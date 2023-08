Ensalada de Grillos: El repartidor del pastel

Ciro Castillo

Muchos de los que forman parte de la clase política nacional y estatal, principalmente quienes tienen algo que ver con Morena, directa o indirectamente, se comen las uñas por la definición de quien será el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, a la postre, precandidato presidencial de la coalición, guinda, verde y el PT.

Ahora bien, aunque la fecha está próxima (el 6 de septiembre) y las encuestas ya están en marcha, habría que hacerse una pregunta: ¿qué papel jugará Andrés Manuel López Obrador una vez que se sepa quién será la “corcholata” ganadora?

En la conferencia mañanera de este lunes reiteró lo que había dicho con anticipación: él, en septiembre de 2023 entregará el bastón de mando a quien se convierta en coordinador para la defensa de la 4T.

¿Qué quiere decir eso? ¿Será el que salga triunfador de la interna quien palomee las listas de candidatos a gobernadores, senadores, y diputados federales?

Tomando en cuenta que las encuestas dan como favoritos a Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon y Adán Augusto López Hernández, son los más aventajados y sin dejar de considerar “el dedito de Palacio”, ¿a alguno de ellos le tocará palomear esas candidaturas?

¿Será uno de ellos quien tendrá que empezar una operación cicatriz a lo largo y ancho de la República Mexicana?

Habrá un pastel por repartir y muchos operadores, vencedores o vencidos, querrán una rebanada, ¿pero, quién será el repartidor?

¿Quién se sentará a negociar con los que queden lastimados de la contienda interna?

¿En realidad el Presidente de México cumplirá su palabra de entregar el bastón de mando y dedicarse a gobernar el resto de su sexenio, dándole la espalda al partido que él mismo fundó?

Nosotros creemos que no. Que el número uno del país, principalmente con la popularidad que posee, no se desentenderá de ese pastel del que hablamos.

La pregunta final es entonces: ¿el destapador de las corcholatas será también el repartidor del pastel?

El que mucho corre…

El que no camina no avanza y el que mucho corre se cae de panza.

A menos que sea solamente nuestra percepción, parece haber demasiada prisa por posicionar a Manuela Obrador como aspirante a una eventual precandidatura a la gubernatura de Chiapas, tras lo que cada vez parece ser más una “dimisión a fuerzas” de parte de Zoé Robledo.

Solamente que haya una instrucción directa de “ya saben quien”, se entendería este aceleramiento que, como dijimos en la anterior entrega, no está considerando el “corazoncito” de quien gobierna en Chiapas.

Este mismo inicio de semana surgió una encuesta en la que ya se pone a la familiar del mandatario mexicano detrás de Eduardo Ramírez Aguilar, con apenas unos cuantos puntos de diferencia.

Siendo realistas, este “fenómeno” se entiende únicamente con un “forzamiento” de ese sondeo de opinión, muchos de los cuales, como dijo Adán Augusto en su gira del país, son para alegrar el día a quien la paga.

Es cierto, es la prima de AMLO, pero ¿a poco en unos cuantos días ya se posicionó por encima de cualquiera de los otros personajes, hombres y mujeres?

Eduardo Ramírez, quien está a la cabeza, lleva casi dos sexenios en su interés de convertirse en candidato a la gubernatura y Manuela Obrador, salvo algunas pocas apariciones, no figuraba.

Como escribimos, no ahora, meses atrás, apostaríamos más por un Carlos Morales Vázquez, quien pese a ser el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, su trabajo eficiente le ha dado renombre en el resto del estado.

Sería más creíble que fuera el alcalde tuxtleco quien estuviera figurando, una vez que Zoé Robledo se bajó del caballo.

Volvemos al principio, no por correr más rápido se va llegar más pronto a la meta, y menos en política. A veces en el camino hay caídas dolorosas y entre más rápido se vaya, más duro puede ser el porrazo.

Lo más lógico sería esperar quién será el “repartidor del pastel” en el país para ver qué camino toma la cosa en el terruño…

Aderezos

-Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, adelantó el lunes que las encuestas efectivamente no favorecen a Beatriz Paredes Rangel. Pareciera una aceptación adelantada de que ella no saldrá ungida en el Frente Amplio; sin embargo, muchos todavía temen que el exgobernador de Campeche pueda jugar chueco e intente favorecer a quien vive en Palacio Nacional…

-Se sabe que la senadora con licencia Xóchitl Gálvez participará este dos de septiembre en un acto que se llevará a cabo en San Cristóbal de Las Casas. Será interesante saber qué plantea la “pre pre” aspirante presidencial. Estará, de hecho, a un día de saberse si ella finalmente llevará la estafeta del Frente Amplio a los comicios de 2024.

-Comenzaron las clases y en la mayoría de los estados fueron entregados los libros de texto gratuitos. Fue más la politiquería de parte de los que gobiernan y los que se dicen opositores. Al final de cuentas “la maestrada” sabrá que hacer con sus alumnos como ha ocurrido siempre…

