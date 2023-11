Ensalada de Grillos: El difícil arte de masticar vidrio

Ciro Castillo

El extitular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, nos regaló una lección del “difícil arte de masticar vidrio”, el cual, los comunes y corrientes ciudadanos no alcanzamos a entender muy bien.

Amagó con dejar las filas de Morena, desde antes de que se llevara a cabo el proceso interno en el que resultó ungida Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, que no es otra cosa que la precandidatura presidencial por Morena.

Una vez concluido este proceso interno “guinda” volvió a advertir que si no aclaraban las irregularidades entonces dejaría las filas del partido fundado en 2014 por Andrés Manuel López Obrador, quien desde su “mañanera”, primero le exhortó a volver “al camino del Señor” y luego lanzó indirectas directas como: el que busca intereses personales es un traidor.

“El Carnal Marcelo” coqueteó con el Frente Amplio (dicen que tuvo reuniones con Xóchitl Gálvez) y luego con Movimiento Ciudadano, pero al final decidió quedarse en casa, a pesar de que ya había recibido todo tipo de descalificativos.

Él y su gente fueron vapuleados en redes sociales por la postura asumida. Incluso en la discusión del Presupuesto de Egresos Federal estiraron la liga.

Este inicio de semana, una vez que Movimiento Ciudadano le había cerrado la puerta a las inscripciones y una vez que concluyó el “merequetengue” de la definición de los nueve coordinadores de la 4T en los estados y Ciudad de México, Marcelo Ebrard salió a la luz pública para ser noticia.

Palabras más, palabras menos, anunció que se queda en Morena porque logró acuerdos con Claudia Sheinbaum, quien le habría reconocido que su grupo es la segunda fuerza política en Morena.

Negó ser un traidor por haber emitido opiniones en contra. Negó que por ahora esté buscando un cargo público o un puesto en el Senado o Cámara de Diputados. Adelantó que irá por la presidencial en 2030. Mostró que conoce el arte difícil de masticar vidrio…

Todos son Jaguar

Una de las cualidades del recién electo coordinador estatal de los comités de defensa de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar, es el colmillo político que terminó de afilar en la Cámara de Senadores.

En cuanto asumió el cargo inició tremenda operación cicatriz, la cual incluyó, por supuesto, una reunión con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a quien siempre le ha caracterizado la institucionalidad.

Sabemos, de antemano, como cualquier persona, que el mandatario estatal tiene su corazoncito, pero una vez tomadas las decisiones, a lo que sigue.

Ambos personajes, ERA y REC, se reunieron en Tapachula, y ahí se expresaron parabienes y se hicieron reconocimientos mutuos. Eso fue el domingo.

Este lunes, Eduardo Ramírez tuvo una cálida reunión con cientos de militantes y simpatizantes, entre ellos una treintena de diputados locales y federales.

Destacó, por supuesto, para la foto, la presencia del doctor Pepe Cruz, personaje que ahora enfocará sus baterías en una senaduría.

También, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina, quien no perdió la ocasión para “colgarse” del brazo de El Jaguar, quien, en todo momento se dejó querer por la multitud.

También estuvieron el diputado local, Yamil Melgar, quien va que vuela para la alcaldía de Tapachula. Un día antes, su hermano, Luis Armando Melgar, ya había hecho lo propio con las felicitaciones para ERA.

Lo dicho, el todavía presidente de la Jucopo en el Senado de la República tiene oficio y de inmediato comenzó a mostrar que también domina el arte de “mascar vidrio”.

Ramírez Aguilar soltó elogios para el también comiteco, Roberto Albores Gleason, a quien criticamos en su momento por su incorporación oportunista al Partido del Trabajo (PT) pero ahí está en la jugada.

Los partidos Chiapas Unido y RSP Chiapas también respaldaron el triunfo de ERA en la interna de Morena.

Particularmente, RSP Chiapas, que lideran Alfredo Ramírez y Ricardo Aguilar, expresó que siempre creyó en el proyecto del comiteco, quien tiene experiencia y tablas políticas y ha comenzado a mostrarlo con su operación cicatriz…

Aderezos

-Debiera ser una triste noticia para toda la población mexicana el fallecimiento del magistrado Ociel Baena, en Aguascalientes; sin embargo, por el solo hecho de hacerse llamar “magistrade” y su forma de vestir causaba y causa cierta repugnancia. Independientemente de que las autoridades deberán investigar si fue un homicidio producto de un pleito de pareja o un caso de muerte por odio, debe haber justicia, como se requiere para cualquier otra persona…

-Y hablando de justicia, pero la que se hace por propia mano. Es lamentable lo acontecido en la colonia Ampliación La Condesa, en Tuxtla Gutiérrez, donde una pareja de presuntos atracataxistas fue linchada. El hombre murió por los golpes y la mujer quedó con lesiones en el hospital. Es cierto, la violencia en ocasiones nos rebasa, pero no sabemos si realmente sirve de algo el ojo por ojo…

Síguenos en:

www.ensaladadegrillos.com

@EnsaladadeG

@LaNeta

3MinutosInforma

EnContrastes

LaPortadaCh

Nau.Mx

HoyEnChiapas

EsferaPublica.Mx

InformativoChiapas

Chiapas24/7