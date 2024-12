Ensalada de Grillos: Buen sabor de boca

Ciro Castillo

El lunes, gracias a una invitación de Eduardo Grajales, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Educación, este tecleador acudió a un conversatorio encabezado por el escritor Natalio Hernández Xocoyotzin en la Librería José Emilio Pacheco.

El también poeta náhuatl dio, bajita la mano, una sacudida a quienes acudimos al encuentro en el que también habló de su libro “Del indigenismo al humanismo”.

Dejó manifiesto su contento por la asunción al poder de Eduardo Ramírez Aguilar, quien pronunció el domingo un discurso efusivo en el que convocó a todos a dar paso a la Nueva ERA y ponerse a trabajar.

Natalio, maestro bilingüe y defensor del indigenismo durante décadas, exhortó a los presentes a hacer suya la tarea de exaltar las distintas lenguas que predominan en territorio chiapaneco y no estar esperando a que venga un “salvador” que todo lo puede y que todo lo va cambiar.

Resaltó, del nuevo mandatario de origen comiteco, la importancia de promover conceptos como la “Chiapanequidad”, la cual, no es más que la oportunidad de que todos nos sintamos orgullosos de lo que somos.

Puso como ejemplo a Tuxtla Gutiérrez, un territorio con presencia zoque hace más de 2 mil años, de cuyas raíces quienes vivimos en este lugar deberíamos estar con la frente en alto y de esta manera dar paso a la “Chiapanequidad”.

Qué hacer para que los estudiantes de una Telesecundaria en el municipio de Ocosingo no pierdan su identidad y sean seducidos por tanta tecnología que hay en la actualidad, planteó un maestro al escritor, quien está a favor del multilingüismo.

Este, ágil y contundente, recomendó promover actividades en su idioma natal, por ejemplo, cantar el himno nacional mexicano en su lengua originaria.Natalio, crítico y autocrítico, reprochó que las autoridades de nuestra nación, incluyéndolo a él como maestro, han pasado durante décadas en el rollo y discurso, pero no han aterrizado en actividades prácticas.

Llamó, ahora que ha llegado un gobernador que ha mostrado orgullo de sus orígenes, a promover la autoestima, la autovaloración y el autorreconocimiento.

Sugirió, como también recupera el reportero Daniel García, para Cuarto Poder, “promover desde edades tempranas el multilingüismo en las aulas, donde se debe enseñar desde el zoque, tsotsil o tseltal, o cual sea la lengua regional; junto con el inglés, francés e incluso el chino”.

Días de esperanza

Un buen sabor de boca ha dejado el arranque del sexenio de Eduardo Ramírez Aguilar y, lo mejor, en el tema que más inquieta a los ciudadanos chiapanecos: la seguridad.

“La paz va volver a reinar en nuestros caminos. La paz va volver a nuestros caminos en Chiapas. Cuento con la claridad y la experiencia, y también cuento con la valentía de asumir esa responsabilidad”, fue la frase más contundente de parte del mandatario entrante durante su toma de protesta, sin embargo, lo mejor fue que el mismo domingo, apenas minutos después, puso en marcha las actividades del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, el cual está coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad de Pueblo (SSP).

Mas todavía, al día siguiente, es decir este lunes, Eduardo Ramírez, acompañado del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, viajó al municipio de Tapachula, donde dejó en claro que la llamada Perla del Soconusco no está sola.Manifestó que, en coordinación con las autoridades municipales, además de federales, como Ejército, Marina y Guardia Nacional, vigilarán a este municipio para que se revierta la percepción de inseguridad que quedó expresada en el último reporte del Inegi.

“Se acabó la fiesta”, soltó “El Jaguar”, quien evidentemente ha descargado gran parte de la tarea de la seguridad en los titulares de la FGE y de la SSP, los cuales, de acuerdo a versiones extraoficiales, han comenzado a “barrer la casa”.

Es cierto, por la situación que se vive, no solo en Chiapas, sino en gran parte del país, de parte de la ciudadanía, a pesar de estas acciones anunciadas todavía existe duda e incertidumbre, sin embargo, también es verdad que hay esperanza y ha quedado un buen sabor de boca…

Aderezos-

La vida es hoy. Es una idea que deberíamos todos comprender, pues a veces andamos acelerados, preocupándonos por lo que ya pasó, incluso por lo que va pasar (que podría no pasar). No se entiende porqué razón el conductor de una combi iba tan presuroso la noche del domingo en el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura de la zona de tolerancia. Ahí, al momento, una niña de tres años perdió la vida…-Trabajar en unidad y con honestidad para entregar buenos resultados, fue la oferta que realizó la arquitecta Anakaren Gómez Zuart, al tomar posesión del cargo de secretaria de Infraestructura en la Nueva ERA. Importante es destacar que la hoy funcionaria, hace poco era dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Más representado no se podría estar el gremio constructor…

