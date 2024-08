Ensalada de Grillos: Halagos

Ciro Castillo

El viernes después del medio día arribaron Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente y Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, al municipio de La Concordia, Chiapas, para la inauguración del gran puente atirantado.

Su sola presencia en este punto geográfico de la entidad ya era de por sí noticia, pues para nadie es un secreto que en esa zona del estado han chocado grupos delictivos que quieren el control de toda la región, al grado que familias completas, sobre todo de Amatenango de la Frontera, han tenido que buscar refugio en Cuilco, un municipio del departamento (estado) de Huehuetenango, Guatemala, emulando lo acontecido durante la guerra civil en el vecino país en la década de los 80, pero al revés.

Esta gran obra, anhelada desde los años 70 beneficiará a unos 300 mil habitantes de la región y, sin duda, es motivo de festejo y señal de desarrollo, aunque palidecerá si no hay un manotazo federal y se pone orden en municipios de la Frailesca, Sierra y Frontera.

La magna construcción, de acuerdo con el reportero Daniel García, tuvo una inversión de mil 187 millones de pesos y posee una extensión total de 703 metros.

Su gran objetivo de unificar a municipios de las regiones Sierra-Mariscal, con La Frailesca y el centro de la entidad, será un gran logro, pero quedará por un lado si la gente que vive en esa parte de la entidad no alcanza un mínimo de tranquilidad.

El presidente mexicano, quien en poco más de 60 días entregará el poder, expresó una vez que si no habían resultados en materia de seguridad entonces no habría cuarta transformación y tenía toda la razón, pues a pesar de exitosos programas como las becas para las personas adultas mayores y los estudiantes de niveles medio superior y superior, la inseguridad termina por dar al traste con lo conseguido.

Apenas el jueves, el Inegi reportó que en 2023 hubo una reducción de 6.7 por ciento en el número de homicidios y, sin duda, es un logro, pero volvemos a lo dicho líneas arriba, mientras la percepción entre la gente no cambie, todo esto palidecerá…

Contento

No perdamos de vista que AMLO estuvo en Chiapas, como parte de su gira nacional de despedida, en la cual se hace acompañar por Claudia Sheinbaum Pardo, a quien, como no queriendo la cosa le deja encargado uno que otro pendiente ante “el respetable”.

“Decirles a todos que me voy a retirar… ya me jubilo, pero me voy muy contento por varias razones:Primero, porque la gente se portó muy bien, el pueblo de México estuvo siempre apoyándonos, respaldándonos.

Hoy di a conocer en la mañanera una encuesta. No es para presumir. Pobremente, dirían en mi pueblo, traemos 82 por ciento de aprobación, todo el pueblo de México.Segundo, que queda en buenas manos el gobierno. El relevo queda en manos de Claudia Sheinbaum, que es excepcional, lo mejor que podía pasarle a nuestro país.”Para que no se vea que son muchos los encargos, AMLO elogia en cada evento a la virtual presidenta electa, quien continúa presentando a su gabinete, de a poquito.

“Ya aquí se ha dicho, pero es preparada. Y siempre me detengo a explicarlo, porque no se conoce muchas veces, la mayoría de la gente no conoce cuáles son los grados de escolaridad.No, es doctora de nivel académica, entonces muy preparada; pero además con experiencia, ya fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Lo más importante es que es una mujer con convicciones, tiene buen corazón, muy humana y honesta, es incorruptible.

Entonces, por eso me puedo ir tranquilo a Palenque y va a quedar el país en muy buenas manos. Además, nuestro pueblo ya despertó, ya tomó consciencia. Hay que seguir adelante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones”, indicó el mandatario desde el famoso puente atirantado de La Concordia.

Haciendo política en cada idea, porque es lo que sabe, y le saca todo el jugo posible, López Obrador recordó que los programas sociales continuarán con Claudia; incluso, algunos van a crecer.

En su intervención, aunque no fue tan claro y directo, AMLO reconoció estar incómodo con lo que ha sucedido en Chiapas, particularmente en la región Sierra en últimas fechas. Ojalá que su visita, en algo cambie la estrategia…

Aderezos-

Algunos medios nacionales que han dado cobertura a la situación de chiapanecos que decidieron cruzar a Guatemala para escapar de la disputa entre grupos de la delincuencia, ensalzan la presencia del Ejército chapín en la zona para “blindar la frontera”.

Lo que no saben es que también del otro lado hay intereses y también se cuecen habas…-Todos quisiéramos que México fuera protagonista en los olímpicos que se llevan a cabo en París, Francia, pero no.

Lo que ocurre en el deporte de alto rendimiento también es el reflejo de lo que somos como sociedad. Basta ver que todavía hay quienes cuestionan a los atletas porque no consiguen medallas. Mucho han logrado al llegar hasta la justa veraniega…

Síguenos:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7