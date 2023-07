Ensalada de Grillos: AMLofest

Ciro Castillo

El sábado primero de julio fue la fiesta de Andrés Manuel López Obrador para recordar que cinco años atrás y luego de tres intentos, ganó la Presidencia de la República.

AMLOfest le llamaron algunos, con jiribilla política.Los “Amlitos” (unos muñecos de peluche que hablan y tienen dos dientes saltones) se vendieron como pan caliente, difundieron medios de información que cubrieron el acto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, al que acudieron todos los gobernadores de Morena, así como las seis “corcholatas” que aspiran a convertirse en candidatos presidenciales y la mayoría de los que forman parte de una cúpula de la llamada 4T.

Se esperaba, como es normal, que el tabasqueño hiciera un recuento de lo conseguido en estos cinco años en los que ha tratado de marcar la diferencia con acciones como la venta del avión presidencial.

“Hay 21 millones 887 mil trabajadores inscritos en el IMSS que, reciben en promedio, 16 mil 243 pesos mensuales. Hay obreros de la construcción que están ganando hasta 60 mil pesos al mes, eso está sucediendo. El salario era de 88 pesos al día y ahora de 212 pesos.

Un aumento de 89 por ciento. Algo que no se veía en 40 años. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo”, presumió AMLO ante miles de seguidores que saturaron la plaza.

“Cuando andamos en campaña y me pedían cuál es el proyecto, porque eran muy exigentes con nosotros… y contestaba el plan nuestro es acabar con la corrupción…”, dijo, tras los discursos de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, cuya gran frase política de la tarde – noche fue que la 4T “no se va, no se va” y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien optó por decir que estar ahí era un privilegio. Y sí, no cualquiera.

“Los marinos y los soldados son pueblo uniformado, leal y patriota. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se permite la violación de los derechos humanos. Tampoco existe hoy en México, un narco estado como lo padecimos…”, expresó AMLO, al defender otra vez, como lo ha hecho desde que llegó al cargo, el uso de las fuerzas armadas en muchas tareas, demasiadas, opinan opositores, analistas y expertos.

Lo de que este no es un “narcoestado” tuvo dedicatoria para Felipe Calderón, pero también fue una suerte de “desmarque” por la ola violenta que está por llegar a los 160 mil muertos, los cuales, en efecto, mucho tienen que ver por la disputa entre grupos del crimen organizado…2024 a la vuelta de la esquina.

Como dijimos, era lógico que AMLO defendiera lo hecho y explicara lo no conseguido, pero se fue duro contra la oposición.

Él está enfocado en los comicios de 2024 y sabe que de ahí depende su futuro, así como el de la llamada 4T.

En eso tiene la mira puesta.Acusó que los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, además de organizaciones de la “sociedad civil” son capitaneados por Claudio X. González y forman parte del grupo conservador que está obcecado con regresar al poder.

“Siguen hablando en su demagogia, en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y hasta de forma ridícula.

Nos hacen recordar a Antonio López de Santana, su alteza serenísima…El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo, a él lo apoyan los traficantes de influencias y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen.

A él le obedecen los dirigentes de los partidos, los abogados del poder judicial, y periodistas alquilados”, parafraseó López Obrador, quien, eso sí, se dejó querer por quienes aún creen a “piejuntillas” en él.

En vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez muestran más el cobre, insultan, y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno.

Tan fácil que sería que ofrecieran disculpas, y que se comprometieran a no engañar ni a robar a ni a discriminar a los demás.Les digo y no es advertencia.

Poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden amar y a respetar al prójimo. No llegarán lejos si no aprenden que el dinero es efímero, manifestó el fundador del movimiento guinda, en el que ahora todos quieren estar…Aderezos-

El AMLOfest en la capital del país demostró quienes sí y quienes no están trepados en el tren de la 4T.

Definitivamente, el primer morenista de Chiapas es Rutilio Escandón Cadenas y así lo demostró una vez más al liderar al grupo de chiapanecos que acudió a la celebración.

Por si alguien tenía dudas…-Eduardo Ramírez Aguilar, de los que buscan convertirse en aspirantes a la gubernatura de Chiapas, fue el más activo durante la celebración por los cinco años del triunfo de AMLO.

Eduardo Ramírez Aguilar, de los que buscan convertirse en aspirantes a la gubernatura de Chiapas, fue el más activo durante la celebración por los cinco años del triunfo de AMLO.

Recordó cómo llegó a Morena y ratificó que está ahí, firme…-Por alguna razón, Zoé Robledo solo compartió la publicación del evento de López Obrador. Sasil de León difundió una foto con el mandatario, parecida a la que usa para sus anuncios espectaculares. Pepe Cruz, quien se ha metido a la pelea, se puso el chaleco guindo y marchó hacia el zócalo…