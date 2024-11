Ensalada de Grillos: El vecino rico

Ciro Castillo

Polarización y ansiedad, eran las palabras que utilizaba este martes al medio día el analista internacional, Daniel Zobato, para definir cómo se habían venido desarrollando las elecciones en Estados Unidos entre demócratas y republicanos.

Nos espera una larga noche y quizá días de incertidumbre, indicaba en una entrevista para Telefórmula, quien, al igual que otros medios mexicanos, desplegó una cobertura importante para el raund final entre Kamala Harris, del Partido Demócrata y Donald Trump, del Partido Republicano.

Los primeros datos que se daban a conocer indicaban que el expresidente llevaba 246 votos y la vicepresidenta 226 de los 270 que necesitaban para agenciarse la victoria…

Precisiones

Aquí, cabe la aclaración de que el voto en Estados Unidos es indirecto, es decir, los votantes en cada estado no eligen directamente al próximo presidente o presidenta, sino a determinado número de representantes por estado, los cuales asisten a una “reunión” (colegio electoral, le dicen) donde finalmente deciden quién tomará las riendas del país más poderoso del mundo.

Podría pasar que uno de los candidatos lograra más millones de votantes a su favor, sin embargo, lo que cuenta es el número de representantes que estén de su lado, como el caso de Hillary Clinton ante el mismo Donald Trump en noviembre 8 de 2016.

Los estados que conforman la Unión Americana, en el tema de la votación, no tienen el mismo peso y por esa razón, los aspirantes ponen más énfasis en los más importantes cuando realizan las campañas.

Otra diferencia importante de señalar es que los norteamericanos no cuentan con un INE y también se puede adelantar el voto días, incluso, semanas antes.

El lunes, cuando los candidatos estaban cerrando sus campañas, como el caso de Kamala Harris, quien tuvo hasta a Los Tigres del Norte entre sus invitados, “más de 75 millones de ciudadanos estadounidenses” habían votado de forma anticipada, de acuerdo con información del diario El Economista.

“Estas cifras representan a cerca del 45 % de los votantes de las elecciones de 2020, cuando el voto por correo registró cifras récord en un contexto evidentemente marcado por la pandemia de coronavirus…”, recordó este medio especializado en temas económicos…

Expectativas

En México, quizá no éramos todos, pero sí había varios millones de habitantes de este lado del río Bravo, los que estábamos pendientes sobre qué pasaría con los resultados de las elecciones en la Unión Americana.

De quién sea el próximo mandatario del país de las barras y las estrellas, depende en gran parte el futuro económico y hasta político de nuestra nación.

Por ejemplo, este año se estima que, al finalizar, los mexicanos que viven en EE. UU., habrán enviado a sus familiares unos 65 mil millones de dólares.

Algunos creen que una eventual victoria de Donal J. Trump daría al traste con la economía de México, pues ha amenazado con aplicar aranceles de hasta 25 por ciento a las exportaciones aztecas, sin olvidar, la amenaza de que podría ordenar que su ejército ataque a los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país, valiéndole un cacahuate la soberanía.

Otros consideran que quien más conviene a la República Mexicana es Kamala Harris, porque sería más “suavecita”, pero la realidad es que tampoco sería un hueso duro de roer; incluso, ella siendo senadora votó en contra del Tratado de Libre Comercio con México.Como sea, gane quien gane, tendrá consecuencias o, al menos, un impacto en nuestro país, pues, queramos o no, vivimos al ladito, somos como el vecino de clase media y ellos el vecino rico.

A las 14.53 de la tarde del martes, medios indicaban que habían realizado 40 mil 12 comparaciones de los resultados en los comicios de los Estados Unidos y solamente en 12 salía victoriosa Kamala Harris ante Donald Trump, lo que era nuevamente otro indicativo de tremendamente cerrado de la contienda.

Nadie podía haber cantado campaña, en teoría, al cierre de la jornada electoral y esperar hasta los resultados oficiales.

Claro, como en México, muchas de las reglas se hacen para ser violadas. Esperemos…Horas de nervios—A las siete de la noche Trump llevaba 23 votos electorales contra tres de Kamala Harris, aunque todavía no era una tendencia, porque así se tenía previsto el resultado inicial.—A las 20 horas de Washington, con 101 votos contra 71, el magnate aventajaba a la actual vicepresidenta, y los nervios crecían, pero aún no había nada definitivo, pues todo estaba calculado así.—A las 21 horas, los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, estimaban, serían definitivos para la definición, aunque hasta esa hora agencias como AP le daban a Trump 178 y 99 a Kamala, pero los expertos insistían en distintos medios que no se había definido nada y quizá, a las 01:00 horas habría una mayor claridad.—A las 22 horas, los conductores de distintos medios de comunicación y analistas insistían en que el escenario era el predecible. Decían que todo pintaba que sería una noche larga…