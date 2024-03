Ensalada de Grillos: Desguindados

Ciro Castillo

La palabra “desguindar” o “desguindarse” es un americanismo que, en la actualidad se utiliza poco, pero su significado tiene qué ver con alguien que se baja o es bajado. De un caballo en movimiento, por ejemplo.

De un tren, del tren guinda en el que la gran mayoría de los políticos quieren estar trepados en la actualidad.

Bien vale la pena aplicar esta palabra usada todavía en el campo, para referirnos a cientos de personajes que aspiraban a convertirse en candidatos de Morena a más de 100 presidencias municipales que estarán en juego el próximo dos de junio en Chiapas, sin contar las diputaciones locales, además de cargos para integrar los ayuntamientos, como regidores, entre otros puestos.

Como se había previsto, el partido con el que casi todos quieren, Morena, la hizo “cansada”, y agotó los tiempos para definir a las mujeres y hombres que competirán por las alcaldías.

En muchos casos, parece ser que tienen amplias posibilidades de triunfo, aunque en otros, enfrentarán a buenos prospectos del PVEM, del PRI y quizá del naciente Redes Sociales Progresistas.

Es obvio que, en este camino hay vencedores y vencidos. Hay alegres y acongojados. Hay gozo y hay heridas.

Por supuesto, quienes no fueron favorecidos con “el palomeo”, cuyo origen ya no se sabe con certeza, estarán molestos porque fueron tirados de un caballo en movimiento, porque les quitaron el color de moda, el guinda, porque fueron “desguindados”…

La capital

Un Ángel para Tuxtla es el eslogan que el exsecretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, acuñó para buscar ser postulado por Morena a la presidencia municipal de la capital chiapaneca y lo consiguió.

Quien le dio amplia batalla y es digno de mencionar, fue el también extitular de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, quien tras ser un funcionario de oficinas, salió a las calles a ganarse un lugar y estuvo cerca de conseguirlo.

Pero Ángel Torres, quien además había sonado para la gubernatura, llevaba un trecho andado o trotado, haciendo alusión a que es un aficionado a las carreras pedestres y al Trail.

El nacido en Tuxtla Gutiérrez, hijo de maestra, tenía la bendición de Palacio Estatal, pero, además, cuentan, tiene buenas ligas con el ahora candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar.

Otro factor que influyó en su postulación es que el funcionario hizo brillar su cargo, cuando estuvo al frente del DIF estatal y en la titularidad de Obras Públicas, pese a que le quisieron enquistar problemas como el atraso en la terminación del Paso a Desnivel de la Torre Chiapas.

Torres, quien en su momento laboró para Pemex, cosa que no es menor, aseguró en entrevista con Ensalada de Grillos que, una de los principales valores que tiene y enarbola es la palabra.

La gente quiere que cuando un político (él no se asume como tal) empeña su palabra, la cumpla. Que diga la verdad

…Yamil Melgar

Otra de las joyas que estaban en disputa en el proceso interno de Morena es Tapachula, y el ganón es Yamil Melgar Bravo, quien hace poco era el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado.Yamil, quien en ocasiones ha sido minimizado por la figura de su hermano, Luis Armando, quien ahora mismo compite por una curul en el Senado de la República, es un político sobrio y hasta cierto punto alejado de los reflectores.Hombre de familia y de buen trato (cuando se le conoce en corto) está llamado a convertirse en candidato a la alcaldía de la Perla del Soconusco, uno de los municipios más sonados en Chiapas y en el país, principalmente porque ahí se asienta gran parte del fenómeno migratorio.Siempre dicen que Tapachula es la capital económica del país, junto con toda la región Soconusco, pero ahora mismo es punto de entrada de oleadas de migrantes que implican un gran reto para quien la gobierne.Yamil ya tiene tablas en la administración pública, pues ha sido delegado del Trabajo y del Seguro Social, por lo cual no tendrá problema en caso de salir airoso el próximo 2 de junio.Por ahora, quizá, su principal mérito ha sido la sobriedad y el cabildeo, a diferencia de la alcaldesa con licencia de Tapachula, Rosa Irene Aguilar, quien se quedará como el perro de las dos tortas…Aderezos-Además de la lista de aspirantes a una alcaldía también fue lanzada la de candidatos a una diputación local y destaca la elección de Marcela Castillo Atristain, una aguerrida regidora tuxtleca, quien también sonaba para la Cámara Baja, pero dará batalla en el distrito uno. Sin duda una buena carta para el tema de género, pero también porque es alguien que se ha forjado su camino con esfuerzo propio…-Por otro lado, una designación que no ha de haber caído muy bien en San Cristóbal es el caso de Juan Salvador Camacho Velasco, quien competirá por el distrito cinco. El primo del exgobernador Manuel Velasco siempre ha sido visto como un oportunista y fuereño que no representa a los habitantes de esa zona del estado. En fin, veremos…