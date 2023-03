Ensalada de Grillos: …el vivo al pollo

Ciro Castillo

No, definitivamente ya no es el mismo Eduardo Ramírez Aguilar de hace algunos años.

No es el mismo político que llegó a la presidencia municipal de Comitán no sin antes haber pasado por una sindicatura y un interinato.



Definitivamente no es el mismo ERA que, cuando se desempeñó como Secretario General de Gobierno tuvo que lidiar con algunos resbalones de su jefe y salió fortalecido de episodios como la vez que fue vestido de mujer por usos y costumbres.

Más todavía, no es el mismo comiteco que decidió echar toda la carne al asador y dejar al Verde para sumarse a las filas de Morena, aun sabiendo que aquello le podría generar un costo político.



El fin de semana, mientras el país estaba convertido en un “enjambre” en las redes sociales por la marcha de un sector del bloque opositor, el Jaguar Negro “rugía” en el municipio de Tapachula.



Y no es lisonja sino que al ahora senador de la República se le observa distinto. Y no, no es el peinado ni el aspecto de su rostro que algunos detractores han querido usar para criticarlo.

El expresidente de la Cámara Alta se le nota sólido y sabedor de que está andando en el camino correcto, aunque no por ello confiado, y más en tiempos “cuatroteistas” en los que una encuesta o un solo dedo pueden definir el destino de una entidad como la nuestra.



No cae en confrontaciones estériles porque, seguramente ha aprendido de la crema y nata de la política nacional con la que se relaciona, sino todo lo contrario. Ha reconocido en varias ocasiones que él es solidario con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; faltaba más, es quien tiene las riendas del estado, cercano a uno de los presidenciables y amigo de quien vive en Palacio Nacional.



ERA, quien ha tejido de tanto andar una estructura multicolor, se agarra del pueblo, pues, sabe que un sondeo puede ser definitivo, pero al final de cuentas es la gente la que decidirá a quien darle su voto en los comicios de 2024 que parecen estar a la vuelta de la esquina, además, en una negociación no se ponen los “blanquillos” sobre la mesa si no los números.



“Porque yo sé que ustedes no me van a abandonar y van a estar siempre caminando al lado de su Jaguar”, se le escuchó decir al comiteco en una pieza de video, ante una multitud que responde con espontaneidad a sus expresiones.



“Yo no sería fuerte si no tuviera el respaldo del pueblo de Chiapas”, agrega ERA, quien no ha parado de caminar a pesar de que se le mira firme en sus aspiraciones y a pesar de que en cada lugar donde se presenta congrega a multitudes…

Colmillo mata carita

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la manifestación en favor del INE en la plancha del zócalo de la Ciudad de México el domingo.



Arremetió, y es cierto, porque varios de los que participaron en la manifestación tienen, por decirlo bajito, manchada la cara de lodo.



Acusó que muchos de los participantes (que no quiere decir que todos) pretenden seguir robando y mantener ciertos privilegios que tenían en el pasado reciente.



A pesar de ello, y con el colmillo largo y retorcido, quien no cayó en una confrontación directa contra los manifestantes fue el senador, Ricardo Monreal Ávila, quien realiza el difícil baile de intentar bailar con todos.



En días recientes se reunió con Claudia Sheinbaum, luego con Adán Augusto López Hernández y con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero no por ello deja de “coquetear” con integrantes de la clase media que participaron en la marcha que saben que no hay una figura que pueda liderar a la “oposición”.



No podemos dejar de escuchar a la clase media que fue la que creyó en el proyecto de la Cuarta Transformación dijo el zacatecano en una opinión vertida para Telefórmula, la cual coincide con el analista y morenista Gibrán Ramírez, quien también recordó que fue la clase media quien hizo ganar a la izquierda en Ciudad de México, pero también, fue la misma clase media la que asestó un duro golpe a Morena en la elección pasada en la capital del país…

Aderezos

-En Teopisca quieren revivir el conflicto por la presidencia municipal y meten presión con bloqueos carreteros. El problema es que los que pagan los platos rotos son los terceros que transitan por esa zona…



-En Tamaulipas se viralizó una confrontación entre militares y habitantes, presuntamente porque los uniformados dispararon contra cinco civiles “inocentes”. Es el riesgo de que los soldados estén haciendo demasiadas tareas…



-En Tuxtla Gutiérrez ha crecido sobremanera la infraestructura vial en el último año, sin embargo, alguien anda moviendo las aguas para desacreditar la inversión en obra pública y al funcionario que dirige a este sector…

Síguenos en:

www.ensaladadegrillos.com

@EnsaladadeG

@LaNeta

3MinutosInforma

EnContrastes

LaPortadaCh

Nau.Mx

HoyEnChiapas

EsferaPublica.Mx

InformativoChiapas

Chiapas24/7

En Twitter: @EnsaladadeG