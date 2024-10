Ensalada de Grillos: Doble festejo

Ciro Castillo

El festejo del cumpleaños 47 de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas, comenzó el sábado, tras una reunión con prácticamente todos los que integrarán su gabinete en el sexenio 2024-2030.

Sus más cercanos, entre ellos sus hijas y su esposa, le partieron un pastel de pre cumpleaños.

El Jaguar Negro, quien aseguró que su gobierno se caracterizará por un humanismo transformador, se veía que gozaba cada momento, de esos que la vida nos regala. Hizo lo mismo, ya en domingo, pero solamente con sus tres hijas y esposa; más pastel y alegría.

La “fiesta” seguiría este mismo domingo 13 de octubre, cuando el comiteco se aprestaba a presentar a una parte de su gabinete. Al final fueron seis cargos y tres subsecretarías en Agricultura. El resto los irá soltando de a poquito.

Al estilo de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, irá presentando por bloques a los hombres y mujeres que le acompañarán en el sexenio, donde, según sus propias palabras, transformar es el objetivo, que a su vez conlleva una gran responsabilidad.

A las 14 horas, en el hotel Marriot, al Poniente de Tuxtla Gutiérrez, el exsenador de la República presentó a piezas clave de su gestión, quizá los que más entrarán en el proceso de entrega-recepción que ya comenzó formalmente, el cual se antoja, suave y terso, por el buen entendimiento que han mostrado Eduardo Ramírez y Rutilio Escandón Cadenas, gobernador entrante y saliente, con estilos distintos, pero formales.

Antes, ERA se dio tiempo de ir a misa de 12 horas a la Catedral de San Marcos, para agradecer por su cumpleaños, pero también por esta oportunidad que tiene en sus manos, la cual, genera mucha esperanza (no exageramos) entre millones de chiapanecos.

Vestido de guayabera blanca, se dejó querer por los asistentes a misa, quienes le desearon parabienes por su cumpleaños, pero también por el encargo que está por comenzar en diciembre, el cual no es tarea sencilla.

No faltaron las selfies, los apretones de mano y toda serie de deseos para el hombre que ha ofrecido comenzar una “nueva era” para un estado como Chiapas, siempre difícil de gobernar…

Primeros nombramientos

Como se había previsto, pasadas las 14 horas y después de la misa de 12 horas en Catedral de San Marcos, Eduardo Ramírez Aguilar anunció a una parte de su equipo que le acompañará en el sexenio 2024-2030.

Dijo que se guardará los demás nombramientos para eventos que realizará en otras regiones del estado como Tapachula y los Altos, porque “también vienen cosas buenas” para esas zonas de la entidad chiapaneca.

En la Secretaría general de Gobierno, que ahora tiene el agregado de Mediación, aparece Patricia Conde Ruíz, una mujer de todas las confianzas del mandatario, pero además, alguien que le ha acompañado en las buenas y en las malas.

Dando lugar al empresariado, en la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Hacienda, aparece Manuel Pariente Gavito, un conocido por la comunidad tuxtleca, sobre todo.

En la Secretaría de Movilidad y Transporte fue designada Albania González, a quien personalmente no conocemos.

Como Secretario de Economía fue designado Luis Pedrero, un joven empresario hotelero, quien ya había alzado la mano con anterioridad para este cargo y ahora tiene la oportunidad de demostrar que desde la iniciativa privada también se puede aportar para la administración pública. Nunca será lo mismo ver los toros desde fuera del corral que desde el ruedo.

En la Secretaría de Infraestructura, que deja de ser Secretaría de Obras Públicas, fue nombrada Anakaren Gómez Zuart, actual dirigente de la CMIC, quien ha tenido un ascenso tremendo en el gremio que antes estaba dominado por hombres.

En la Secretaría de Agricultura y ahora no se pueden quejar los hombres y mujeres del campo, pues fue designado el ganadero Marco Antonio Barba, un viejo conocido de la región Norte de Chiapas. Será su propio gremio quien juzgue su actuar.

En esta secretaría, Eduardo Ramírez, visiblemente emocionado (así lo confesó en la rueda de preguntas y respuestas), adelantó tres nombramientos de subsecretarías: De Agricultura, Darinel Alvarado Villatoro; de ganadería, Tito Albores y de Pesca, Judith Torres Vera…

Esperanza

Un tema que mueve a todos y con el cual, el comiteco fue cauto, es el de la seguridad o, al revés, de la inseguridad.

Hay zonas convulsas, aceptó, a las que en su momento irá, como lo hizo en campaña, “pese a las amenazas”, soltó, de forma reveladora.

Aunque los reporteros, siempre quisquillosos quisieron sacar prenda, expresó que por lo complejo de la situación debe ser cuidadoso. Hasta ahora es un secreto quién será el titular de Seguridad y el nuevo Fiscal del Estado. Por algo será.

Pidió paciencia, sobre todo a quienes tienen esperanza de que con su gestión y, claro, con el apoyo de la federación, puede haber cambios en la materia.

El próximo mandatario dijo cosas interesantes, como el hecho de que al cargo llega sin compromisos y por tanto, no habrá pago de favores en áreas como obras públicas, ahora denominada Infraestructura…

