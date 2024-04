Ensalada de Grillos: Debatitlán

Ciro Castillo

Por estrategia o porque así somos los mexicanos (nada nos gusta), se ha hablado más del post debate presidencial del domingo, que del propio hecho en sí.Fueron las protagonistas principales quienes se encargaron de tundir al árbitro electoral, es decir, al INE, quien, en efecto, es responsable de errores técnicos que ocurrieron, pero se puede “lavar las manos” porque contrató a una empresa, se supone especializada.

Que si el cronómetro que medía los tiempos de respuesta de las candidatas y el candidato tuvo fallas. Que si las tomas fueron planeadas para dejar en mal a la aspirante opositora.

Que si los protagonistas no tenían un monitor para verse y por eso Xóchitl presentó de cabeza un mapa. Que si Jorge Álvarez Máynez, de MC, se la pasó sonriendo.

Que si hubo un área VIP que fue ocupada por consejeros electorales. Que si fueron muchas preguntas hechas a los debatientes y estos no tuvieron tiempo de responder. Que si por qué eligieron esas preguntas que supuestamente envió el público.Bueno, hasta Andrés Manuel López Obrador siendo AMLO se metió al post debate, al decir que nadie reconoció los logros de su sexenio y que las preguntas estuvieron diseñadas para atacar a su gestión.

Ahora hasta quieren que el siguiente debate garantice que haya debate, y para ello tendría que cambiar el formato, aunque, los organizadores argumentan que sí, en efecto, el siguiente episodio será diferente porque así estaba planeado…

Cortinas de humo

En realidad, nos parece que todo este “debatitlán” que hubo después del primer round del domingo fue una cortina de humo montada a propósito por los participantes y sus equipos.

Había que buscar un “chivo expiatorio” porque los participantes cometieron errores, pero además porque se tocaron temas que es mejor que pasen inadvertidos porque estamos a pocas semanas de los comicios.

Es cierto, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum cruzaron acusaciones, pero fueron sin un fundamento real y sin “apuntillar” donde realmente doliera.

También es verdad que el formato del debate afectaba un poco en las respuestas, pero los tres participantes no supieron decir cómo le harán para fundamentar sus promesas de campaña.

Claudia Sheinbaum, sobre todo, porque se sabe ganadora y así lo indican las encuestas, fue a lo que tenía que ir: a cuidar su ventaja.

Xóchitl Gálvez lo intentó, pero no le alcanzó. De hecho, y coincido con otros analistas, no pareció la misma de antes y, claro, para no quedar en mal, ella y su equipo señalaron al INE.

Jorge Álvarez Máynez, quien presumió haber crecido en redes sociales como Tik Tok, tras el “agarrón”, sabía que poco podía hacer en dos horas para conquistar a un electorado que parece haber ya tomado su decisión y prefirió una sonreír mucho (él dice que de forma espontánea) para al menos entrar en la mente del electorado con una serie de memes que dedicaron a su persona.

Claudia, no lo puede esconder, es la candidata oficial y, así como puede presumir logros, también tiene que cargar con la forma de gobierno instaurada por AMLO.

Xóchitl, no podría ser de otra manera, está cargando con el desprestigio del PAN, del moribundo PRD, pero sobre todo del PRI.Por ahora, a esperar el segundo round y ojalá sepamos más de cómo le harán las y el candidato para sacar del agujero en que se encuentra México en varios aspectos, a pesar de que somos una gran nación…Desfile ante CEMPor cierto que, entre miércoles y jueves, los tres aspirantes a gobernar México desfilaron ante la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde fue evidente que Claudia Sheinbaum acude porque es políticamente correcto, pero no coincide en las visiones que tienen los obispos ahí agrupados.

El tema seguridad es el que más escozor causa a la candidata de Morena, Verde y PT, pues los líderes católicos no han callado y, al contrario, han denunciado situaciones que ocurren en varias partes del país.Incluso, han pedido que el gobierno de AMLO evalúe la estrategia que se sintetiza en “abrazos no balazos”.Fue ahí, en este tema donde Xóchitl Gálvez, sacó jugo a su reunión con los jerarcas, pues dijo que muchos están siendo perseguidos.Es evidente que las organizaciones religiosas influyen entre sus feligreses y pueden influir en los comicios. La pregunta es: ¿a qué lado inclinarán la balanza y qué tanto la podrán inclinar el próximo 2 de junio?

Aderezos

-El “Jaguar Negro” no para de caminar Chiapas y una expresión que personalmente nos llamó la atención fue hecha durante su visita a los municipios indígenas. Por mis venas corre sangre indígena y mestiza, afirmó, tras ofrecer que reivindicará a los pueblos originarios, los cuales, han avanzado, pero siguen viviendo en el atraso…-Y hablando de “morenos”, quien también no deja de estar presente, a pesar de que las campañas oficialmente comenzarán en los primeros días de mayo, es el ahora coordinador de Morena en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres.

Hace unos días, mientras caminaba en una de las calles del barrio Colón, este tecleador lo vio a la distancia, bajó su cristal y lo saludó. Claro, está en campaña, pero el exfuncionario muestra mucha empatía con la gente…