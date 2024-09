Ensalada de Grillos: Gozoso

Ciro Castillo

Por más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intentaba ocultar su “gozo” por la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, le resultó imposible durante la mañanera de este jueves.

Una vez que más de la mitad de los congresos locales del país dieron al sí a una reforma considerada “la cereza en el pastel”, el mandatario saliente (quien un día antes sudó la gota gorda con la presencia de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en la matutina) anunció que será el domingo 15 de septiembre cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Pues sería bueno pensar que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima, porque significa demostrar que en México hay una auténtica democracia”, dijo, insistimos, esforzándose para no mostrar una sonrisa de oreja a oreja…

¿El cuarto Constituyente?

El mandatario mexicano, consideran expertos, más que lograr poner de rodillas al Poder Judicial, quien ahora comenzará una etapa que se antoja complicada con la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, abrió la puerta a un Constituyente, es decir, a la posibilidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se considera que en el país ha habido en su historia al menos cinco constituyentes, aunque destacan como transformadores porque implicaron reformas constitucionales los de 1824, 1857 y 1917.

El fundador de Morena, quien ahora ha abierto la puerta para que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, ocupe un cargo crucial en el partido guinda, desde que comenzó su búsqueda de la silla presidencial aseguró que iba en busca de una Cuarta Transformación, la cual evidentemente no consiguió, por varios hechos, pero sobre todo por uno que él mismo dijo textual: no habrá transformación si no se resuelve el problema de la inseguridad.

Ahora bien, quizá el tabasqueño no aterrizó su anhelada 4T, sin embargo, no se le puede regatear que, con su estilo, que por momentos raya en “la burla” hacia el oponente, sí ha conseguido dejar la mesa servida para que Claudia Sheinbaum Pardo realice una profunda reforma constitucional.

El tiempo dirá si en el siguiente sexenio se aterriza la Cuarta Transformación, sin embargo, por ahora el presidente saliente goza su Reforma al Poder Judicial, la cual seguramente será incluida en las arengas para los héroes que nos dieron patria y libertad la noche del domingo 15 de septiembre…

La forma es fondo

Los políticos de larga trayectoria, así como aquellos que han incursionado recientemente tienen presente una frase de este gremio: la forma es fondo.

Pues bien, mucho de eso fue lo que se miró en la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, durante la noche del martes y madrugada del miércoles.

Fue evidente, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, se desmarcó, que legisladores de Morena, seguramente con el apoyo de los gobiernos, fiscalías de Veracruz y Campeche y, posiblemente, con la Fiscalía de la República, cimbraron a dos senadores de “oposición”.

No fue casualidad que el hoy expulsado senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, se haya reportado enfermo de un problema en la espalda y su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, arribara al Senado de la República flanqueado por senadores de Morena para rendir protesta como suplente y prácticamente, adelantar que su hijo votaría a favor de la polémica reforma.

No fue obra de la casualidad que más tarde, casi entrada la noche, el senador titular regresara a volver a ocupar su curul y, milagrosamente, ya no tuviera ningún dolor o, al menos, no se notó.

Y tampoco, para rematar, no fue casualidad que el voto del ahora expanista sufragara a favor de una reforma y argumentara que estaba ejerciendo su derecho a decidir.

Para completar la “telenovela legislativa”, no es coincidencia que el papá de un senador de Movimiento Ciudadano fuese “retenido” en Campeche, donde, incluso, estuvo custodiado por la Guardia Nacional.

La ausencia de Daniel Barreda, quien, se llegó a decir, se había integrado a las filas del PVEM, resulta sobremanera sospechosa. Digan lo que digan en MC, quedó la duda de si lo presionaron o todo fue plan con maña.

En conclusión, Morena y aliados tenían todo el derecho que les implica haber ganado la elección para impulsar una reforma como la del Poder Judicial, el problema es que actuaron como los del pasado y olvidaron esa prédica política de que “la forma es fondo”…

Aderezos

-Tan distantes geográficamente, Culiacán, Sinaloa y Villaflores, Chiapas, vivieron momentos complicados por disputas entre grupos del crimen organizado. Lamentablemente, parece que cada vez nos acostumbramos más a este tipo de hechos y hasta los normalizamos…

-Hoy inician cuatro días de fiestas patrias. Nos demos un respiro y reflexionemos por nuestra cuenta, qué hemos hecho como mexicanos para engrandecer a este país o qué no hemos hecho…

