Ensalada de Grillos: ERA y su cita con el destino

Ciro Castillo

Puntual a la cita con su destino llegó Eduardo Ramírez Aguilar. Era este el momento para el que se ha preparado durante más de 20 años.El Polyforum Chiapas, convertido en la sede del Poder Legislativo, lucía radiante después de una rehabilitación que fue entregada en los últimos días del sexenio que concluyó.

Una imagen del Rey Pakal, a la derecha y otra de la Reina Roja, a la izquierda, daban brillo a este momento que marcará el comienzo de una Nueva ERA.

El Jaguar, a quien varios de los invitados especiales definieron como un hombre humilde y preparado, se dio su tiempo para saludar a decenas de invitados especiales, pero también a gente del pueblo.

Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, exprecandidatos presidenciales mostraban su afecto al comiteco en medio de la multitud…

Llegó el momento

A las 11:27, el político juró hacer cumplir la Constitución de Chiapas, viendo en todo momento, dijo, por la protección de los derechos humanos.

Tras este acto solemne tocó enviar un mensaje, pero antes se dio tiempo para enumerar a una larga lista de más de 30 invitados, entre los que resaltaron el almirante Pedro Raymundo Morales, representante de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.No podía dejar de saludar a quienes ahora tienen las riendas del partido guinda: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, presente y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización. “Andy”, le dijo.

Mencionó a los presidentes de las Mesas Directivas de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, del Senado, así como al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández; sin embargo, se tomó su tiempo cuando hubo que mencionar a quien es casi “su maestro”, Ricardo Monreal Ávila.

“Mención especial, a un hombre que conocí hace muchos años, lo conocí como presidente municipal y siempre tuve admiración por su retórica parlamentaria y su conocimiento legislativo. Le agradezco porque me dio su confianza, y me presionaba también. Me dediqué a ser un senador de tiempo completo, para estar de cerca. Hoy le agradezco al doctor Ricardo Monreal, por su presencia”, dijo el Jaguar, tranquilo, como si no tuviera prisa.

Enseguida nombró a cada uno de los gobernadores presentes: César Cravioto, en representación de Clara Brugada, de CDMX; Mauricio Kuri, de Querétaro; Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; Rocío Nahle, de Veracruz; Salomón Jara, Oaxaca; Ricardo Gallardo, San Luis Potosí; Alejandro Armenta, Puebla; Joaquín Díaz Mena, Yucatán; Delfina Gómez, Estado de México; Javier May, Tabasco; Mara Lezama, Quintana Roo; David Monreal, Zacatecas; Miguel Ángel Navarro Quintero, Nayarit; Sergio Salomón, de Puebla; Layda Sansores, Campeche…

El mensaje

Comenzó recordando a nuestros antepasados mayas, entre ellos, la llamada Reina Roja de Palenque, en la cual, dijo, está inspirado nuestro movimiento que se llama “Humanismo que transforma”.

Tras recordar a Samuel Ruiz, hizo un llamado para abrir nuestra conciencia. Significa, dijo, “dejar a un lado la avaricia, la ambición, estas posturas que nos han dañado tanto. Dejar a un lado el ego, eso es lo más importante en el humanismo”…

Aplausos

Arrancó aplausos cuando tocó el tema seguridad, sin duda, el más sensible en la entidad y en casi todo el país.“La paz va volver a reinar en nuestros caminos. La paz va volver a nuestros caminos en Chiapas. Cuento con la claridad y la experiencia, y también cuento con la valentía de asumir esa responsabilidad. Por ello, asumiremos, como propios, estimado secretario de Marina, los ejes que ha convocado la presidenta”, afirmó contundente.

Atender las causas, inteligencia e investigación, cooperación y coordinación con la federación y cero impunidad al delito, agregó, haciendo que algunos se levantaran de sus asientos para aplaudirle.

Mi gabinete de seguridad está a prueba, pero van a haber resultados, prosiguió.

“Todo donde exista el delito de extorsión, derecho de piso, asalto a carretera, todos los delitos del fuero común, vamos con todo, con valor. Aquí no hay derecho al miedo, la ley se va aplicar”, provocando un alarido unísono…

A trabajar

Luego recordó que uno de los proyectos principales será la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

Refrendó su compromiso de levantar bandera blanca en el tema del analfabetismo, y ofreció que su gobierno se con humildad, pero sobre todo con honestidad.

“Yo no voy a establecer ninguna complicidad con nadie, ni con ellos ni con gente que se dedique a la iniciativa privada”, afirmó para luego saludar a su esposa Sofía, sus tres hijas y a doña Naty, su mamá.

Finalmente, reiteró que “esta no es una aspiración frívola” y consideró que llega al cargo con más conocimiento, madurez, sensatez, humildad, y con el único deseo de hacer bien las cosas.

"Aspiro a ser un buen gobernador. Después de esos seis años, ya me dedicaré a otra cosa.Yo no quiero pasar a la historia, yo quiero escribirla con ustedes. Que inicie la nueva ERA, Chiapas puede. A trabajar se ha dicho", concluyó para luego saludar de mano a cientos de chiapanecos que lo aguardaban afuera del recinto legislativo…