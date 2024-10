Ensalada de Grillos: El beneficio de la duda

Ciro Castillo

No podemos cerrar los ojos ni desviar la mirada: el mayor reto del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo es el de la seguridad.Ella no lo dirá porque es leal a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, este fue el frijol en el arroz en el sexenio pasado, cuando la cifra de homicidios (con datos oficiales) casi llegó a los 200 mil.

Lo expresó el mismo expresidente en su momento: no puede haber cuarta transformación si no hay logros en seguridad. Lo mismo ahora: no puede haber segundo piso de la 4T si no se registran avances en la materia, la cual contamina a otro sin número de actividades económicas como el turismo, el comercio y el campo.

Ahora bien, tampoco podemos pedir resultados a corto plazo, si no los hubo en los últimos tres sexenios con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. No hay varita mágica.

En esta materia, de la mano del hombre de confianza, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un ataque armado en su contra, Claudia Sheinbaum presentó su estrategia y por ahora habremos de darle el beneficio de la duda…

Cuatro ejes

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quizá uno de los funcionarios de los que más resultados se esperan y en el que más esperanzas se han puesto, presentó este martes la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.Durante la ahora llamada “Mañanera del Pueblo”, el funcionario informó que la estrategia se enfocará en cuatro ejes de acción para mejorar la seguridad pública, dos de los cuales prácticamente son la continuidad de lo hecho el sexenio pasado: En el eje de atención a las causas, el funcionario afirmó:

“Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas, desigualdad y generando oportunidades”.

El hombre que sobrevivió a un ataque armado en junio de 2020 en Ciudad de México, cuando le dispararon en más de 400 ocasiones, consideró que esta estrategia evitará que los jóvenes sean “atrapados” por los grupos criminales, aunque, aquí sería interesante analizar cuáles han sido los efectos de los programas enfocados en reducir, por ejemplo, la desigualdad y la pobreza.

El segundo eje, el cual también comenzó en el gobierno de AMLO, tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional, dentro de la Secretaría de Defensa, “mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo, profesionalismo”.

La pregunta aquí, aunque, insistimos, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿tendrá margen de maniobra Omar García Harfuch, cuando el mando está supeditado al Ejército Mexicano?

Hasta ahora, la Guardia Nacional ha tenido, efectivamente una gran expansión y ha cubierto casi todo el territorio nacional, aunque habría que ver sus resultados.El tercer eje, el cual parece ser, a nuestro juicio, el más importante, tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.

“No se trata sólo de reaccionar, sino también anticiparse a ellos usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas”, indicó García Harfuch, quien cuenta con todo el respaldo de Claudia Sheinbaum.

Este eje incluye la creación de una subsecretaría que, insistimos, sería uno de los pocos cambios que hasta ahora son visibles. Falta ver todavía el detalle de esta instancia, así como los recursos con los que contará.

El último y cuarto eje, se refiere a la coordinación y también se considera clave porque, dijo el funcionario, “la seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada, es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta”.

Aunque también habrá que revisar el detalle, los gobiernos estatales y municipales, claro que con recursos y capacitación, deben formar parte de la estrategia de seguridad, sin embargo, hasta ahora muchas corporaciones ya están infiltradas por la delincuencia y habrá que medir el grado de “cooperación”

…Aderezo

-Horas duró en el cargo el titular de la Policía Municipal en San Cristóbal de Las Casas, Rafael Eduardo Castro, un completo desconocido para los habitantes de “coletolandia”.

La alcaldesa Fabiola Ricci Diestel tomó la decisión que aún no ha sido plenamente explicada.

Se dijo que porque el funcionario no acudió a la zona donde un hecho violento sucedió, con fatales resultados, como la muerte de un elemento de la corporación municipal.

Sea cual sea el motivo que llevó a la presidenta municipal a la determinación, ojalá que el tiempo le brinde la razón, por el bien de los habitantes de esa turística ciudad.

Algunos hicieron fiesta por el hecho y otros hasta se burlaron. Todos podemos equivocarnos y cambiar de opinión, mientras sea para mejorar…

