es perceptible en la “fría” coletolandia, que, en estos días, de fría tiene poco. Unos 27 a 30 grados.

Hay reportes del propio SMAPA en la capital del estado respecto a que las lluvias no han sido las mismas en los últimos años y, por tanto, el abasto de agua es insuficiente.

Y todo comienza allá arriba, en las montañas altas desde donde baja el agua hacia la planicie tuxtleca.

Pero no es todo, con frecuencia escuchamos a organizaciones defensoras del ambiente dando la batalla por la preservación de los humedales en San Cristóbal de Las Casas.

Solo estando cerca se puede uno percatar de la terrible y triste situación que, por supuesto, los gobiernos municipales ignoran o se niegan a ver.

Detrás de los humedales La Kiss, en el Cedem de San Cristóbal, pasa el río Amarrillo, el cual está cundido de mugre por las descargas de aguas negras que emite la ciudad.

Un montón de trabajadores, no más de 20, laboran extrayendo material de la zona. Hay heces, ropa, plástico, madera y todo tipo de materiales, me comenta un señor de unos 70 años que ya espera a que termine su jornada, es viernes.

Sería mejor si usaran maquinaria, me dice, mientras con una especie de pala con mango largo, extrae restos de ropa lodosa y apestosa.

El Valle del Jovel, igual que muchas zonas del estado ya padece los estragos del cambio climático, igual que muchas regiones de Chiapas. La naturaleza resiste, pero también se revela. La pregunta es hasta cuándo…

A comer tierra

Antes hemos dicho que la política es el difícil arte de comer tierra, por no decir otra cosa.

Por esta expresión hemos de dar todo el reconocimiento al senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde que fue oficialmente postulado a la gubernatura ha realizado llamado tras llamado a la unidad.

Es verdad, su meta es tener el mayor número posible de votos para su triunfo, pero también para la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajita la mano, El Jaguar Negro tiene que andar tirándole a los 2 millones de votos, considerando la lista nominal y la capa caída de la oposición.

A pesar de lo anterior, no ha se ser sencillo dialogar, conversar, convencer, dar la mano y hasta alzar la mano de quienes todavía hace meses lo querían ver en la lona y operaron para ello.

No vamos a dar nombres, pero en muchas de las publicaciones que se realizan de Eduardo Ramírez aparecen personajes, hombres y mujeres, quienes poco antes de que fuese ungido por Morena y luego por otros ocho partidos políticos tenían expresiones despectivas hacia el comiteco, muchas, incluso, cargadas de racismo.

Reiteramos, pese a todo ello, el expresidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado está en lo suyo. Sumando votos y uniendo el agua con el aceite.

Logró, por ejemplo, alzar la mano de Ángel Torres, quien va que vuela para la capital chiapaneca y a Aquiles Espinosa, quien pese a perder la interna en Morena para Tuxtla, tiene experiencia y preferible en el redil.

El próximo gobernador de Chiapas (porque así lo indican las encuestadoras) mantendrá esta operación cicatriz, pero llegará el momento en que tomará decisiones. No se puede dejar contentos a todos…

Aderezos

-Sobre todo la crema y nata de la política, así como quienes nos dedicamos a este oficio de la tecleadera, estábamos ayer desde el mediodía atentos al segundo “raund” de los debates presidenciales, que pintaba interesante, aunque difícilmente cambiará el resultado de los comicios el 2 de junio, los cuales, todo parece indicar, favorecerá a Morena, quien tendrá la oportunidad como partido de un segundo mandato…

-Hay quienes siguen elogiando el crecimiento que ha tenido, en popularidad, Jorge Álvarez Máynez, pero lamentablemente solo es, como en otras ocasiones, la imagen la que se populariza. Él no ganará y al contrario, restará puntos a la oposición que podría ser un buen contrapeso. Existen opiniones que dicen que el colmillo largo y retorcido de AMLO ya lo veía venir. Es más, así estaba escrito…

