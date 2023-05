Ensalada de Grillos: Coahuila

Ciro Castillo

Las dirigencias nacionales de los partidos Morena y Verde Ecologista hicieron el ridículo este fin de semana en las elecciones de Coahuila, pues anunciaron un acuerdo “de facto” para el domingo 4 de junio; sin embargo, el candidato Lenin Pérez les dijo que no.

En una evidente desesperación porque el senador Armando Guadiana no ha logrado conectar con el electorado coahuilense (priista de hueso colorado), las cúpulas guinda y verdecologista se pusieron de acuerdo.

Mario Delgado y Karen Castrejón, dirigentes de Morena y el PVEM, salieron a anunciar la declinación en favor del senador del sombrero, quien va muy en desventaja con respecto al candidato del PRI, Manolo Jiménez.

En la rueda de prensa estuvieron la secretaria General morenista, Citlali Hernández, además del senador del Verde, Manuel Velasco Coello, quien, a juzgar por su cara compungida no estaba muy contento que digamos.

Si bien le alzaron el brazo a Armando Guadiana, todo parece indicar que la declinación obedece a una presión de parte de Morena, quien advirtió al partido del tucán: o van con nosotros ahora o no hay alianza en 2024.

Lo mismo podría pasar en las próximas horas con el Partido del Trabajo (PT), quien con todo y que Ricardo Mejía Berdeja ha salido “muy gallito”, también corre el riesgo de quedar fuera de la coalición en 2024.

El PT, cuyo candidato fue descalificado feamente desde la mañanera, nunca han sabido ganar nada más que en su oficio de “rémoras” y de venderse al mejor postor.

Así que, más les vale que rectifiquen ahora…

Mario Delgado

El mismo sábado los involucrados en esta pifia política, en la que solamente utilizan la aritmética, Mario Delgado, dirigente de Morena, afirmó que solo yendo juntos podrían derrotar al PRI en Coahuila, quien llegaría a los 100 años gobernando esta entidad.

“No tiene ninguna posibilidad el candidato del Verde y del PT… Lenin Pérez trae un 7.6 en las preferencias electorales…”, dijo el dirigente guinda.¿De qué lado de la historia se quiere poner el Partido del Trabajo? ¿Quiere ser cómplice del PRI o efectivamente se suma a Armando Guadiana?, dijo en una entrevista para Telefórmula con Óscar Olguin.

“No debe ser una cuestión de personas y de ego si no sumar a la transformación que vive México.Ahora se está definiendo quién realmente va ir con nosotros para 2024.Esperemos que la gente salga a votar masivamente por Morena este 6 de junio en Coahuila y Edomex”, agregó Delgado.

Manuel Velasco

“Nosotros hemos establecido una alianza con Morena y en particular con AMLO, desde septiembre de 2018. Fue una alianza legislativa en ambas cámaras y por ende hemos tenido coaliciones en 2021 y en otras elecciones a Gobernador.

Hemos ganado el 90 por ciento de las elecciones a gobernador en las que hemos competido juntos, aunque hubo casos como en San Luis Potosí donde solo fuimos con el PT”, justificó después Manuel Velasco, en el mismo medio, la declinación partidista en Coahuila.

Aclaró que, aunque la dirigencia nacional del PVEM declinara a favor de Armando Guadiana, Lenin Pérez también es candidato de Unión Democrática de Coahuila, un partido local, y por tanto podría seguir siendo candidato de ese instituto político.

“Se está fragmentando el voto el Coahuila en el voto opositor”, advirtió Velasco Coello, quien al ser cuestionado respecto de qué pidieron a cambio de la declinación, respondió:

“No se ha iniciado ninguna negociación con la dirigencia de Morena para 2024, ninguna posición”…

Aquí nadie se raja

Lenin Pérez, también en declaraciones radiales y en una carta publicada en sus redes sociales, insistió en que él no se baja de sus aspiraciones, aunque de acuerdo a las encuestas lleva las de perder.

“Tengo una trayectoria de 25 años en política… he vivido y he visto de todo, estas practicas no me asustan ni me intimidan, por el contrario, me fortalecen y me convencen cada día más de que Coahuila necesita un cambio, necesita políticos con ideales, honestos y congruentes”, dijo Lenin Pérez…

Aderezos…

-Organizaciones de Derechos Humanos han pedido la intervención de la federación, la única que puede poner cierto orden, en varios municipios de la región fronteriza donde hay una disputa entre grupos de la delincuencia organizada…

-Sigue la pugna entre quienes defienden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los que la rechazan, azuzados desde la conferencia mañanera.

Andrés Manuel López Obrador no quitará al dedo del renglón y seguirá su ofensiva contra el Poder Judicial porque le reditúa políticamente…

-La CNTE, el brazo más radical del magisterio mexicano ha comenzado a confrontarse con la federación en la recta final del sexenio. Ha hecho pronunciamientos en Chiapas y en Oaxaca maestros chocaron con granaderos…

Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7En Twitter: @EnsaladadeG