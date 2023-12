Ensalada de Grillos: El tren

Ciro Castillo

Grupos de poder, entre ellos, ciertos medios de comunicación, además de “la oposición”, se han dado a la tarea de intentar “descarrilar” varios proyectos de Andrés Manuel López Obrador, pero ninguno tan emblemático como el Tren Maya.

El mandatario mexicano ha demostrado que, cuando algo le interesa, es terco y empecinado y en ello, no hay por el momento alguien que esté a su altura. No por nada se tardó 18 años en llegar a la silla presidencial.

Aunque batea temas como los actos que comete la delincuencia organizada, la cual controla zonas enteras del país, en proyectos como el Tren Maya, con un recorrido de mil 554 kilómetros, pasando por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, echa toda la carne al asador, sin importar críticas y recursos.

A pesar de que esta obra, que costaría medio billón de pesos, muy por arriba de su proyección inicial, seguramente no quedará completamente “afinada” cuando concluya su mandato, AMLO se alzará el “cuello” como el Presidente que unió al Sur Sureste con un tren. Esta, por sexenios, fue una región olvidada y solo se le utilizaba como botín político.

Este fin de semana, el tabasqueño, acompañado de personajes como Carlos Slim, el multimillonario mexicano y mandatarios como Rutilio Escandón Cadenas, no cabía de contento.

Mientras se encontraba con representantes de los medios de comunicación que hicieron el primer viaje del Tren Maya en el tramo Campeche – Cancún, el mandatario bateaba todas las “bolas” que le lanzaban, pero al mismo tiempo irradiaba felicidad.

Él sabe que, aunque se hayan apresurado a inaugurar una obra sin que esté completamente terminada (lo mismo hicieron el PAN y el PRI), pasará a la historia por este “mega gusano” que está llamado a convertirse en un atractivo para el turismo.

No sabemos, hasta ahora, si realmente, con el paso de los años, logrará los números que se han proyectado en materia de detonación de la economía en la región, pero, pese a ello, AMLO lo logró.

En caso de que sea Claudia Sheinbaum la próxima presidenta del país (ahora todo apunta a ello), el proyecto terminará fortaleciéndose y será un doble triunfo para el lopezobradorismo.

Es cierto, muchos no estamos de acuerdo en la forma en que el fundador de Morena ha llevado los destinos del país, priorizando cosas y descuidando otras, pero ¿a poco no había inconformes en los tiempos de Fox, Calderón y Peña Nieto, por citar algunos ejemplos?

Veremos si el tiempo le da la razón al oriundo de Tepetitán; por ahora, ya puede presumir su tren…

Claro que hay niveles

De acuerdo con la agencia de El Universal, en el primero de cuatro convoyes que hicieron el primer recorrido que inundó las redes sociales, AMLO estuvo acompañado por sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo, así como por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, además de los empresarios Carlos Slim, de Grupo Carso (quien, dicen, ha duplicado su fortuna en este sexennio); Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Miguel Chávez, de Grupo Vidanta.

Atrás de ellos se encontraban las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores y Quintana Roo, Mara Lezama; así como los mandatarios de Oaxaca, Salomón Jara; Veracruz, Cuitláhuac García; Tabasco, Carlos Merino, y Yucatán, Mauricio Vila (PAN), además de funcionarios de su gabinete.

Visiblemente contento y ante los medios de comunicación que viajaban en el último de los vagones, dice la crónica de El Universal, reconoció que «le falta» al Tren Maya, pero aseguró que son «obras que llevan tiempo».

«Sí le falta ¡Claro que sí! Es un poco lo que sucedió cuando del AIFA decía que no se paraban ni las moscas, que espantaban, que sólo había la señora de las tlayudas, pues ya el AIFA es el aeropuerto que más carga transporta en todo el país y ya tiene mucha actividad. Pero son obras que llevan tiempo”, soltó el mandatario, con boleto en mano, el cual tenía su nombre.

“…poco a poco: gateamos, caminamos, nos caemos, nos volvemos a parar hasta que empezamos a correr. ¿Por qué estamos empezando desde ahora o estamos echando a andar la operación? (porque) se hace camino al andar”, dijo el impulsor del “guinda” que hoy todos quieren portar…

Aderezo

-El presidente del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez, con un estilo sobrio que se parece mucho al del gobernador, Rutilio Escandón, presentó su informe de actividades, primero ante el Congreso del Estado y luego ante el titular del Poder Ejecutivo.

Al respecto, el mandatario estatal felicitó y reconoció por el trabajo responsable, comprometido, honesto y transparente que ha establecido a favor de la paz, el bienestar, la justicia y el Estado de Derecho.

“Me da mucho gusto recibir el informe de actividades, es la transparencia que se requiere en el Poder Judicial, porque es una institución que trabaja para hacer justicia al pueblo de Chiapas”, expresó. Vale la pena recordar que antes de que llegara al cargo, Rutilio Escandón hizo una gran labor en el Poder Judicial, del cual conoce todos los recovecos.

Guillermo Ramos Pérez, al hacer uso de la palabra, explicó que las acciones emprendidas son el resultado del esfuerzo conjunto para cumplir con el compromiso de garantizar la preservación del Estado de Derecho, la paz, la seguridad y la justicia…

Síguenos en:

www.ensaladadegrillos.com

@EnsaladadeG

@LaNeta

3MinutosInforma

EnContrastes

LaPortadaCh

Nau.Mx

HoyEnChiapas

EsferaPublica.Mx

InformativoChiapas

Chiapas24/7