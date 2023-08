Ensalada de Grillos: De dos aguas

Ciro Castillo

Agarrá tu mudo, diríamos en Chiapas. Marcelo Ebrard acusó guerra sucia contra su persona y su familia. También, dijo, un acarreo monumental.

Sin embargo, el aspirante presidencial, a quien los analistas lo ven más tirado hacia una política de centro, fue más allá y puso sobre la mesa: hay de dos aguas, yo o Claudia Sheinbaum.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México, desde el principio, ha tratado de marcar diferencia y metido presión, pero, en esta ocasión pareció echar toda la carne al asador.

O es ahora o nunca, pareció ser la idea del excanciller, quien apenas la semana pasada estuvo en Chiapas.Se fue contra la puntera, Claudia Sheinbaum, quien sigue siendo, según la mayoría de las encuestas, la que más simpatía tiene dentro y fuera de Morena, además de que cuenta con “el cariño” de Palacio Nacional.

La acusó de “un acarreo nunca antes visto” y, aunque ella no quiso ponerse a las patadas y solo se concretó a decir que no atacará a sus compañeros de contienda, “El Carnal” no se guardó nada.

Dijo también que hay una simulación de parte de la dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado, quien horas más tarde rechazó tales dichos y aseguró que han sido imparciales.

“En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigadeos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación”, soltó Marcelo, quien se llevó “entre las patas” a la Secretaría del Bienestar, quien, obviamente no se maneja sola.“Mañana entramos a la etapa decisiva, hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de la gente.

No hay más”, dijo, a horas de que se definiera cuál casa encuestadora hará los sondeos que definirán al coordinador de defensa de la 4T y a la postre, candidata o candidato presidencial.

A Marcelo, quien estaba trepado en un templete a cuyas espaldas quedaban dos imágenes, la suya y la de Claudia, se le miró decidido, como aquel que sabe que no tiene ya nada qué perder o aquel que aunque sea algo debe ganar.

Algunos especuladores se atreven a decir que la conferencia de 15 minutos, sin preguntas y respuestas, es ya una ruptura y lo ponen hasta de candidato de Movimiento Ciudadano; sin embargo, la moneda sigue en el aire…Respuestas

Mientras aspirantes a heredar la bandera de la 4T que dejará AMLO en septiembre de este año (según ofreció en una de sus mañaneras) la dirigencia nacional del Morena tuvo que salir al quite. Mario Delgado, dirigente guinda y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, afirmaron que han actuado de forma imparcial y transparente en la interna.

En tanto Manuel Velasco alcanzó a decir “tímidamente” que Marcelo Ebrard quiere hacer un circo mediático, la cúpula morenista emitió una carta en la que llama a cerrar filas.

«La dirigencia nacional de Morena ha actuado de manera imparcial y transparente, conforme a nuestro Estatuto y al mandato del Consejo Nacional”, dice el documento, mientras que Ricardo Monreal rechazó que haya una ruptura.“…se han escuchado y atendido las observaciones y preocupaciones de la y los aspirantes, haciendo un llamado permanente a la unidad, la congruencia y al respeto del acuerdo del Consejo Nacional», prosiguió Morena, sin faltar la picardía de Gerardo Fernández, personaje que calificó de arrogante y prepotente al excanciller.

«Esto nunca se ha tratado de una lucha por cargos o candidaturas. Es mucho más que eso, es un proceso para definir el relevo de un dirigente que ha iniciado la Cuarta Transformación…”, agregó la misiva guinda, uno poco en coincidencia con Adán Augusto, quien criticó que Marcelo deje fuera a los demás, incluyéndolo a él y solamente ponga sobre la mesa dos sopas.Dijo, recordando las aventuras de Kalimán, que algunos compañeros andan nerviosos.

“Así que prudencia, paciencia y mucha calma, no hay que desesperarse. En mi pueblo dicen un dicho que aquí se lo voy a repetir. Dicen: ‘No hagas bulla cuando la gallina es tuya’”, remató el tabasqueño, al que muchos aún miran como “el tapado” y factor de equilibrio…

Aderezos-

Desde el terruño, quien le puso más leña a la hoguera, fue Pío López Obrador, nada más y nada menos, el hermano del Presidente de la República.

Expresó en un video que existe una operación de Estado a favor de Claudia Sheinbaum (sin mencionar su nombre) y dijo que se están haciendo marrullerías como en los tiempos del PRI de los 80’s…

-Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, ha apurado el paso en su aspiración de ser candidato de Morena a la alcaldía tuxtleca.

En conjunto con la Secretaría de Igualdad de Género, presentó los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo en Chiapas, algo que le viene bien a ese sector…

-El doctor Pepe Cruz no baja el ritmo. Atendiendo a la premisa de que la mejor carta de presentación es el trabajo, continúa haciendo lo suyo al frente de la Secretaría de Salud, en espera de que sea él quien brinde continuidad al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas…