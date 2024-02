Ensalada de Grillos: De celulares y filtraciones

Ciro Castillo

Es obvio. Las narices del Tío Sam están metidas en el proceso electoral sucesorio en México, como era de esperarse.La idea se ha hecho más evidente a partir de los ataques directos contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde medios internacionales.

La más reciente riña del fundador de Morena fue con el prestigioso diario de los Estados Unidos The New York Times, quien publicó un artículo en el que dejaba nuevamente abierta la posibilidad de que el tabasqueño recibió financiamiento de la delincuencia organizada en 2006, no para su bolsillo, pero sí para su campaña que duró 18 años.

El “error” que cometió la corresponsal del diario yanqui, si lo queremos ver de esa forma, fue enviar una carta a Palacio Nacional, intentando tener una postura oficial antes de sacar la publicación.

En términos periodísticos fue lo correcto, pero conociendo como es el pensamiento de AMLO y cómo es su trato con la prensa que, él considera, está en su contra, fue un desliz.

Desde su conferencia matutina en la que también él ha lanzado acusaciones, muchas sin fundamento, exhibió la carta de la periodista, pero no solo eso, mostró su número telefónico, lo que le valió una andanada de críticas porque los defensores de la libertad de expresión consideran que se pone en riesgo a la periodista.

Y quizá sí hay razón, principalmente por los problemas de inseguridad que se viven en el país.

La primera respuesta de TNYT vino de inmediato, pues en cuanto AMLO difundió el número telefónico de la periodista, el artículo fue lanzado a las redes.

La cosa se puso tan caliente que la plataforma de videos Youtube bajó la conferencia mañanera del Presidente de México del jueves 22 de febrero, bajo el argumento de que infringió las políticas de la empresa de streaming.

Algo así como que se cometió bullying desde esta conferencia matutina, el medio de comunicación más eficiente que ha encontrado un mandatario en el país y quizá en el mundo.

Pero como la cosa sigue creciendo, el sábado, AMLO condenó la supuesta filtración en redes sociales del número telefónico de su hijo Andrés y más tarde, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial, dijo haber sufrido de lo mismo.

La realidad es que el Presidente, colmilludo como es, le sacará raja a este tema, pues meterá en la gente la idea de un interés injerencista de parte de Estados Unidos y sus agencias, como la DEA.

La otra realidad, mientras el país se aproxima a un proceso electoral “gordo” y complejo, además de que enfrentamos fuertes problemas de inseguridad, perdemos el tiempo discutiendo asuntos como el número celular de ciertas personas…

Rugidos guindas

Desde el jueves se lanzaron algunas invitaciones para acudir este domingo al Auditorio Belisario Domínguez, de Comitán, donde Eduardo Ramírez Aguilar recibiría su constancia como el candidato oficial de Morena.

Es este el primero de siete actos que “el Jaguar” tendrá con los partidos políticos que lo postularon, pero fue el “guinda” el más esperado y festejado.

Hace todavía semanas este escenario sonaba bastante complicado, aunque no por ello imposible.

Había varios que por completo habían apostado a otros personajes como Zoé Robledo, en su momento y Sasil de León, después, seguros de que el comiteco que estaba entonces en funciones de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República se quedaría de nuevo como el chinito, milando.

Si “el Jaguar” había tenido que apechugar el sexenio pasado por qué no habría de suceder lo mismo.El tema de la cuota de género parecía que se imponía por ser “políticamente correcto”, pero, además, porque parecía haber tremenda cargada.

Solo algunos no dejaron de creer en la huella del “Jaguar” y hoy están en los cuernos de la luna, pues, aunque los comicios todavía serán, el arroz parece estar puesto en la sartén y a punto de cocinarse.

Lo visto en Comitán, con la entrega de constancia guinda para ERA, aunque lo abordaremos en la siguiente entrega, por supuesto que estaba cantado. Iba a ser una fiesta.

No se necesitaba estar ahí para imaginar la crónica…

Aderezos-

El domingo parecía ser cuestión de horas para que se definiera quiénes serán los candidatos a las presidencias municipales de Chiapas, por Morena.

Comenzó a circular desde temprano una lista que parecía obvia pero no era todavía oficial. Ángel Torres para, Tuxtla Gutiérrez; Rosy Urbina, para Tapachula; Emmanuel Cordero, para Comitán; Fabiola Ricci Diestel, para San Cristóbal de Las Casas; Límbano Domínguez, en Chiapa de Corzo y Francisco Álvarez, para Palenque.

Insistimos, hasta ayer no había una lista oficial, pero la filtrada parecía bastante aproximada a la realidad…

-El asesinato del director de la Policía Municipal de Berriozábal, quien primero fue secuestrado junto a dos personas, y luego abandonado sin vida en Tuxtla Gutiérrez, es una nueva llamada de atención.

