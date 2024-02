Ensalada de Grillos: ERA, contundente

Ciro Castillo

Lo dicho, es sumamente notoria la madurez del precandidato a la gubernatura de Chiapas por una coalición de siete partidos, Eduardo Ramírez Aguilar, quien este sábado tuvo un gran cierre de precampaña en el Palenque de Feria de Tapachula.En primera fila estaba el experimentado Juan Ramón de la Fuente, quien además de su paso por la Rectoría de la UNAM tiene en su trayectoria el haber representado a México ante la ONU y ahora es el coordinador de los llamados Diálogos por la Transformación, una suerte de foros que servirán para construir el proyecto de nación de la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, así como para “tantear el agua”. “Aquí en el Soconusco, aquí en Chiapas, Eduardo Ramírez y Claudia Sheinbaum van a darle a la Cuarta Transformación una nueva etapa, llena de éxitos”, dijo quien podría ser el próximo canciller mexicano, una vez que se construya el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación.Segurito que De la Fuente se regresó con un gran sabor de boca, pues, si no lo sabía, ya lo supo: el arrastre del Jaguar no es obra de la casualidad.Así como Chiapas, en su momento, fue un bastión del PRI y del Verde, ahora lo será de Morena.La jaguarmanía se dejó ver y escuchar en un acto en el que Ramírez Aguilar volvió a realizar un contundente llamado a la unidad…Cobijado por la genteEl comiteco, quien estuvo nuevamente cobijado por su esposa Sofía Espinoza y de sus hijas Yazmín, Renata y Grecia, volvió a dejar constancia que tiene un peso propio y nadie puede venir a regateárselo a estas alturas del partido cuando el arroz ya está en la sartén.Tras usar esa frase ya famosa de “a mí me levanta el pueblo”, el senador con licencia convocó a construir una nueva era para un estado que hoy padece varios problemas que requieren contundencia para resolverlos.Mediante otro de los invitados, Pío López Obrador, envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo que las y los chiapanecos lo llevarán en el corazón, tras concluir su mandato.Respecto de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le ha manifestado su respaldo en cada escenario en el que coinciden, ERA destacó que fue “su liderazgo” el que la hizo llegar a la posición en la que ahora se encuentra: la antesala de convertirse en la primera mujer presidenta de México.Tras recorrer en dos semanas, difundiendo un mensaje de unidad en Huitiupán, Simojovel, El Bosque, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez, Ocotepec, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Berriozábal, Ocozocoautla, Pijijiapan, Huixtla, Cacahoatán y Tapachula, la huella del Jaguar llegó a la Perla del Soconusco, la capital económica del estado y puerta de entrada a México.Los dirigentes de los partidos Morena, Carlos Molina Velasco; del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; del PT, Abundio Peregrino García; de Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; de Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo y de RSP-Chiapas, Alfredo Ramírez Guzmán, acusaron recibo del saludo de ERA, quien tiene el triunfo en la bolsa, pero aún así no puede ni confiarse ni bajar el paso, sino todo lo contrario…En el mismo barcoMuy cerca de ahí, por cierto, en la Costa, un aliado de Eduardo Ramírez, encabezó un significativo acto en materia educativa. Nos referimos a Ricardo Aguilar, uno de los fundadores del movimiento magisterial democrático, quien hoy lidera al Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) con presencia en 26 entidades del país, pero además forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Academia, organismo que está sentando las bases del proyecto magisterial de Claudia Sheinbaum Pardo.Fue en Tonalá, Chiapas, donde se llevó a cabo el Primer Encuentro Municipal de Ciencia y Academia “Educar para Transformar”, el primero de 45 que se efectuarán en febrero y marzo en 18 entidades.La idea de estos foros similares a los llevados a cabo este sábado en Tonalá, Chiapas; Papantla, Veracruz y en Monterrey, Nuevo León, es recoger de entre las maestras y maestros, además de académicos y personajes ligados a la ciencia y la cultura, las principales preocupaciones en materia educativa y, lo mejor, que se conviertan en parte de la plataforma de gobierno de la próxima administración federal…Aderezo-Las aguas toman su cauce una vez que la senadora Sasil de León anunció que se registra para buscar la reelección en el cargo. Se acaban ciertas especulaciones que había respecto a una intentona de hacer tropezar al Jaguar, pero también, como hemos insistido, queda abierto el panorama para que la legisladora siga en la batalla. La política es un ejercicio de resistencia, como si fuera un maratón…-Nos llegan noticias de Monterrey y de Ciudad de México respecto de la escasez de agua. Vivimos en Chiapas, un panorama distinto, pero el calor y la sequía se notan cada vez más. Hagamos un ejercicio personal de cuidado del agua. Empecemos por uno mismo…