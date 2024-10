Ensalada de Grillos: Equilibrio

Ciro Castillo

En cualquier ámbito social, de gobierno y en la vida misma, es complicado conseguir el equilibrio, y a juzgar por la presentación del segundo bloque de su gabinete, eso es lo que intenta hacer el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar.

El miércoles, tal y como había adelantado dos domingos atrás en Tuxtla Gutiérrez, llevaría la presentación de quienes le acompañarán en el sexenio 2024-2030 a otras regiones de Chiapas para mandar una señal, precisamente de equilibrio, es decir, dar la importancia suficiente a otras partes de una entidad que, insistimos, siempre será complicada de gobernar.

Como lo había hecho antes, el próximo mandatario estatal hizo un llamado a los funcionarios entrantes a conducirse con honestidad y más que comprometerse con él, que se comprometan con el estado…Experiencia y juventud

A primera vista e independientemente de lo que vayamos conociendo, en los otros 12 cargos anunciados por el exsenador comiteco hay una mezcla de experiencia y juventud, pero también destaca nuevamente la paridad de género, así como la cercanía de varios de los designados con el futuro gobernante.

Es evidente que el comiteco está echando mando de gente de su entera confianza. No podemos dejar de recordar que muchos de los que ahora se ponen de tapete y van a misa para que se les haga el milagro, le jugaron a las contras y no siempre estuvieron de su lado…Frontera Sur

Un primer acierto, nos parece, es la creación de la Secretaría de la Frontera Sur, cuya titular a María Amalia Toriello Elorza, tendrá funciones interesantes, pues además impulsar el asunto del desarrollo de esta región de la entidad también abordará el complejo problema de la movilidad social, llámese migración.

En la Secretaría de Turismo nombró a María Eugenia Culebro Pérez, quien además de ser hija de una hotelera de toda la vida, cumple con la paridad de género y destaca por su juventud…

Confianza y cercanía

Ahí es claro que El Jaguar también descansará labores en personajes que son de su entera confianza: Segundo Guillén será coordinador ejecutivo de Turismo; Andrés Sánchez de León, subsecretario de Desarrollo Turístico y Zita Morales Cervantes, subsecretaria de Promoción Turística.

En Honestidad y Función Pública designó a Ana Laura Romero Basurto, quien tiene la experiencia de haber sido alcaldesa y diputada local, pero además, igual que en Salud, donde fue nombrado Omar Gómez Cruz, es cercana al próximo gobernador chiapaneco.

Con Roger de León Mandujano Ayala, en Educación y Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos, además de la dirección del Instituto de Comunicación Social con José Luis Sánchez, vuelve a ser evidente que el comiteco apela mucho a la lealtad, pero también a la experiencia.

Gómez Aranda tiene una larga trayectoria política que será puesta a prueba desde atrás del telón y José Luis Sánchez vuelve a un puesto que ya conoce, ahora con una mayor madurez y experiencia.

De Rafael Ruiz Morales, subsecretario de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no hay mucho qué decir y no por su trayectoria, sino porque se trata simplemente de una muestra de que ERA es una persona agradecida que no olvida.

Fue él quien le dio a El Jaguar su primera oportunidad en política en el Ayuntamiento de Comitán hace casi 25 años.

En la presentación de los nuevos 12 funcionarios, donde, por cierto, llamó la atención la presencia del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, el gobernador electo reiteró que tendrá prioridades en su sexenio como el combate a la pobreza y una batalla contra el analfabetismo.

Cuando abordó el tema de la honestidad y la transparencia, ERA resaltó que no habrá redes de complicidades y exigió a sus próximos funcionarios trabajar por los más pobres.

La paz y la seguridad será retos en su sexenio y habrá que estar pendientes de las designaciones en la SSyPC, además de la Fiscalía del Estado, pues ahí descansará mucho del trabajo por realizar en la materia, que apremia, aunque, reiteramos, irá de la mano con la federación y las decisiones de la mandataria Claudia Sheinbaum…

La niña Lupita

Cuando nos enteramos del caso de la niña Lupita, de una humilde familia de Berriozábal, me resistía a creer su fatídico final.¿Cómo es que haya una mente malvada capaz de hacer daño a una niña que a diario viajaba desde la tierra de las hamacas a Tuxtla para vender chicharrines en bolsitas y ayudar al gasto familiar? Su cuerpecito menudo fue encontrado en el terreno de una casa ubicada en el barrio Colón de la capital chiapaneca, el miércoles, con huellas de violencia.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no confirmó oficialmente el hecho, la mamá, con evidente angustia, vía Facebook, dijo que sí era su niña, lo que encendió las redes sociales.

Este jueves fue enterrada en su tierra en un ambiente, de acuerdo con la crónica del reportero Carlos Daniel Díaz, en el que sobresale la pobreza, la misma pobreza que la hizo venir a la capital a ganarse unos pesos y a exponer su vida que fue cortada, de tajo…

