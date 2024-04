Ensalada de Grillos: El día está cerca

Ciro Castillo

Millones de anuncios por televisión, radio, Internet, bardas y espectaculares y mucha gente todavía se pregunta por quién votará el próximo 2 de junio.

Faltan menos de 45 días para uno de los procesos electorales más grandes en la historia de nuestro país y un importante sector social ni siquiera identifica a las y el participante.

¿Quiénes son pues los que están jugando para la Presidencia? Me dijo una señora, no hace mucho y acompañó su expresión con: ¡ah, ella es la candidata de Obrador!A Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que lleva años “en campaña”, todavía no la terminan de identificar, como alguien independiente, sino íntimamente ligada al fundador de Morena.

A Xóchitl Gálvez, aunque ella misma se asume como una candidata ciudadana que no se ha afiliado a ningún partido político, la ligan con facilidad al PRI y al PAN, dos institutos políticos muy desprestigiados, sobre todo el primero.

Jorge Álvarez Máynez ha logrado tener un repunte en redes sociales y lo presume; sin embargo, eso no será suficiente para una sorpresa en las urnas.

Si el 62 por ciento del padrón de electores sale a votar se va Morena, expresó Xóchitl Gálvez en una entrevista para El Universal, tratando de generar una idea de victoria.

Claudia Sheinbaum, salvo porque hace unos días en Sinaloa le dio por bailar y casi termina en el piso, ha seguido el guión al pie de la letra. Se trata de no cometer errores.

Entiende perfectamente que sus números le alcanzan para vender holgadamente, a menos que sí, como dice la candidata opositora, la gente se volcara el 2 de junio y arrasara contra Morena y aliados.

Claudia, quien este fin de semana recorrerá cuatro municipios de Chiapas, poco a poco ha dado visos de su propia idea de nación, pero sigue apegándose a la expresión de que ella dará continuidad a lo ya hecho por AMLO, quien sigue en una abierta campaña.

Cuando el día se acerca, todo hace suponer que Morena, como lo tuvo en su momento el PRI y el PAN, tendrá la oportunidad de gobernar a México dos sexenios al hilo.

De ellos y de nadie más que de ellos, los protagonistas del próximo gabinete federal, depende que la gente crea un poco más en las promesas de los políticos. Y cómo se logra eso: ofreciendo y cumpliendo. Dando resultados…

El traslado

Claudia Sheinbaum recorrerá al menos seis municipios de Chiapas este fin de semana, pero, sin duda, el trayecto que causará expectativa entre los medios de comunicación y quienes conocen la situación de la entidad será el viaje de Comitán a Motozintla, el domingo, pasando por Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera y Chicomuselo, una zona que ha estado “caliente” en los últimos dos años.

A pesar de que seguramente irá perfectamente custodiada y contará con la “guía” de Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a la gubernatura del estado, quien ya ingresó a esa zona, la abanderada de Morena, Verde y PT, seguramente logrará percibir la situación que se vive en esa región de la entidad, igual que en otras del país.

No faltará, aunque todo estará perfectamente cuidado, que alguien le cuente cuál es la realidad y el clamor de parte de los sectores sociales; lo único que piden es que haya paz para transitar y para vivir.

Quizá, con un poco de suerte, lo que vea y escuche Claudia Sheinbaum (lo mismo pasa en otras partes del país, incluso desde tiempo antes) la lleve a dar un giro a la estrategia de seguridad en el país, la cual, hasta ahora simplemente no ha dado los resultados esperados.

Es cierto, se trata de atender las causas, pero también de ser firme en la aplicación de la ley e impedir que la impunidad siga cabalgando en el lomo de un caballo….

Coincidencias

Aunque dicen que no existen las coincidencias, el domingo, mientras Claudia Sheinbaum cierre su gira por Chiapas, la opositora Xóchitl Gálvez iniciará su recorrido por la entidad, en Tapachula.

Se sabe que entre el 22 y el martes 23 tendrá actividades en Huixtla, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez.La abanderada de la oposición tiene mucho qué hacer en Chiapas, donde simplemente el PAN y el PRD no pintan.

En contraparte, aunque el PRI todavía tiene estructura, su dirigencia no aporta mucho a una campaña que, al menos en esta entidad del Sur de México, está muy fría…

Aderezos-

Qué tendrá en mente Andrés Manuel López Obrador al impulsar, cuarto para las 12, una reforma que permitiría a su gobierno hacerse de 40 mil millones de pesos que obtendría de recursos de Afores de personas de más de 70 años que no las han hecho efectivas.

Él y sus allegados juran y perjuran que no están expropiando el dinero de particulares; sin embargo, el mensaje que ha llegado a muchos mexicanos, aunque tiene algo de político, es lo contrario…

-La hoy aspirante a diputado federal, Rosy Urbina, quien estuvo a punto de quedarse como el perro de las tres tortas, debe checar lo que están haciendo sus huestes en la presidencia municipal que estuvo a su cargo y checar lo que están haciendo en su nombre. La falta de palabra, en política, hace mucho daño. Veremos…