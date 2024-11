Ensalada de Grillos: Adaptarse o morir

Ciro Castillo

El panorama de Tuxtla Gutiérrez está cambiando y muy rápido con la presencia de miles de migrantes, quienes toman áreas específicas, las cuales, difícilmente soltarán.A muchos de ellos fue el mismo personal de Migración quien los trasladó “gratis” desde el Soconusco en camiones que son pagados con recursos del erario.

Parece como si el objetivo fuera desalentarlos en su viaje hacia la Frontera Norte; que lleguen, pero, que tarden.

Uno de los espacios de los que se han apropiado los indocumentados es la parte baja del Puente de la Torre Chiapas, cuyas áreas de esparcimiento y verdes son utilizadas para sobrevivir.

Al menos dos atropellamientos han ocurrido en la zona, pues conductores reportan que, si los tuxtlecos tenemos poca cultura vial, ellos, tantito peor.

Es difícil no conmoverse ante la precaria situación que padecen estos migrantes que han tenido que pasar hambre y sed para llegar hasta tierras conejas, pero hasta dónde se puede estirar la cuerda hasta que se convierta en un problema.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen que tomar medidas humanitarias, antes de que la presencia de quienes huyen de condiciones precarias en sus países, se conviertan en un problema para la capital del estado, la cual, de por sí tiene sus propias dificultades…

Choque social

En muchas colonias está ocurriendo un fenómeno que puede terminar por reventar de distintas maneras: decenas de migrantes rentan una casa o un pequeño departamento y viven hacinados.

En la colonia San Francisco, indican, hay no menos de diez migrantes viviendo en pequeños cuartos donde no cabrían más de cinco personas.

En el fraccionamiento Vida Mejor reportan una situación parecida en pequeñas casas y mini departamentos.

Indican que los grupos de migrantes salen en el día a realizar actividades y la problemática aumenta en las noches, pues entre los vecinos hay zozobra…

Adaptación

El sábado nos tocó desayunar en un restaurante de la colonia Las Palmas y ahí hay un ejemplo de lo que se puede hacer con un poco de voluntad.

Una mujer de unos 40 años labora como mesera y es amable. Sabe que está en otro lugar donde las costumbres son diferentes, pero ella se adapta.

Hasta en la comida parece haber una variante, a sugerencia de la señora de origen venezolana, quien está acompañada de otra mujer más joven que también realiza labores dentro del negocio.

En algunos mercados, como Los Ancianos, hay hombres y mujeres migrantes, principalmente venezolanos, quienes parecen estar ya adaptados a la cotidianidad de la capital chiapaneca.

Cruzo algunas palabras con un hombre que labora de “viene viene” en el estacionamiento de este centro de abastos, además de una mujer de no más de 20 años de edad, quien se ocupa en un puesto de ropa de dama.

Nos guste o no, conforme pase el tiempo su presencia será mayor y pronto podrían formar parte de la sociedad tuxtleca.

La situación podría ser peor, si es que las amenazas de parte del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido que realizará deportaciones masivas, se cumplen…

Ironías

Mientras Donald Trump, quien apenas el jueves habló por teléfono con Claudia Sheinbaum, no ha dado una sola señal de que no cumplirá sus amenazas lanzadas en tiempos de campaña, analistas coinciden en que su triunfo no hubiera sido posible sin el apoyo de los latinos que viven ya en la Unión Americana.¿Cómo es que varios millones de latinos que habitan en el país de las barras y las estrellas confiaron en él y no se sienten aludidos cuando lanza sus amenazas e insultos, al grado que habla de que la población latina tiene genes malos?“…hay estimaciones de que unos 19 millones de latinos pueden verse afectados.

No son solo los migrantes que serían objeto de la mayor deportación de la historia (indocumentados o no), sino sus cónyuges, hijos y otros familiares relacionados con ellos”, indica un análisis del diario El País, quien al igual que otros medios internacionales advierte de las amenazas de parte de quien será el presidente 47 de los Estados Unidos de América…

Aderezos-

Fuerte condena de parte de las cabezas del Congreso del Estado hubo contra los hechos ocurridos en la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), el viernes, cuando fueron sustraídos equipos que tendrían información valiosa.

Por un lado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva, y por el otro, Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, condenaron los actos y alertaron que se atenta contra la transparencia y rendición de cuentas.

Igual que otros personajes como Yamil Melgar, munícipe de Tapachula, pidieron respetuosamente que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue a fondo este hecho.

Por su parte, la ASE, en un informe, aseguró que todos los documentos de la instancia se encuentran digitalizados, es decir, están respaldados pese a los hechos…

